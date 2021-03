Διώρυγα του Σουέζ: Η Ελλάδα πρόθυμη να στείλει βοήθεια στη ρυμούλκηση του Ever Given

Καθόλα έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια «στη φίλη Αίγυπτο», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, είναι η Ελλάδα. Συνεχίζονται η προσπάθειες για να αποκολληθεί το Ever Given και να απελευθερωθεί η Διώρυγα του Σουέζ.

Από τις 24 Μαρτίου η Διώρυγα του Σουέζ παραμένει κλειστή, λόγω της προσάραξης του τεράστιου φορτηγού πλοίου Ever Given. Καθημερινά χάνονται δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από το γεγονός ότι δρομολόγια πλοίων δεν μπορούν να εκτελεστούν και το «ντόμινο» παρασύρει κι άλλες εμπορικές συναλλαγές. Οι προσπάθειες για να αποκολληθεί το Ever Given συνεχίζονται, με την κατάσταση να είναι αρκετά δύσκολη καθώς απαιτούνται λεπτή χειρισμοί αλλά και ο συντονισμός αρκετών εργασιών έτσι ώστε να μπορέσει σύντομα να είναι ξανά πλεύσιμο το κανάλι.

Πρόθυμη να συνδράμει με τις δικές της δυνάμεις παρουσιάζεται και η Ελλάδα, η οποία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους στον κόσμο ο οποίος προφανώς έχει επηρεαστεί από το γεγονός. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναρτώντας στο Twitter την κοινή ανακοίνωση δυο ελληνικών υπουργείων, έτεινε ξανά χείρα φιλίας στην Αίγυπτο με την οποία η Αθήνα έχει συνάψει εξαιρετικές σχέσεις και στρατηγικές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα είναι καθόλα έτοιμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή προς την φίλη χώρα Αίγυπτο για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη διώρυγα του Σουέζ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, αναρτώντας την ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η ανακοίνωση

«Η Ελλάδα, ως ένα κατεξοχήν ναυτικό Έθνος με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας σε παγκόσμιο επίπεδο και για τον λόγο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα αναφορικά με το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με την διακοπή της λειτουργίας της Διώρυγας του Σουέζ μετά την προσάραξη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “Ever Given”.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών και Αντιρρυπαντικών Σκαφών ενημέρωσαν, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, την Διοίκηση της Διώρυγας του Σουέζ ότι η Ελλάδα είναι καθόλα έτοιμη να παράσχει τις κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή προς την φίλη χώρα Αίγυπτο για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, τόσο σε επίπεδο ρυμούλκησης του πλοίου «Ever Given», όσο και σε επίπεδο εργασιών βυθοκόρησης.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις ευελπιστώντας ότι πολύ σύντομα η Διώρυγα του Σουέζ θα είναι και πάλι διαθέσιμη στην διεθνή ναυσιπλοΐα».

«Θολό» τοπίο στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της Διώρυγας

«Θολή» παραμένει η κατάσταση για το πότε θα επαναλειτουργήσει η Διώρυγα του Σουέζ, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της αιγυπτιακής κυβέρνησης και των αρμοδίων αρχών της. Ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ραμπία, τόνισε σήμερα ότι «είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα με το φορτηγό πλοίο που μπλοκάρει τη διέλευση των πλοίων».

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον κ. Ραμπία, 321 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στη Διώρυγα του Σουέζ, ελπίζοντας ότι θα επιτευχθεί η διάνοιξη από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήδη, 14 ρυμουλκά πλοία έχουν ριχτεί στον αγώνα αποκόλλησης του τεράστιου φορτηγού πλοίου «Ever Given» και όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, «σημειώνεται πρόοδος στην όλη επιχείρηση», την οποία πάντως χαρακτήρισε «μία περίπλοκη και καθόλου εύκολη διαδικασία».

Την ίδια ώρα, προχωρούν εργασίες γεώτρησης στη θέση του πλοίου, ενώ μεγάλες εταιρείες διάσωσης συμμετέχουν στην προσπάθεια αποκόλλησης. Πάντως, όπως τόνισε ο κ. Ραμπία, το πλοίο δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή ρύπανση. Ενώ, επισήμανε πως αρκετές χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια, τονίζοντας ότι η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ μελετά την αξιοποίησή τους ως εναλλακτικό σχέδιο.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από αμμοθύελλα, μη δίνοντας όμως άλλες λεπτομέρειες.

