Μελτέμια 2026 : Τελική αποτίμηση μιας χρονιάς με έμφαση στην ένταση

Snapshot Το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίστηκε από υψηλή ένταση μελτεμιού και όχι από μεγάλη διάρκεια των επεισοδίων.

Καταγράφηκαν 23 ημέρες ισχυρού μελτεμιού και 12 πολύ ισχυρές ημέρες, με τη μέση ένταση να φτάνει τα 25,8 km/h.

Η μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια επεισοδίου μελτεμιού ήταν 4 ημέρες, θέση που τοποθετεί το 2026 χαμηλά σε διάρκεια επεισοδίων.

Ο Ιούνιος 2026 ξεχώρισε με 12 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην ιστορική κατάταξη για τον μήνα.

Ο Δείκτης Ισχύος Μελτεμιού για το 2026 ήταν 60,4 μονάδες, κατατάσσοντας το έτος στη 19η θέση μεταξύ 48 ετών. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφεται πλέον οριστικά στα αρχεία της κλιματολογίας του Αιγαίου, καθώς ολοκληρώθηκε η επεξεργασία όλων των ημερών της περιόδου Ιουνίου–Αυγούστου. Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η φετινή χρονιά δεν ξεχώρισε τόσο για τη μεγάλη διάρκεια των επεισοδίων μελτεμιού, όσο για την ένταση με την οποία αυτά εκδηλώθηκαν.

Με βάση τα τελικά δεδομένα ERA5 και τη σύγκριση με ολόκληρη την περίοδο 1979–2026, το 2026 κατέγραψε 23 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, 12 πολύ ισχυρές ημέρες, 3 επεισόδια διάρκειας τριών ή περισσότερων ημερών, ενώ η μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια έφτασε τις 4 ημέρες. Η μέση ένταση των ισχυρών μελτεμιών ήταν 25,8 km/h, η μέγιστη ημερήσια μέση ένταση έφτασε τα 32,0 km/h, ενώ ο συνολικός Δείκτης Ισχύος Μελτεμιού διαμορφώθηκε στις 60,4 μονάδες, τοποθετώντας το 2026 στη 19η θέση ανάμεσα σε 48 έτη.

Η κεντρική κάρτα συνοψίζει με καθαρό και άμεσο τρόπο την τελική αποτίμηση της χρονιάς. Είναι η εικόνα που πρέπει να βλέπει πρώτα ο αναγνώστης, γιατί αποτυπώνει με μία ματιά το βασικό συμπέρασμα: το 2026 ήταν μια χρονιά που ξεχώρισε περισσότερο για την ένταση των μελτεμιών και λιγότερο για τη διάρκειά τους.

Η γενική εικόνα του 2026

Το προφίλ της χρονιάς γίνεται ακόμη πιο σαφές όταν συγκρίνουμε επιμέρους δείκτες με την ιστορική κατανομή. Οι πολλές πολύ ισχυρές ημέρες και οι υψηλές τιμές έντασης δείχνουν ότι το 2026 στάθηκε σε ανώτερη θέση από πλευράς δυναμισμού. Αντίθετα, η διάρκεια των επεισοδίων παρέμεινε σχετικά περιορισμένη, γεγονός που κράτησε χαμηλότερα τη συνολική θέση της χρονιάς.

Η κάρτα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί δείχνει σε ποιο περίπου ιστορικό εκατοστημόριο τοποθετείται το 2026 για κάθε βασικό χαρακτηριστικό. Οι πολύ ισχυρές ημέρες φτάνουν στο 88ο εκατοστημόριο, η μέση ένταση και η μέγιστη ένταση κινούνται στο 77ο, ενώ οι συνολικές ημέρες ισχυρού μελτεμιού βρίσκονται στο 67ο εκατοστημόριο. Αντίθετα, η διάρκεια υποχωρεί πολύ χαμηλά, στο 19ο εκατοστημόριο, επιβεβαιώνοντας ότι η χρονιά δεν χαρακτηρίστηκε από μεγάλα, παρατεταμένα επεισόδια.

