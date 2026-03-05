Είναι επίσημο: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του νέου show της Ζέτας Μακρυπούλια - Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Η μεγάλη στιγμή για τον ΑΝΤ1 έφτασε και, όπως αποκάλυψε το Newsbomb.gr, η πρεμιέρα του «Moments» θα γίνει στις 21 Μαρτίου.

Το απόγευμα της Πέμπτης, με ανακοίνωση, το κανάλι γνωστοποίησε όλες τις λεπτομέρειες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτονταςτον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια:«Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης»