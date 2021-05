«Γ... τρελός» «διεφθαρμένος κ...ης»: Βαρείς χαρακτηρισμοί Ομπάμα για Τραμπ, σύμφωνα με νέο βιβλίο

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπαράκ Ομπάμα σε μεγάλο βαθμό τήρησε τον «κανόνα» που λέει ότι οι πρώην πρόεδροι δεν επικρίνουν ανοιχτά ούτε «επιτίθενται» στους διαδόχους τους.

Κατά την εκλογική αναμέτρηση του 2020, όπου ήταν υποψήφιος ο άλλοτε αντιπρόεδρός του, Τζο Μπάιντεν, ο Ομπάμα παρενέβη αυτόν τον κανόνα, παίρνοντας θέση και προβαίνοντας σε δημόσιες τοποθετήσεις κατά του Τραμπ- ωστόσο, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, μιλώντας σε συμβούλους και χρηματοδότες, φαίνεται πως ήταν ακόμα πιο έντονος.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, σε νέο βιβλίο αναφέρεται πως ο Ομπάμα χαρακτήρισε τον Τραμπ «τρελό» (madman), «ρατσιστικό, σεξιστικό γουρούνι» «αυτόν τον γ...τρελό»(that f... lunatic) και «διεφθαρμένο κ...λη» (corrupt m...ker).

Τα σχόλια αυτά περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump» του Έντουαρντ- Άιζακ Ντόβερε, δημοσιογράφο στο Atlantic, που πρόκειται να δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Ο Guardian έλαβε ένα αντίτυπό του.

Αποσπάσματα από τη δουλειά του Ντόβερε έχουν δημοσιευτεί και αλλού, μεταξύ των οποίων ένα απόσπασμα όπου η νυν πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν, φαίνεται να λέει πως η νυν αντιπρόεδρος, Καμάλα Χάρις, θα έπρεπε να «πάει να γ...» μετά από επίθεσή της στο Τζο Μπάιντεν σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

Τα σχόλια που αναφέρονται από τον Ομπάμα για τον Τραμπ πιθανότατα θα προκαλέσουν κάποια οργισμένη αντίδραση από τον πρώην πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει ακόμα μεγάλη δύναμη στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ωστόσο πλήττεται ιδιαίτερα από το ζήτημα των επεισοδίων στο Καπιτώλιο.

Οι απόψεις του Ομπάμα για τον Τραμπ είναι σε γενικές γραμμές γνωστές, αλλά δεν είχαν παρουσιαστεί ξανά με τόση λεπτομέρεια.

Ο Ντόβερε γράφει ότι ο Ομπάμα αρχικά προτιμούσε τον Τραμπ για πρόεδρο από τον Τεντ Κρουζ, επειδή πίστευε ότι δεν ήταν το ίδιο έξυπνος με τον γερουσιαστή του Τέξας. Ωστόσο από το 2017 και μετά άρχισε να αντιδρά όπως πολλοί άλλοι στον κόσμο.

«Είναι τρελός» γράφει ο Ντόβερε πως είπε ο Ομπάμα, απευθυνόμενος σε χρηματοδότες/δωρητές του ιδρύματός του που ζητούσαν μια αντίδραση/ σχόλιο από αυτόν. Συχνότερο σχόλιο ήταν «δεν πίστευα πως ήταν τόσο κακά τα πράγματα». Κάποιες άλλες φορές φέρεται να είπε «δεν πίστευα πως θα είχαμε ένα ρατσιστικό, σεξιστικό γουρούνι». Αναφέρεται επίσης πως σχολίασε «αυτός ο γ... τρελός» κουνώντας το κεφάλι του, καθώς και «αυτός ο διεφθαρμένος κ...ης» (that corrupt m...cker).

Επίσης ο Ντόβερε αναφέρεται και στη σχέση μεταξύ Ομπάμα και Μπάιντεν, σχολιάζοντας πως δεν ήταν πάντα όσο ομαλή θα περίμενε κανείς, δεδομένων των οκτώ ετών που ήταν μαζί στην εξουσία: Όπως γράφει, κατά καιρούς είχε εκφράσει ανησυχίες για την ηλικία του Μπάιντεν.

