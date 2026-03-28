Καιρός – Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, προειδοποιεί εκ νέου για σημαντική επιδείνωση του καιρού στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο η Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί από την Κεντρική Μεσόγειο προς την Αδριατική, προσεγγίζοντας τη χώρα μας από το βράδυ της Τρίτης. Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η κρισιμότερη ημέρα, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση, όπως εκτιμά.

Το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» με πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και θυελλώδεις ανέμους, η ένταση των οποίων μπορεί να «αγγίξει» τα 9 – 10 μποφόρ. Επίσης, αναμένονται χιονοπτώσεις που, ωστόσο, θα περιοριστούν στα πολύ μεγάλα υψόμετρα.

Αναφορικά με τη «μετεωρολογική βόμβα» και απαντώντας στις συζητήσεις των τελευταίων ωρών, ο κ. Καλλιάνος διευκρίνισε ότι η πιθανότητα για ραγδαία πτώση της πίεσης (φαινόμενο – «βόμβα») παραμένει χαμηλή (περίπου 25%). Κατά την προσωπική του εκτίμηση, το χαμηλό θα είναι μεν ισχυρό, αλλά πιθανότατα δεν θα λάβει τέτοιες ακραίες διαστάσεις.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

