Καιρός: Στους 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή οι μέγιστες θερμοκρασίες τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απρίλιου σε σχέση με χθες, Μεγάλη Πέμπτη, με τις υψηλότερες να καταγράφονται στα νότια κυρίως ηπειρωτικά τμήματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Καλαμάτα και στον Μυστρά Λακωνίας και ήταν ίση με 24.3 βαθμούς Κελσίου.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα μας έως τις 18:10 της Μ. Παρασκευής 10 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Ο καιρός το Σάββατο

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται το Σάββατο κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά με τους ανέμους να πνέουν έως 3-4 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτικά, το Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026 αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια/βορειοανατολικά ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16-17 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και τοπικά 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

