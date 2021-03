Διώρυγα του Σουέζ: Το «ξεκλείδωμα» του παγκόσμιου εμπορίου και το «γαϊτανάκι» των ευθυνών

Ανακούφιση σε ολόκληρο τον κόσμο προκάλεσε η είδηση ότι το Ever Given αποκολλήθηκε και άρχισε και πάλι η ελεύθερη ροή στη διώρυγα του Σουέζ. Τα προβλήματα για την παγκόσμια ναυσιπλοϊα ωστόσο παραμένουν παρά την αποκόλληση του πλοίου. Η πανδημία άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» εκτιμούν οι ειδικοί

«Το τραβήξαμε!» Η κραυγή χαράς του Πίτερ Μπερντόφσκι, επικεφαλής μίας ολλανδικής εταιρείας διάσωσης που προσλήφθηκε από τους πλοιοκτήτες του Evergiven για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό του, έδωσε το σήμα για τους πανηγυρισμούς.



Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι χαιρέτισε τη στιγμή μέσω Twitter, γράφοντας ότι «οι Αιγύπτιοι κατάφεραν σήμερα να τερματίσουν την κρίση του πλοίου που είχε μπλοκάρει τη διώρυγα του Σουέζ παρά τις μεγάλες δυσκολίες που συνόδευαν το εγχείρημα από κάθε άποψη». Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η τιτάνια επιχείρηση διάσωσης στο Σουέζ, και η κυκλοφορία στη μεγαλύτερη θαλάσσια οδό στον κόσμο αποκαταστάθηκε.

لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021

Ο στρατός των χειριστών μηχανικών, καπετάνιων ρυμουλκών και άλλων χειριστών σωτηρίας ήξεραν ότι έδιναν μάχη ενάντια στο χρόνο. Κάθε μέρα που περνούσε ήταν ένα ακόμη πλήγμα για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας «έμφραγμα» στην παγκόσμια οικονομία. Πολλά από τα πλοία που περίμεναν να τελειώσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού, αποφάσισαν να μην περιμένουν, αλλάζοντας δρομολόγιο και διασχίζοντας το νότιο άκρο της Αφρικής, μία αλλαγή πλεύσης που προσθέτει εβδομάδες στο ταξίδι και στοιχίζει κατά μέσο όρο 26.000 δολάρια την ημέρα σε καύσιμα.

Η...πανσέληνος βοήθησε τους διασώστες

Οι ομάδες διάσωσης, που εργάστηκαν στη γη και το νερό για έξι ημέρες και νύχτες, βοηθήθηκαν τελικά από δυνάμεις πιο ισχυρές από οποιαδήποτε μηχανή έσπευσε στη σκηνή: το φεγγάρι και τις παλίρροιες!

Τα πληρώματα διάσωσης προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους στο ρυθμό της…φύσης, το φαινόμενο δηλαδή της παλίρροιας: προσπαθώντας να εργαστούν δηλαδή περισσότερο στις έξι ώρες που χρειαζόταν η στάθμη του νερού για να πάει από το χαμηλότερο στο ψηλότερο σημείο.



Η πανσέληνος της Κυριακής έδωσε στα συνεργεία σημαντική «χείρα βοηθείας» με μερικές επιπλέον ίντσες παλιρροιακής ροής που βοήθησαν στη μετακίνηση του πλοίου.

Λίγο πριν από την αυγή, το πλοίο ανέκτησε αργά την πλευστότητά του. Ήταν ένα σημείο καμπής σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο έντονες επιχειρήσεις διάσωσης στη σύγχρονη ιστορία, όπου η ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου συστήματος συναλλαγών είχε αρχίσει να διαταράσσεται σημαντικά.

