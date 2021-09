Kλιματική κρίση: 200 και πλέον περιοδικά υγείας ζητούν άμεση δράση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος

Περισσότερα από 200 περιοδικά υγείας σε όλο τον κόσμο δημοσιεύουν από κοινού αίτημα που καλεί τους ηγέτες να λάβουν έκτακτα μέτρα για την κλιματική αλλαγή και να προστατεύσουν την υγεία.

Η Βρετανική Ιατρική Επιθεώρηση (British Medical Journal) ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που τόσες δημοσιεύσεις συγκεντρώνονται για να κάνουν την ίδια δήλωση, αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται πριν από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ και τη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα Cop26 στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο, λέει: «Πριν από αυτές τις καίριες συναντήσεις, εμείς - οι συντάκτες των περιοδικών υγείας παγκοσμίως - ζητάμε επείγουσα δράση για τη διατήρηση της μέσης αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 1.5C, για να σταματήσει η καταστροφή της φύσης και να προστατευθεί η δημόσια υγεία»

«Η υγεία πλήττεται ήδη από τις αυξήσεις της παγκόσμιας θερμοκρασίας και την καταστροφή του φυσικού κόσμου, μια κρίση που οι επαγγελματίες υγείας επισημαίνουν εδώ και δεκαετίες.

Η επιστήμη είναι κατηγορηματική. μια παγκόσμια αύξηση κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον προβιομηχανικό μέσο όρο και η συνεχιζόμενη απώλεια βιοποικιλότητας ενέχει καταστροφικές βλάβες για την υγεία που θα είναι αδύνατο να αντιστραφούν. Παρά την απαραίτητη ενασχόληση του κόσμου με την Covid-19, δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει η πανδημία για να μειωθούν γρήγορα οι εκπομπές» αναφέρει

Αντικατοπτρίζοντας τη σοβαρότητα της στιγμής, αυτό το άρθρο δημοσιεύεται σε περιοδικά υγείας σε όλο τον κόσμο. «Είμαστε ενωμένοι και αναγνωρίζουμε ότι μόνο θεμελιώδεις και δίκαιες αλλαγές στις κοινωνίες θα αντιστρέψουν την τρέχουσα πορεία μας» τονίζουν.

Και προσθέτουν «Η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι η συνεχής αποτυχία των παγκόσμιων ηγετών να διατηρήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου και να αποκαταστήσουν τη φύση.

«Πρέπει να γίνουν επείγουσες αλλαγές σε ολόκληρη την κοινωνία που θα οδηγήσουν σε έναν δικαιότερο και υγιέστερο κόσμο. «Εμείς, ως συντάκτες περιοδικών υγείας, καλούμε τις κυβερνήσεις και άλλους ηγέτες να δράσουν, σηματοδοτώντας το 2021 ως το έτος που ο κόσμος θα αλλάξει».

Ο καύσωνας είναι ήδη ο μεγαλύτερος «δολοφόνος» των Αμερικανών που σχετίζονται με τον καιρό, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η μελέτη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης σε δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η Δρ Fiona Godlee, αρχισυντάκτρια του BMJ και μία από τις συντάκτριες του κειμένου δήλωσε: «Οι επαγγελματίες υγείας ήταν στην πρώτη γραμμή της κρίσης της Covid-19 και παραμένουν ενωμένοι προειδοποιώντας ότι αν ξεπεραστεί το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου επιτρέποντας τη συνεχιζόμενη καταστροφή της φύσης θα φέρει την επόμενη, πολύ πιο θανατηφόρα κρίση.

«Τα πλουσιότερα έθνη πρέπει να δράσουν γρηγορότερα και να κάνουν περισσότερα για να υποστηρίξουν αυτές τις χώρες που ήδη υποφέρουν από υψηλότερες θερμοκρασίες. Το 2021 πρέπει να είναι η χρονιά που ο κόσμος θα αλλάξει πορεία - η υγεία μας εξαρτάται από αυτό»

Το κείμενο δημοσιεύεται μεταξύ άλλων στο BMJ, το Lancet, το New England Journal of Medicine, το East African Medical Journal, το Chinese Science Bulletin, το National Medical Journal of India, το Medical Journal of Australia και σε δεκάδες ακόμη εξειδικευμένα περιοδικά.

