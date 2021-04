Πέθανε ένας από τους πρωταγωνιστές του «Chernobyl»

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια

Ο Βρετανός ηθοποιός Paul Ritter έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, εξαιτίας ενός όγκου στον εγκέφαλο.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο επί χρόνια ατζέντης του στο Deadline. Ο ταλαντούχος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του στη πολυβραβευμένη σειρά της HBO «Chernobyl», όπου εκεί ενσάρκωσε τον παραληρητικό Anton Dyatlov, τον άνρθωπο που έκανε τα στραβά μάτια στην ανυπολόγιστη καταστροφή του 1986.

Ο Paul Ritter στο ρόλο του Anton Dyatlov στο «Chernobyl» HBO

Στη βρετανική τηλεόραση σημείωσε επιτυχία στο ρόλο του για την κωμική σειρά «Friday Night Dinner», εμφανίστηκε επίσης στα «Vera», «The Hollow Crown» και «The Last Kingdom», ενώ πραγματοποίησε και μια μεγάλη καριέρα στο θέατρο.

Στον κινηματογράφο είχε συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Harry Potter and the Half Blood Prince» καθώς και το «Quantum of Solace».

«Με μεγάλη λύπη μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Paul Ritter πέθανε χθες το βράδυ. Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι με τη σύζυγό του Paulie και τους γιους του Frank και Noah δίπλα του. Ο Paul ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός, παίζοντας μία ευρεία γκάμα ρόλων στην σκηνή και την οθόνη. Ήταν πάρα πολύ έξυπνος, ευγενικός και πολύ αστείος. Θα μας λείψει πάρα πολύ», ήταν η ανακοίνωση του ατζέντη του.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Μακρινίτσα: «Ραγίζει» καρδιές η μητέρα των δύο αδερφών που δολοφονήθηκαν - «Σήμερα έχουμε γάμο»