Η συχνότητα των ισχυρών μελτεμιών

Το πρώτο βασικό ερώτημα είναι πόσες ημέρες με ισχυρό μελτέμι εμφανίστηκαν συνολικά μέσα στο καλοκαίρι. Η απάντηση είναι 23 ημέρες, τιμή που φέρνει το 2026 στη 17η θέση μεταξύ 48 ετών. Πρόκειται για μια αξιόλογη, αλλά όχι ακραία επίδοση. Με άλλα λόγια, το 2026 δεν ήταν από τις χρονιές με τη μεγαλύτερη συχνότητα μελτεμιών, αλλά βρέθηκε άνετα στο ανώτερο τμήμα της κλιματολογικής κατανομής.

Η συγκεκριμένη κάρτα αποτυπώνει καθαρά ότι η φετινή χρονιά τοποθετείται στη μέση προς ανώτερη ζώνη της ιστορικής κατάταξης. Δεν αποτελεί ρεκόρ, δείχνει όμως ότι το μελτέμι είχε σταθερή και αισθητή παρουσία στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι πολύ ισχυρές ημέρες ήταν το σημείο που ξεχώρισε

Το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο στοιχείο είναι ο αριθμός των πολύ ισχυρών ημερών. Εκεί το 2026 καταγράφει 12 ημέρες, με ισοβαθμία στις θέσεις 6–8/48. Αυτή είναι μία σαφώς υψηλή κατάταξη και δείχνει ότι, όταν το μελτέμι εκδηλωνόταν, πολλές φορές το έκανε με ιδιαίτερη ένταση.

Η κάρτα αυτή είναι από τις πιο ουσιαστικές του άρθρου, γιατί στηρίζει το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης: το 2026 δεν ήταν ένα απλό «συχνό» καλοκαίρι με μελτέμια, αλλά ένα καλοκαίρι με πολλές ποιοτικά ισχυρές ημέρες.

Τα επεισόδια και η διάρκειά τους

Συνολικά καταγράφηκαν 12 επεισόδια ισχυρού μελτεμιού, όμως μόνο 3 από αυτά είχαν διάρκεια τριών ή περισσότερων ημερών. Η επίδοση αυτή φέρνει το 2026 σε ισοβαθμία στις θέσεις 16–28/48. Επομένως, η χρονιά δεν χαρακτηρίστηκε από μεγάλο πλήθος πολυήμερων επεισοδίων.

Η εικόνα αυτή βοηθά να φανεί ότι, παρότι το μελτέμι εκδηλώθηκε πολλές φορές, τα επεισόδια που κατάφεραν να αποκτήσουν ουσιαστική διάρκεια δεν ήταν πολλά.

Η μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια ισχυρού μελτεμιού ήταν μόλις 4 ημέρες, με το 2026 να κατατάσσεται σε ισοβαθμία στις θέσεις 37–43/48. Αυτό είναι ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της χρονιάς και εξηγεί γιατί η συνολική κατάταξη δεν ανέβηκε περισσότερο.

Η κάρτα αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι το 2026 δεν είχε εκείνα τα μεγάλα, παρατεταμένα διαστήματα μελτεμιού που χαρακτηρίζουν ορισμένες άλλες χρονιές. Η ένταση υπήρξε, αλλά η επιμονή ήταν σαφώς πιο περιορισμένη.

Η ένταση ήταν το κύριο γνώρισμα του 2026

Η μέση ένταση κατά τις ημέρες ισχυρού μελτεμιού ανήλθε στα 25,8 km/h, τιμή που τοποθετεί το 2026 στη 12η θέση/48. Πρόκειται για πολύ αξιόλογη επίδοση, η οποία δείχνει ότι η βόρεια ροή στο Αιγαίο ήταν φέτος συχνά ενισχυμένη.

Η εικόνα αυτή τεκμηριώνει ότι το μελτέμι του 2026 είχε ουσιαστικό δυναμικό και όχι απλώς αριθμητική παρουσία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η μέγιστη ημερήσια μέση ένταση, που έφτασε τα 32,0 km/h, κατατάσσοντας επίσης το 2026 στη 12η θέση/48. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες το μελτέμι εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ισχύ στο σύνολο του πεδίου του Αιγαίου.

Η κάρτα αυτή δείχνει πολύ παραστατικά ότι η χρονιά διέθετε αιχμές έντασης, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά τη συνολική φυσιογνωμία της.

