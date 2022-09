Tζορτζ Κλούνεϊ : Γιόρτασε οκτώ χρόνια γάμου με τη «μαγική» Αμάλ - «Κι έλεγαν πως δεν θα διαρκέσει»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους την Τρίτη (27/9) πιο ερωτευμένοι από ποτέ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είναι ένα απο τα πιο γοητευτικά και ευτυχισμένα ζευγάρια τυ Χόλιγουντ και χθες γιόρτασαν την όγδοη επέτειο γάμου τους. Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2014 με κουμπάρο τον Γουόλτερ Βελτρόνι, πρώην δήμαρχο της Ρώμης, έδωσε το παρών σε ένα δείπνο ανταποκριτών με τους δημοσιογράφους Λέσλι Σταλ και Γκέιλ Κινγκ την ιδιαίτερη βραδιά τους.

«Η λαμπερή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, ενώ ο καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ κρατούσε το χέρι της γυναίκας του καθώς τη βοηθούσε να περιηγηθεί στους δρόμους με τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της» γράφει η Daily Mail. Μιλώντας για τη σχέση τους στο Entertainment Tonight , ο Τζορτζ είπε ότι δεν υπάρχει «κανένα μειονέκτημα» στον γάμο του με την Αμάλ.

«Οκτώ χρόνια! Και έλεγαν ότι δεν θα κρατήσει. Τα πάντα σχετικά με τη γυναίκα μου είναι κάπως μαγικά, καθώς νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει καθώς την βλέπουν, την ακούνε και ακούνε τι πρεσβεύει. Απλώς δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα σε αυτήν!»

Ο σταρ του Gravity ρωτήθηκε επίσης για τον «ηθικό κώδικα» που ελπίζουν να ενσταλάξουν ο ίδιος και η σύζυγός του στα πεντάχρονα δίδυμα τους Αλεξάντερ και Έλα. «Το ίδιο πράγμα που νομίζω ότι όλοι θέλουν να εμφυσήσουν στα παιδιά τους, πραγματικά. Που σημαίνει να δίνουν προσοχή στους άλλους ανθρώπους. Στην οικογένειά μου, ο κανόνας ήταν πάντα : "Προκαλέστε τους ανθρώπους με δύναμη, υπερασπιστείτε τους ανθρώπους με λιγότερη δύναμη". Και αν μπορείτε να το κάνετε αυτό, έχετε μια καλή ζωή».

Ο Τζορτζ και η Αμάλ γνωρίστηκαν το 2013 από κοινούς φίλους. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την ημέρα που συνάντησε για πρώτη φορά τη μέλλουσα σύζυγό του, κατά τη διάρκεια προηγούμενης εμφάνισης στην εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν στο Netflix, «My Next Guest Needs No Introduction» «Ένας κοινός μας φίλος είπε, έρχομαι μπορώ να φέρω μία φίλη μου; Και είπα, Φυσικά. Ο ατζέντης μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Γνώρισα αυτή τη γυναίκα που έρχεται στο σπίτι σου και την οποία θα παντρευτείς», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Τζορτζ γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου. Όταν συλλογίστηκε την ειδική βραδιά, ο σταρ είπε στο Hollywood Reporter ότι η Aμάλ ήταν εντελώς έκπληκτη και της πήρε λίγα λεπτά για να απαντήσει. «Απλώς συνέχιζε να κοιτάζει λέγοντας «Ω, Θεέ μου! Πέρασαν 20 λεπτά που ήμουν στα γόνατα και περίμενα να μου πει ναι, γιατί ήταν τόσο σοκαρισμένη ».

Πήραν την άδεια γάμου τους στο Λονδίνο στις 7 Αυγούστου 2014 και παντρεύτηκαν σε μια πολυτελή τελετή στη Βενετία το 2014. Μετά το γάμο έκαναν μια τελευταία πολιτική τελετή στις 29 Σεπτεμβρίου στο Ca'Farsetti, το δημαρχείο της Βενετίας. Το ζευγάρι καλωσόρισε τα δίδυμα Έλλα και Αλέξανδρο τον Ιούνιο του 2017.

Η Αμάλ Κλούνεϊ, δικηγόρος διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκπροσωπεί συχνά θύματα γενοκτονίας και σεξουαλικής βίας μπήκε στη λίστα με τις 12 γυναίκες της χρονιάς από το περιοδικό Time για το 2022. Μιλώντας για το έργο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ εξήγησε ότι είναι τα παιδιά της που συνεχίζουν να την εμπνέουν.

«Με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, θέλω να έχω μια καλή απάντηση όταν με ρωτούν τι έκανα», είπε σε συνέντευξή της στη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα. Μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον Τζορτζ, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλη αγάπη» και περιέγραψε τον γάμο τους ως «υπέροχο».

«Ο γάμος ήταν υπέροχος», είπε η Αμάλ. «Έχω έναν σύντροφο που είναι απίστευτα εμπνευσμένος και υποστηρικτικός, και έχουμε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και γέλιο. Είναι μια χαρά πέρα ​​από οτιδήποτε μπορούσα να φανταστώ. Νιώθω τόσο τυχερή που βρήκα μια μεγάλη αγάπη στη ζωή μου και που είμαι μητέρα, έτσι απέκτησα την ισορροπία μου».

