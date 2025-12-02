Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές

Η πρώτη διαταραχή έρχεται από την Ιταλία και επηρεάζει ήδη από τα δυτικά, ενώ η δεύτερη από τη Λιβύη έρχεται την Τετάρτη

Καιρός – Κολυδάς: Γενικευμένες βροχές σε όλη τη χώρα προκαλούνται από δύο διαδοχικές διαταραχές
Γενικευμένες βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα προκαλούν οι δύο διαδοχικές διαταραχές που επηρεάζουν τη χώρα μας, με βάση την πρόγνωση που δημοσιεύει στο facebook ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Από σήμερα Τρίτη και από τα δυτικά, ήδη επηρεάζει τη χώρα διαταραχή που έρχεται από την Ιταλία και επεκτείνεται προς τα ανατολικά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από αύριο Τετάρτη, δεύτερη διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά για το επόμενο διήμερο

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

✅Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

✅Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην #Κύπρο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Χρυσόστομο Παρανό, ένα σύστημα από τη Λιβύη φέρνει νέα κακοκαιρία στη χώρα.

Την Τετάρτη, οι βροχές δεν θα δημιουργήσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ θα ανέβουν λίγο οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι βροχές. Η κακοκαιρία θα είναι ισχυρότερη από το Πήλιο μέχρι και τα ορεινά της Πέλλας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, αξιοσημείωτα ύψη βροχής θα έχει η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η ανατολική Πελοπόννησος, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.
Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

