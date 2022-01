Ομιλία του γγ Απόδημου Ελληνισμού για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσουλάκης εκφώνησε ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση «There’s Neither Greek Nor Jew’: The Heroic Duo Who Saved an Entire Island From the Holocaust»

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Ιωάννης Χρυσουλάκης συμμετείχε με ομιλία του στη διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «’There’s Neither Greek Nor Jew’: The Heroic Duo Who Saved an Entire Island From the Holocaust» που συνδιοργάνωσε το κίνημα Combat Anti-Semitism με τον οργανισμό B’nai Brith International, τον όμιλο National Hellenic Society και τα δίκτυα Hellenic American Women’s Council και European March of the Living, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου).

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη σε δύο Δικαίους των Εθνών, τον Λουκά Καρρέρ και τον Δημήτριο Χρυσόστομο, που με τις ηρωικές τους πράξεις και την αυτοθυσία τους διέσωσαν, υπό την ιδιότητα του Δημάρχου και Μητροπολίτη Ζακύνθου αντιστοίχως, ολόκληρο τον Εβραϊκό πληθυσμό της Ζακύνθου από το Ολοκαύτωμα κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.

Η εκδήλωση αυτή, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του International Holocaust RemembranceAlliance (IHRA), είχε ως επίκεντρο την ιστορία των ελληνο-εβραϊκών σχέσεων και τη σημασία της περαιτέρω σύσφιξής τους στον κοινό στόχο της καταπολέμησης του αντισημιτισμού.

Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας, το λαμπρό παράδειγμα του Λουκά Καρρέρ και του Δημητρίου Χρυσόστομου που με τον ηρωισμό τους απέδειξαν την πίστη τους στις θεμελιώδεις αξίες του Χριστιανισμού, πρέπει να μας οδηγεί και να φωτίζει τις επόμενες γενιές.

Αυτή είναι η τιμή που οφείλουμε σ’ αυτούς τους δύο Δικαίους των Εθνών.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Drake Behrakis, πρόεδρος του National Hellenic Society, ο Dan Mariaschin, CEO του B’nai Brith International, ο Δρ. Leon Saltiel, ιστορικός και Μέλος της ελληνικής Επιτροπής του IHRA, ο Δρ. Joel Zisenwine, επικεφαλής τουΤμήματος των Δικαίων των Εθνών στο Yad Vashem, η Mimica Tsezana Hyman, μέλος του ΔΣ των American Friends of the Jewish Museum of Greece, ο Αντιδήμαρχος Ζακύνθου, Νικήτας Σπίνος, ο Benjamin Albalas, Πρόεδρος του European March of the Living, η Δρ. Αικατερίνη Μάλιου, Αντιπρόεδρος του Hellenic American Women’s Council, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Άγκυρα, Χρήστος Λάζαρης, επικεφαλής της ελληνικής Προεδρίας του IHRA, ο Robert Singer, Πρόεδρος του Center for Jewish Impact, ο Γερουσιαστής Gus Bilirakis, η Πρέσβυς της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, η Μαρσία Χαντάν Οικονομόπουλος, Διευθύντρια του Μουσείου της Συναγωγής Kehila Kedosha Janina, ο Zach Saar, Σύμβουλος της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα και ο καλλιτέχνης και ακτιβιστής Craig Dershowitz, CEO του Artists 4 Israel.