Πέθανε διάσημος ηθοποιός

Ο ηθοποιός Anthony James, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Unforgiven» και «In the Heat of the Night,» πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα γίνει στη Μασαχουσέτη. Ο ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Jimmy Anthony και αποφάσισε να το αλλάξει επειδή υπήρχε ήδη άλλος ηθοποιός με το όνομά του.

Ο James ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός από μικρό παιδί και όταν έγινε 18 ετών έπεισε τη μητέρα του να πάνε στο Χόλιγουντ. Σχεδόν χωρίς λεφτά οι δυο τους πήραν το τρένο για το Λος Άντζελες.

Η μητέρα του καθάριζε σπίτια και ο James πήρε "υποτροφία" σε μια σχολή υποκριτικής, την οποία πλήρωνε με το να καθαρίζει ο ίδιος τις τουαλέτες. Πήρε τον πρώτο του ρόλο σε ηλικία 26 ετών, το 1967, στην οσκαρική ταινία "In the Heat of the Night.".

Συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες όπως “Vanishing Point,” “The Culpepper Cattle Co.,” “High Plains Drifter,” “The Teacher,” "Hearts of the West," “Burnt Offerings," "The Fifth Floor," και "Ravagers". Επίσης, τον είδαμε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως "The High Chaparral," "The Big Valley," "Gunsmoke," "Hawaii Five 5-0” , “S.W.A.T” , “Charlie’s Angels”, "Starsky and Hutch" και "The A-Team". Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην ταινία του Κλιντ Ίστγουντ το 1992, "Unforgiven".