Η συνολική θέση του 2026

Όλα τα παραπάνω συμπυκνώνονται στον Δείκτη Ισχύος Μελτεμιού, ο οποίος για το 2026 διαμορφώθηκε στις 60,4 μονάδες σε κλίμακα 0–100. Η τιμή αυτή δίνει στο 2026 τη 19η θέση ανάμεσα στα 48 έτη της σειράς 1979–2026.

Η συγκεκριμένη κάρτα λειτουργεί σαν η πιο ολοκληρωμένη σύνθεση όλων των δεικτών. Δείχνει ότι το 2026 ήταν συνολικά μια καλή έως αρκετά καλή χρονιά, με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση, αλλά χωρίς τα μεγάλα διαρκείας επεισόδια που θα μπορούσαν να το φέρουν ακόμη ψηλότερα.

Η μηνιαία κατανομή

Η μηνιαία εξέταση δείχνει ότι το καλοκαίρι δεν εξελίχθηκε ομοιόμορφα.

Ο Ιούνιος 2026 ήταν ο μήνας που ξεχώρισε περισσότερο. Καταγράφηκαν 12 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, επίδοση που έφερε τον μήνα αυτόν στην 3η θέση/48. Είναι σαφές ότι ο Ιούνιος είχε ιδιαίτερα έντονη και σταθερή μελτεμική δραστηριότητα.

Η κάρτα του Ιουνίου πρέπει να τοποθετηθεί πρώτη στη μηνιαία ενότητα, γιατί δείχνει ότι ήδη από την αρχή του καλοκαιριού το μελτέμι είχε πολύ δυναμική παρουσία.

Ο Ιούλιος 2026 ήταν αισθητά πιο ήπιος, με 7 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, επίδοση που αντιστοιχεί σε ισοβαθμία στις θέσεις 25–27/48. Δηλαδή, κινήθηκε περίπου στον μέσο όρο της ιστορικής κατανομής, χωρίς να παρουσιάσει κάποια ιδιαίτερη υπεροχή.

Η κάρτα του Ιουλίου λειτουργεί ως αντίβαρο στον εξαιρετικό Ιούνιο και δείχνει ότι το καλοκαίρι είχε ενδοεποχιακές μεταβολές.

Ο Αύγουστος 2026 κατέγραψε 8 ημέρες ισχυρού μελτεμιού, με ισοβαθμία στις θέσεις 12–20/48. Πρόκειται για καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον Ιούλιο, χωρίς όμως να πλησιάζει τη δυναμική του Ιουνίου.

Η κάρτα αυτή κλείνει ιδανικά τη μηνιαία ενότητα, δείχνοντας ότι ο Αύγουστος ήταν μέτρια προς αρκετά ενεργός, αλλά δεν άλλαξε καθοριστικά το συνολικό προφίλ της χρονιάς.

Συμπέρασμα

Η τελική αποτίμηση του καλοκαιριού 2026 δείχνει ότι πρόκειται για μια χρονιά που θα μείνει στη μνήμη όχι τόσο για την επιμονή των μελτεμιών, όσο για την ποιότητα και την έντασή τους. Οι 23 ημέρες ισχυρού μελτεμιού είναι μια αξιοπρεπής επίδοση, όμως οι 12 πολύ ισχυρές ημέρες, η 12η θέση στη μέση ένταση, η 12η θέση στη μέγιστη ημερήσια μέση ένταση και το ιδιαίτερα ισχυρό αποτύπωμα του Ιουνίου είναι εκείνα τα στοιχεία που δίνουν στον φετινό καλοκαιρινό κύκλο τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Με απλά λόγια, το 2026 δεν ήταν ένα καλοκαίρι με αδιάκοπα μελτέμια μεγάλης διάρκειας. Ήταν, όμως, ένα καλοκαίρι στο οποίο το μελτέμι, όταν εμφανιζόταν, είχε αρκετές φορές ουσία, ένταση και καθαρό κλιματολογικό αποτύπωμα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στον τελικό Δείκτη Ισχύος 60,4/100, που τοποθετεί το 2026 στη 19η θέση/48 της ιστορικής σειράς.

Πηγή: kolydas.eu