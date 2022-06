Ο «γαιοκτήμονας» Mπιλ Γκέιτς, τα στρέμματα με πατάτες στη βόρεια Ντακότα και η οργή των αγροτών

Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης Γης στη βόρεια Ντακότα φέρεται να απέκτησε ο Μπιλ Γκέιτς, ο μεγαλύτερος ιδιώτης ιδιοκτήτης γεωργικής γης στις ΗΠΑ. Οι αγρότες της περιοχής ωστόσο είναι έξαλλοι, η νομοθεσία περιοριστική και η υπόθεση λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις

Μια εταιρεία που διατηρεί δεσμούς με τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς αγόρασε 2.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης πατάτας στη Βόρεια Ντακότα, ωθώντας τον ανώτατο εισαγγελέα της πολιτείας να παρέμβει μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής. Η εταιρεία καλείται να εξηγήσει πώς απέκτησε στρέμματα γης αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων κοντά στα καναδικά σύνορα, όταν ο πολιτειακός νόμος θέτει όρια στο ποιος μπορεί να αποκτήσει τι.

Δημόσια αρχεία που επικαλείται το AgWeek δείχνουν ότι το Red River Trust που συνδέεται με τον Αμερικανό μεγιστάνα αγόρασε τη γεωργική γη από τους ιδιοκτήτες της Campbell Farms, μιας ομάδας καλλιεργητών πατάτας που έχει την έδρα της στο Γκράφτον της Βόρειας Ντακότα, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Οι εκτάσεις Γης στα σύνορα με τον Καναδά Google Earth

Ο Επίτροπος Γεωργίας της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Γκέρινγκ είπε ότι η αντίδραση του κοινού στην αγορά ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. «Έχω ακούσει πολύ για αυτή την εξαγορά σε όλη την πολιτεία. Οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι απλώς έξαλλοι».

Γκέιτς: Ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων στις ΗΠΑ

Ο Γκέιτς, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας και φιλάνθρωπος, με καθαρή περιουσία ύψους 113 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει συγκεντρώσει αθόρυβα σχεδόν 270.000 στρέμματα γεωργικής γης σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο συνιδρυτής της Microsoft θεωρείται ο μεγαλύτερος ιδιώτης ιδιοκτήτης γεωργικής γης στη χώρα, έχοντας αποκτήσει χιλιάδες στρέμματα σε δεκάδες πολιτείες, σύμφωνα με την περσινή έκδοση του Land Report 100, μια ετήσια έρευνα για τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης της χώρας.

Ο συνιδρυτής της Microsoft έχει ήδη ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο γης. Από το 2021, οι μεγαλύτερες αγορές του στις ΗΠΑ περιελάμβαναν 69.071 στρέμματα στη Λουιζιάνα, 47.927 στρέμματα στο Αρκάνσας, 25.750 στρέμματα στην Αριζόνα, 20.588 στρέμματα στη Νεμπράσκα και 16.097 στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Και πάλι ωστόσο, ο Γκέιτς δεν κατατάχθηκε στο Top 100 των ιδιωτών ιδιοκτητών γης συνολικά στις Η.Π.Α. - λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιοκτήτες γης όλων των τύπων, όχι μόνο γεωργικών. Ο τίτλος των μεγαλύτερων γαιοκτημάτων συνολικά πηγαίνει στον αμερικανό επιχειρηματία Τζον Μαλόουν, πρόεδρο της Liberty Media, ο οποίος κατέχει 2,2 εκατομμύρια στρέμματα.

Ο Γκέιτς φέρεται επίσης να αγόρασε «εκατοντάδες στρέμματα γεωργικής γης» στην Τουρκία ενώ έκανε διακοπές με την πολυτελή θαλαμηγό του τον περασμένο Νοέμβριο. Υποτίθεται ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα μεγάλο βιώσιμο αγρόκτημα στη χώρα. Δεν είναι σαφές εάν τελικά αγόρασε τη γη

Η επίμαχη επένδυση

Ο διαχειριστής του Red River Trust είναι ο Πίτερ Χίντλεϊ, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται στη σελίδα του στο LinkedIn ως επικεφαλής διαχείρισης γεωργικών επενδύσεων στην Investment Management Co. Ένα άρθρο του 2020 ισχυρίστηκε ότι ο Χίντλεϊ ήταν κάποτε επικεφαλής μιας οντότητας που ονομαζόταν «Cottonwood», η οποία περιγράφεται ως «πλατφόρμα αγρο-επενδύσεων» για τον Μπιλ και τη Μελίντα Γκέιτς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Βόρειας Ντακότα, Ντρου Ρίγκλεϊ, έγραψε μια επιστολή στην Red River Trust, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης «απαγορεύεται να κατέχουν ή να μισθώνουν γεωργικές εκτάσεις ή αγροκτήματα στην πολιτεία της Βόρειας Ντακότα».

Οι οντότητες αυτές έχει απαγορευτεί «να ασχολούνται με τη γεωργία ή την εκτροφή. «Επιπλέον, ο νόμος θέτει ορισμένους περιορισμούς στην ικανότητα των καταπιστευμάτων να κατέχουν γεωργική γη ή αγροκτήματα», ανέφερε η επιστολή. Η γη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι μη αρδευόμενη, μεταβιβάστηκε στο Red River Trust στις 2 και 3 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Η Red River Trust κατέθεσε έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βόρειας Ντακότα στις 15 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

Ο Γκέιτς, σε μια συνεδρία Ask Me Anything στο Reddit πέρυσι, είπε ότι ο «επενδυτικός του όμιλος» βρίσκεται πίσω από την αγορά που συνδέεται με την ανάπτυξη σπόρων και βιοκαυσίμων. «Ο τομέας της γεωργίας είναι σημαντικός»,είπε «Με πιο παραγωγικούς σπόρους μπορούμε να αποφύγουμε την αποψίλωση των δασών και να βοηθήσουμε την Αφρική να αντιμετωπίσει τις κλιματικές δυσκολίες που ήδη αντιμετωπίζει. Δεν είναι σαφές πόσο φθηνά μπορεί να είναι τα βιοκαύσιμα, αλλά αν είναι φθηνά μπορούν να λύσουν το πρόβλημα από τις εκπομπές των αερομεταφορών και των φορτηγών».

Εάν η Red River Trust, με άλλα λόγια ο Μπιλ Γκέιτς, παραβίασε τους νόμους της πολιτείας, η εταιρεία θα αναγκαστεί να εκχωρήσει τη γη και θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο έως και 100.000 δολαρίων

