Κώστας Λαγουβάρδος: Η κλιματική επισκόπηση του Νοεμβρίου- Θερμοκρασία και υετός στον πλανήτη

Ανάρτηση για τον καιρό του Νοεμβρίου έκανε ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Copernicus Climate Change Service, ο Νοέμβριος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός που καταγράφηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1960.

Σύμφωνα με τον ίδιο χαρακτηριστικό της απότομης υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι ότι τα τελευταία 11 χρόνια, έχουμε βιώσει τους 10 θερμότερους Νοέμβριους από το 1960 μέχρι σήμερα.

Ο κ. Λαγουβάρδος συνοδεύει την ανάρτησή του με δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν την απόκλιση θερμοκρασίας και την απόκλιση συνολικού υετού.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus Climate Change Service, ο Νοέμβριος του 2025 καταγράφηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ως ο 3ος θερμότερος Νοέμβριος από το 1960 (τουλάχιστον) μέχρι σήμερα.

Η μέση θερμοκρασία αέρα ήταν 0.65 °C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και 1.54° C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα (1850-1900).

Χαρακτηριστικό της απότομης υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι τα τελευταία 11 χρόνια έχουμε βιώσει τους 10 θερμότερους Νοέμβριους από το 1960 μέχρι σήμερα.

Στον πρώτο χάρτη απεικονίζεται ο παγκόσμιος χάρτης αποκλίσεων θερμοκρασίας στα 2 μέτρα από την μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Σημαντικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν σε μεγάλο μέρος της βόρειας Αμερικής, της ανατολικής Ευρώπης και δυτικής Ασίας καθώς και των πολικών γεωγραφικών πλατών (με μαύρες κουκκίδες τα ρεκόρ). Σημαντικά χαμηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες επικράτησαν στην Σιβηρία.

Στον δεύτερο χάρτη απεικονίζεται η απόκλιση του συνολικού μηνιαίου υετού (δηλαδή τη συνολική ποσότητα βροχής, χαλαζιού, χιονιού, κλπ) κατά τον περασμένο Νοέμβριο από την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Οι μπλε περιοχές αντιστοιχούν σε θετικές αποκλίσεις και οι καφέ περιοχές αντιστοιχούν σε αρνητικές αποκλίσεις. Όπως συμβαίνει συνήθως, το μοτίβο των αποκλίσεων υετού είναι πιο περίπλοκο σε σχέση με αυτό της θερμοκρασίας. Σημαντικά υψηλότερες του κανονικού ποσότητες υετού είχαμε σε περιοχές της βόρειας και νοτιοανατολικής Ασίας, της Ωκεανίας και της Ανταρκτικής όπου καταγράφονται πολλά ρεκόρ. Σημαντικά χαμηλότερες του κανονικού ήταν ο υετός σε μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής Ασίας και της κεντρικής Αφρικής».

Διαβάστε επίσης