Είναι επίσημο: Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη επανενώθηκε - Ξεκινούν περιοδεία

Χαράς ευαγγέλια για τους χιλιάδες ανά τον κόσμο θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος Genesis αφού σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το BBC Radio, επιστρέφουν.

To συγκρότημα θα αποτελείται από τους Phil Collins, Mike Rutherford και Tony Banks ενώ ντραμς θα παίξει ο γιος του Collins, Nicholas, ενώ όπως ήταν αναμενόμενο ο Peter Gabriel δεν θα συμμετέχει.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η μπάντα θα ανέβει στη σκηνή μετά από το 2007!

Οι Genesis σχηματίστηκαν το 1967 από τον τραγουδιστή Πήτερ Γκάμπριελ, τον κιμπορντίστα Τόνι Μπανκς, τον κιθαρίστα Άντονι Φίλιπς, τον μπασίστα Μάικ Ράδερφορντ και το ντράμερ Κρις Στιούαρτ, οι οποίοι βρισκόταν σε εφηβική ηλικία και πήγαιναν ακόμη στο σχολείο. Το συγκρότημα υπέγραψε στην Decca Records κυκλοφορώντας το σινγκλ The Silent Sun στις 2 Φεβρουαρίου του 1968. Ακολούθησε το A Winter’s Tale πριν κυκλοφορήσουν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο From Genesis to Revelation, χωρίς να γνωρίσουν εμπορική επιτυχία. Στον δίσκο τα τύμπανα είχε αναλάβει ο Τζον Σίλβερ, αλλά λόγω του γεγονότος ότι το άλμπουμ πούλησε λιγότερα από χίλια αντίτυπα, η Decca διέκοψε την συνεργασία της μαζί τους.

Τον Ιούλιο του 1969, ο Σίλβερ αντικαταστάθηκε από τον Τζον Μέιχιου και την επόμενη χρονιά τους Genesis ανέλαβε ο μάνατζερ Τόνι Στράτον-Σμιθ, ενώ υπέγραψαν στην Charisma Records. Ο δεύτερος τους δίσκος με τίτλο Trespass κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1970 και πάλι χωρίς επιτυχία και στα τέλη της χρονιάς τα τύμπανα ανέλαβε ο Φιλ Κόλινς, ενώ ο Φίλιπς αντικαταστάθηκε αρχικά από τον Μικ Μπάρνταρντ και στην συνέχεια από τον Στιβ Χάκετ.

Η νέα σύνθεση κυκλοφόρησε το Nursery Cryme, με τον Κόλινς να αναλαμβάνει τα φωνητικά στο κομμάτι For Absent Friends, αλλά ο δίσκος έφθασε μόλις στο # 39 των τσαρτ της πατρίδας τους, παρά την εκτενή περιοδεία που ακολούθησε για την προώθηση του. Την επόμενη χρονιά, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Foxtrot με το 23 λεπτών Supper’s Ready να ξεχωρίζει. Το άλμπουμ ανέβηκε στην δωδέκατη θέση των βρετανικών τσαρτ και βραβεύθηκε ως χρυσό στην Γαλλία.

Μία σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων progressive rock άλμπουμ ξεκίνησε το 1973 με το Selling England by the Pound, καθιερώνοντας το συγκρότημα και δίνοντας τους ένα μεγάλο αριθμό πιστών οπαδών σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1974, κυκλοφόρησαν το διπλό The Lamb Lies Down on Broadway, τον πρώτο τους δίσκο που μπήκε στο Top-50 του Billboard. Παρά την επιτυχία τους, ο Πήτερ Γκάμπριελ αποχώρησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα, με τον Κόλινς να αναλαμβάνει και το μικρόφωνο. Οι Genesis συνέχισαν να γνωρίζουν καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 άλλαξαν τον ήχο τους, κατευθυνόμενοι σε πιο ποπ μονοπάτια. Κατά τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος, την θέση του Κόλινς στα τύμπανα έπαιρνε ο Μπιλ Μπορούφορντ των Yes και αργότερα ο Τσέστερ Τόμπσον των Mothers of Invention.

Μετά το ζωντανά ηχογραφημένο Seconds Out, ο Στιβ Χάκετ αποχώρησε για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα, αφήνοντας τους Μπανκς, Ράδερφορντ και Κόλινς ως τρίο, ενώ κατά τις περιοδείες του συγκροτήματος την θέση του έπαιρνε ο Ντάριλ Στέρμερ. Πρώτη κυκλοφορία της νέας σύνθεσης ήταν το …And Then There Were Three…, ο πρώτος Top-20 δίσκος τους στην αμερικάνικη αγορά, ενώ το σινγκλ Follow You Follow Me αποτέλεσε το πρώτο Top-10 σινγκλ τους, ακολουθούμενο από δεκάδες επιτυχημένα τραγούδια κατά την δεκαετία του ’80 με αποκορύφωμα το Invisible Touch του 1986 που ανέβηκε στην κορυφή των αμερικάνικων τσαρτ.

Το 1980, τα τρία μέλη του συγκροτήματος πραγματοποίησαν τις σόλο κυκλοφορίες τους, με τον Κόλινς να γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία με τον δίσκο Face Value και το σινγκλ In the Air Tonight. Από εκεί και έπειτα, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μία σειρά πλατινένιων δίσκων όπως το Abacab του 1981, το Genesis του 1983, το Invisible Touch του 1986 και το We Can’t Dance του 1991.

Ο Φιλ Κόλινς αποχώρησε τον Ιούλιο του 1997 για να επικεντρωθεί στην προσωπική του καριέρα και την υποκριτική. Αντικαταστάτης του ήταν ο Ρέι Ουίλσον, με τον οποίο κυκλοφόρησαν το Calling All Stations, στο οποίο τις κιθάρες ανέλαβε ο Άντονι Ντρέναν και τα τύμπανα ο Νικ Ντι Βιρτζίλιο. Χωρίς τον Κόλινς, οι πωλήσεις του συγκροτήματος μειώθηκαν δραματικά και το συγκρότημα διαλύθηκε το 1998.

Το 2000, το συγκρότημα επανενώθηκε για μία συναυλία προς τιμήν του μάνατζερ Τόνι Σμιθ, ενώ ακολούθησαν δύο box-set με υλικό από όλη την καριέρα του συγκροτήματος. Από το 2006 και έπειτα, η σύνθεση των Μπανκς, Ράδερφορντ και Κόλινς επανενώθηκε περιοδεύοντας κατά καιρούς και ηχογραφώντας το ζωντανό άλμπουμ Live over Europe 2007.

