Καιρός - Ζιακόπουλος: Με αστάθεια και άνοδο της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Με ομαλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Το Σάββατο (11/7) αναμένεται περιορισμός της απογευματινής αστάθειας στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές το πεδίο των ανέμων, η θερμοκρασίας θα σημειώσει άνοδο κατά 1 με 2 βαθμούς.

Την Κυριακή (12/7) η ημέρα θα κυλήσει με φυσιολογικές για την εποχή συνθήκες, ενώ το απόγευμα αναμένεται αστάθεια στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά να πνέουν 36 με 38 βαθμούς.

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Η Ελλάδα παραμένει υπό την επίδραση ενός ήπιου καιρικού μοτίβου με υψηλές θερμοκρασίες κατά τοσημέρι και το απόγευμα, καθώς οι βοριάδες ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα μελτέμια θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας ζέστη που κατά τόπους θα φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ η αστάθεια θα εμφανίζεται κατά διαστήματα.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 μποφόρ, ενώ ταυτόχρονα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Η ζέστη σε συνδυασμό με τα μελτέμια δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών, γι’ αυτό απαιτείται αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική, το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές που αγγίζονται από το Αιγαίο, όπως η Εύβοια και η Χαλκιδική, ωστόσο αυτές θα διαλυθούν γρήγορα.

Το απόγευμα αναμένεται αστάθεια κυρίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου με πιθανότητα μπόρας ή καταιγίδας στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ήπιες εντάσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά κατά το απόγευμα και θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και δεν αναμένονται αξιόλογες μεταβολές.

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία των μελτεμιών και την άνοδο της θερμοκρασίας, με θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάνουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Αστάθεια θα εμφανίζεται κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό της χώρας, με τοπικές καταιγίδες το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο.

Μέχρι τις 23 Ιουλίου, δεν προβλέπεται ακραίο κύμα καύσωνα, ενώ προς το τέλος του μήνα υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς θερμών αέριων μαζών, οι οποίες όμως σύντομα θα υποχωρήσουν λόγω ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βόρεια.

Η κατάσταση απαιτεί προσοχή λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, ιδίως στις περιοχές όπου τα μελτέμια ενισχύονται.

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