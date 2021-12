ΗΠΑ: Μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου 28χρονο ράπερ σε φεστιβάλ στο Λος Άντζελες

Ο 28χρονος ράπερ έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια καβγά σε φεστιβάλ στο Λος Άντζελες

Τραγικό θάνατο μετά από καβγά στα παρασκήνια φεστιβάλ στο Λος Άντζελες βρήκε ένας 28χρονος ράπερ στις ΗΠΑ. Ο λόγος για τον Drakeo the Ruler ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το βράδυ του Σαββάτου λίγο πριν να εμφανιστεί στη σκηνή του φεστιβάλ Once Upon a Time.

Τη δολοφονία του 28χρονου ράπερ επιβεβαίωσε ο ατζέντης του χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες πληροφορίες. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πέθανε αλλά είμαι σε κατάσταση σοκ και δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες» είπε στο CNN.

PHOTO GALLERY Photo 1/3 Ο 28χρονος ράπερ Drakeo The Ruler Πηγή: AP Photo Photo 2/3 Η δολοφονία σημειώθηκε σε φεστιβάλ στο Λος Άντζελες Πηγή: AP Photo Photo 3/3 Για δολοφονία κατά τη διάρκεια καβγά κάνουν λογο οι πρώτες πληροφορίες Πηγή: Instagram

Σύμφωνα με την αστυνομία ο καβγάς ξέσπασε λίγο μετά τις 8:30 τοπική ώρα το βράδυ του Σαββάτου στο οποίο εκτός από τον Drakeo the Ruler ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν θρύλοι της χιπ χοπ όπως ο Snoop Dogg, ο Ice Cube και ο 50 Cent.

«Κατά τη διάρκεια του καβγά ένας άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου κατέληξε από τα τραύματά του» ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μετά το φονικό ο διοργανωτής του φεστιβάλ ανακοίνωσε το τέλος των εκδηλώσεων. «Υπήρξε ένας καβγάς στα παρασκήνια. Από σεβασμό σε όσους εμπλέκονται αποφασίσαμε να λήξουμε το φεστιβάλ νωρίτερα».

Ο Drakeo the Ruler ήταν γνωστός στη σκηνή του ραπ στο Λος Άντζελες. Είχε κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο το 2015 ενώ ακολούθησαν άλλοι 10. Το 2017 ο ράπερ είχε φυλακιστεί για 11 μήνες για παράνομη οπλοκατοχή ενώ τον Μάρτιο του 2018 είχε συλληφθεί εκ νέου για υπόθεση δολοφονίας τον Δεκέμβριο του 2016.