Το Ever Given μετακινήθηκε στη Μεγάλη Πικρή Λίμνη, το ευρύτερο μέρος της διώρυγας δηλαδή όπου υποβάλλεται σε πλήρη επιθεώρηση τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στο φορτίο του πριν συνεχίσει την πορεία του

Νέο "μποτιλιάρισμα" στη διώρυγα απο τα πλοία που έβαλαν μπρος τις μηχανές



Μέσα σε λιγότερες από τρεις ώρες , το κονβόι των τουλάχιστον 400 πλοίων που είχαν σχηματίσει ουρά επί έξι ημέρες περιμένοντας να διασχίσουν την πλωτή οδό των 193 χιλιομέτρων που συνδέει τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, έβαλαν μπροστά τις μηχανές τους και άρχισαν να κινούνται ξανά. Σύμφωνα μάλιστα με τον υπουργό Ναυτιλίας, 16 από τα πλοία αυτά ήταν ελληνικά.



Ποιό ήταν το πρώτο πλοίο που πέρασε από τη διώρυγα



Kαι ο νικητής είναι το…YM Wish. Αυτό είναι το όνομα του πρώτου πλοίου που πέρασε τη διώρυγα του Σουέζ, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το ατύχημα με Ever Given. Mήκους 368 περίπου μέτρων το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων YM Wish έχει σημαία Χονγκ Κονγκ και βγήκε απο το κανάλι γύρω στις 9:15 τοπική ώρα με προορισμό την Ερυθρά Θάλασσα και τη Τζέντα. Κατά σατανική σύμπτωση γράφει το VesselFinder.com, πριν από έξι χρόνια το YM Wish είχε προσαράξει στον ποταμό Έλβα της Γερμανίας. Τότε χρειάστηκε λιγότερο από μία ημέρα για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του.



Τα πλοία κινούνται πλέον κανονικά, προς την Ερυθρά Θάλασσα, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο ναυτιλιακή πηγή. Η αιγυπτιακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε ναυτιλιακές, Leth Agencies, ανέφερε ότι δεκάδες πλοία έχουν ξεκινήσει να κινούνται από την περιοχή της "Great Bitter Lake", που χωρίζει δύο τμήματα του καναλιού.

Ποιος θα πληρώσει «τα σπασμένα»

Το Κάιρο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Το ατύχημα στοίχισε στην αιγυπτιακή οικονομία μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα είπε ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, Οσάμα Ράμπι, προσθέτοντας ότι η σχετική έρευνα θα καθορίσει ποιος είναι υπεύθυνος για την καταβολή τους. Αιγυπτιακές αρχές επιρρίπτουν την ευθύνη για το περιστατικό στον καπετάνιο του πλοίου. «Αυτό που συνέβη ήταν ευθύνη του καπετάνιου, το κανάλι μας είναι ασφαλές», σημείωσε βοηθός του προέδρου αλ Σίσι.

Το Ever Given, εκμεταλλεύεται μια εταιρεία της Ταϊβάν, είναι στελεχωμένο από Ινδούς και έχει σημαία Παναμά. Ολλανδοί και Αιγύπτιοι διασώστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του. Αλλά είναι το μεγαλύτερο ναυπηγείο της Ιαπωνίας που κατασκεύασε και κατέχει το πλοίο που θα «σηκώσει» όπως όλα δείχνουν το βάρος της τεράστιας αναταραχής που προκλήθηκε.



Το Ever Given, μέρος της σειράς Evergreen Line με έδρα την Ταϊβάν, ανήκει σε θυγατρική της Imabari Shipbuilder, μιας ιδιωτικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1901 και εδρεύει στο νησί Σικόκου της Ιαπωνίας. Η θυγατρική εταιρεία Shoei Kisen Kaisha Ltd., που ιδρύθηκε το 1962, έχει μία τεράστια γκάμα πελατών που περιλαμβάνει εταιρείες στο Βέλγιο, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Το Ever Given είναι ένα από τα 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που κατασκευάστηκαν από την Imabari. Η εταιρεία, που αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό από αντιπάλους στην Κίνα και τη Νότια Κορέα, δημιούργησε μια κοινή επιχείρηση με δύο άλλα ιαπωνικά ναυπηγεία πέρυσι.

