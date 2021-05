Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Όπρα Γουίνφρεϊ: «Ο 19χρονος ξάδερφός μου με βίαζε από τα 9 μου»

Μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η γνωστή παρουσιάστρια - Η Όπρα Γουίνφρεϊ μπροστά στον φακό της νέας της εκπομπής με τον πρίγκιπα Χάρι «The Me You Can't See» προχώρησε σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση

Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε ότι ο ξάδελφος της την κακοποιούσε σεξουαλικά από όταν ήταν εννέα ετών και πως το μαρτύριο της έλαβε τέλος χρόνια αργότερα.

“Στην ηλικία των εννέα και 10 και 11 και 12 ετών έπεσα θύμα βιασμού από τον 19χρονο ξάδελφό μου. Δεν ήξερα τι είναι ο βιασμός. Σίγουρα δεν γνώριζα τη λέξη. Δεν είχα ιδέα τι είναι το σεξ, δεν είχα ιδέα πώς γίνονται τα μωρά, δεν είχα ιδέα τι μου συνέβαινε. Και το κράτησα μυστικό”, είπε η Όπρα Γουίνφρεϊ μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Me You Can’t See, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

“Ήταν απλά κάτι που αποδέχτηκα” τόνισε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εμπειρία την δίδαξε ότι “ένα κορίτσι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άνδρες”.

“Το να μπορεί κανείς να πει την ιστορία του, να ομολογήσει όλα όσα του έχουν συμβεί δυνατά, ότι ‘αυτό συνέβη σε μένα’, είναι ζωτικής σημασίας”, σημείωσε ακόμη η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Οι άσχημες εμπειρίες, όμως, για την Όπρα δεν σταμάτησαν εκεί. Όταν έφυγε από το σπίτι της γιαγιάς της και του παππού της -όπου επίσης πέρασε πολύ δύσκολα, καθώς ο παππούς της ήταν κακοποιητικός απέναντι στις δύο γυναίκες- μετακόμισε στο σπίτι, όπου έμενε η μητέρα της με τον -ανοιχτότερου χρώματος- σύντροφό της.

