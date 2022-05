Eυλογιά των πιθήκων: Μεγαλώνει ο παγκόσμιος χάρτης των κρουσμάτων - Σε ετοιμότητα οι ελληνικές Αρχές

Tα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων εξακολουθούν να εξαπλώνονται παγκοσμίως, την ώρα που οι υπηρεσίες υγείας παραμένουν προβληματισμένες σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης

Το πρώτο κρούσμα που σχετίζεται με την τρέχουσα επιδημία της ευλογιάς των πιθήκων αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 7 Μαΐου σε ένα άτομο που είχε πρόσφατα ταξιδέψει στη Νιγηρία, όπου πιστεύεται ότι είχε προσβληθεί από την ασθένεια. Έκτοτε ο κατάλογος των εθνών που πλήττονται από τη σπάνια τροπική ασθένεια μεγαλώνει, καθώς κρούσματα ευλογιάς έχουν αναφέρει η Γαλλία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την Τετάρτη (18/5) ότι η ευλογιά των πιθήκων -μια μολυσματική ασθένεια που εντοπίζεται συνήθως σε περιοχές της Αφρικής- έφτασε στις ΗΠΑ μετά από πολλά κρούσματα που αναφέρθηκαν σε όλη την Ευρώπη.

Στη Γαλλία, το πρώτο ύποπτο κρούσμα του ιού σε γαλλικό έδαφος εντοπίστηκε στην περιοχή Ιλ ντε Φρανς, ανακοίνωσε χθες το γαλλικό υπουργείο Υγείας, εν μέσω ενδείξεων αυξανόμενης εξάπλωσης του ιού σε όλο τον κόσμο. Η Ιταλία ανέφερε επίσης ένα κρούσμα, σε νεαρό ενήλικα που είχε επιστρέψει πρόσφατα από τα Κανάρια Νησιά.

Στην Αυστραλία, ειναι ένας άνδρας που επέστρεψε πρόσφατα στη Νέα Νότια Ουαλία από την Ευρώπη. «Ένας άνδρας γύρω στα 40 ανέπτυξε ήπια ασθένεια αρκετές ημέρες μετά την άφιξή του στο Σίδνεϊ», ανέφεραν οι τοπικές Αρχές. «Ακολούθως παρουσιάστηκε στον γιατρό του με συμπτώματα κλινικά συμβατά με την ευλογιά των πιθήκων. Πραγματοποιήθηκε επείγουσα εξέταση η οποία εντόπισε σήμερα ένα πιθανό κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων, με επιβεβαιωτικές εξετάσεις σε εξέλιξη»

Η ευλογιά των πιθήκων συνήθως προκαλεί πυρετό, ρίγη, εξάνθημα και βλάβες στο πρόσωπο ή στα γεννητικά όργανα που μοιάζουν με εκείνες που προκαλούνται από την ευλογιά. Ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε κατά της ευλογιάς έχει εγκριθεί για την ευλογιά των πιθήκων και αρκετά αντι-ιικά φάρμακα φαίνεται επίσης να είναι αποτελεσματικά

Η ασθένεια μεταδίδεται πολύ εύκολα, με στενή επαφή, με σταγονίδια ή υγρά ή με επαφή με το εξάνθημα. Πρόκειται για μια ασθένεια που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κάνει τον κύκλο της, ωστόσο ένα 10% των ασθενών στην Αφρική, καταλήγουν. Πιστεύεται ότι είναι πιο σοβαρή στα παιδιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι ωστόσο αναρρώνουν από την ασθένεια σε μία έως τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η ασθένεια εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1958 σε μαϊμούδες εργαστηρίου. Τα πρώτα κρούσματα σε ανθρώπους εντοπίστηκαν το 1970 στο Κονγκό, όμως από το 1977 και μετά, η ευρύτατη χρήση του εμβολίου κατά της ευλογιάς, εξαφάνισε και τις δύο ασθένειες. Αυτό όμως οδήγησε σε εφησυχασμό με αποτέλεσμα να σταματήσει ουσιαστικά ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς. Έτσι ο ιός της ευλογιάς και της ευλογιάς του πιθήκου βρήκε έδαφος να επανεμφανιστεί.

Σε επιφυλακή τα ελληνικά νοσοκομεία

Η ραγδαία εξάπλωση του ιού ανάγκασε τον ΕΟΔΥ να στείλει σχετική εγκύκλιο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας για να είναι σε ετοιμότητα απέναντι σε μία ενδεχόμενη έξαρση. Στην ευλογιά των πιθήκων αναφέρθηκε και ο Γκίκας Μαγιορκίνης, με ανάρτησή του στα social media. «Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

Τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν). Πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες.

Τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου. «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς» ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση» κατέληξε ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων.