Δεν είχε όμως μεγάλη τύχη . Ένα ακόμη πλοίο-μαμούθ αδερφό του Ever Given, το Ever Gentle, υπέστη ζημιά σε ένα περιστατικό το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Ταϊπέι, σύμφωνα με έκθεση του Maritime Bulletin, μιας υπηρεσίας ειδήσεων. Ένας γερανός χτύπησε τη χοάνη του και την κατέστρεψε ολοσχερώς.

Άγνωστο το μακροπρόθεσμο κόστος στην οικονομία

Το κόστος της παγκόσμιας οικονομίας για κάθε ημέρα απραξίας μετά την προσάραξη του Ever Given υπολογίστηκε στα 9,6 δισ. δολάρια.Η ναυτιλιακή έκδοση Lloyd’s List εκτιμά, ότι το σκάφος μπλόκαρε κάθε ημέρα εμπορεύματα, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτόματη αντίδραση της αγοράς ήταν η άμεση υποχώρηση χθες της τιμής του πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί κατά 0,6% στα 63,28 δολάρια το βαρέλι και το αργό Δυτικού Τέξας να σημειώνει πτώση 2,2% στα 59,66 δολάρια .



Η ευχάριστη είδηση για το παγκόσμιο εμπόριο σε σημαίνει ότι λύνονται τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών, πολλά από τα οποία προϋπήρχαν και παραμένουν ανεξάρτητα από το τι συνέβη στο Σουέζ.

Πολλά λιμάνια ανά τον κόσμο και ιδιαιτέρως των ΗΠΑ και της Ασίας με μεγάλη εμπορική κίνηση παρουσιάζουν πρόβλημα συνωστισμού των πλοίων εδώ και μήνες λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Αιτία ήταν η εκτίναξη που σημείωσε η ζήτηση για προϊόντα το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, όταν η προσδοκία για τα εμβόλια καλλιέργησε αισιοδοξία για την επιστροφή στην κανονικότητα. Η πανδημία οδήγησε, εξάλλου, σε αισθητή μείωση των λιμενεργατών ανά τον κόσμο, όπως και ανεπάρκεια οδηγών φορτηγών.

Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις του ατυχήματος

Το ατύχημα και οι επιπτώσεις του επανέφεραν στο προσκήνιο τη σημασία μίας εναλλακτικής λύσης. Η Τεχεράνη έσπευσε να δηλώσει ότι «υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Διώρυγα του Σουέζ».

Για την ακρίβεια, ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλαλί, πρότεινε την ενεργοποίηση του χερσαίου Διαδρόμου Μεταφορών, μήκους 7.200 χιλιομέτρων που διέρχεται από το Ιράν ως εναλλακτική λύση στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η Τεχεράνη σημειωτέον υπέγραψε πριν απο λίγες ημέρες μία συμφωνία-μαμούθ με το Πεκίνο που θα έχει ισχύ για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συμφωνία-ορόσημο προβλέπει κινεζικές επενδύσεις συνολικού ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και μεγάλα ιρανικά ανταλλάγματα.

Το Ιράν ουσιαστικά εντάσσεται στην κινεζική σφαίρα επιρροής. Εάν, μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, η πολιτική Μπάιντεν σπρώξει και τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, τότε δημιουργείται ένας ευρασιατικό τρίγωνο, το οποίο εκ των πραγμάτων θα ενσωματώσει τις χώρες της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται στο εσωτερικό του, συγκροτώντας ένα πανίσχυρο στρατιωτικά και οικονομικά, άρα και πολιτικά, γεωπολιτικό σύνολο.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κλοπή Θυρίδων στο Χαλάνδρι: Η σύλληψη στο γαλακτοπωλείο, η σειρά της ΕΡΤ και οι πιθανοί συνεργοί