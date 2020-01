Τραγωδία στην ταφή του Σουλεϊμανί: Ποδοπατήθηκαν διαδηλωτές - Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια νεκρικής πομπής για τον Κασέμ Σουλεϊμανί, στην πόλη Κέρμαν, το νοτιοανατολικού Ιράν.

Η σορός του δολοφονηθέντα κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιδρομής στρατηγού, είχε μεταφερθεί γενέτειρά του προκειμένου να ταφεί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο επικεφαλής των σωστικών συνεργείων, Pirhossein Koulivand, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, δεν έδωσε όμως ακριβή αριθμό θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, σε ανάλογη πομπή που διοργανώθηκε στην Τεχεράνη, είχαν συγκεντρωθεί περισσότερο από εκατομμύριο άνθρωποι.