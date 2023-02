Άρμι Χάμερ: Ο «κανίβαλος» του Χόλιγουντ σπάει τη σιωπή του - Η απόπειρα αυτοκτονίας

(Photo by Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images)

Ο ηθοποιός Άρμι Χάμερ κατηγορείται ότι μιλούσε για κανιβαλισμό και ασυνήθιστες σεξουαλικές πράξεις σε προσωπικά του μηνύματα που διέρρευσαν - Τι λέει δύο χρόνια μετά τις καταγγελίες - Η απόπειρα αυτοκτονίας και η κακοποίηση που δέχθηκε όταν ήταν 13 ετών

Την πρώτη του συνέντευξη δύο χρόνια μετά τις καταγγελίες εις βάρος τους από συντρόφους του για βιασμό και… κανιβαλισμό έδωσε ο 36χρονος ηθοποιός Άρμι Χάμερ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Air Mail και τον δημοσιογράφο Γκρέιντον Κάρτερ, ο πρωταγωνιστής του «Call Me by Your Name» - που βρισκόταν στο απόγειο ης καριέρας του - και ο ίδιος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από έναν πάστορα στα 13 του. Επίσης, αν και παραδέχθηκε ότι δεν συμπεριφέρθηκε σωστά στις καταγγέλλουσες τόνισε ότι δεν είναι εγκληματίας.

«Τώρα είμαι πιο υγιής, πιο χαρούμενος, πιο ισορροπημένος άνθρωπος», είπε στην Air Mail. «Μπορώ να είμαι εκεί για τα παιδιά μου με έναν τρόπο που δεν ήμουν ποτέ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη ζωή μου και την ανάρρωσή μου», ανέφερε ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «'Είμαι εδώ για να παραδεχθώ τα λάθη μου, να λογοδοτήσω για το γεγονός ότι δεν ήμουν σωστός, ότι ήμουν εγωιστής, ότι χρησιμοποιούσα ανθρώπους για να με κάνουν να νιώθω καλύτερα».

Παρόλα αυτά, ο Χάμερ εξακολουθεί να αισθάνεται ότι είναι θύμα της «κουλτούρας ακύρωσης» και ζητά να του δοθεί η ευκαιρία να αποκαταστήσει την φήμη του, όπως έγινε και στον μέντορά του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ όταν ξεπέρασε την κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

«Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που πέρασαν από παρόμοιες καταστάσεις και βρήκαν τη λύτρωση μέσα από ένα νέο μονοπάτι», είπε.

Ο Χάμερ παραδέχτηκε ότι έζησε μια κόλαση κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, επιχειρώντας κάποια στιγμή να αυτοκτονήσει στα νησιά Κέιμαν.

«Κολυμπούσα στον ωκεανό και πήγα όσο πιο μακριά μπορούσα ελπίζοντας ότι θα πνιγώ ή ότι θα που επιτεθεί καρχαρίας. Τότε συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά μου ήταν ακόμα στην ακτή και ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό στα παιδιά μου».

Η σύζυγος του Χάμερ, Ελίζαμπεθ Τσάμπερς, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Ιούλιο του 2020 έξι μήνες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο με ισχυρισμούς για υποθέσεις κανιβαλισμού και σεξουαλικού εξαναγκασμού. Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την κόρη τους Χάρπερ, επτά ετών, και τον γιο τους Φορντ, πέντε ετών.

Οι κατηγορίες

Τον Μάρτιο του 2021 η 24χρονη τότε Effie Angelova προχώρησε στις κατηγορίες μέσω διαδικτυακής συνέντευξης τύπου .

Η 24χρονη ξέσπασε σε κλάματα διαβάζοντας μια έτοιμη δήλωση για τις κατηγορίες εναντίον του Χάμερ.

«Τον ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή», είπε προσθέτοντας πως, ενώ προχωρούσε η σχέση, ο Χάμερ χρησιμοποίησε «τακτικές χειραγώγησης προκειμένου να ασκήσει εξουσία πάνω μου».

Επιπλέον είπε πως «τέσταρε την αφοσίωσή μου σε εκείνος, καταλήγοντας να περάσει τα όριά μου καθώς έγινε σταδιακά ολοένα και πιο βίαιος».

Η γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό πως την κακοποίησε «πνευματικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά». Σύμφωνα με την ίδια, ο φερόμενος βιασμός συνέβη στις 24 Απριλίου 2017.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Άρμι Χάμερ με βίαζε για τέσσερις ώρες στο Λος Άντζελες, στην διάρκεια των οποίων κοπανούσε επανειλημμένα το κεφάλι μου σε έναν τοίχο, γεμίζοντας μώλωπες το πρόσωπό μου».

Και συνέχισε: «Σε εκείνες τις τέσσερις ώρες, προσπάθησα να ξεφύγω και δεν με άφηνε. Νόμιζα πως θα με σκότωνε. Μετά έφυγε χωρίς να νοιαστεί στο ελάχιστο για την κατάστασή μου. Βρισκόμουν σε απόλυτο σοκ και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος που αγαπούσα μου έκανε κάτι τέτοιο».

Όπως είπε, μετά τον φερόμενο βιασμό είχε αυτοκτονικές σκέψεις, προσθέτοντας πως νιώθει «τεράστιες ενοχές» που δεν μίλησε νωρίτερα.

Το ντοκιμαντέρ και ο κανιβαλισμός

Τα σκοτεινά μυστικά της υπόθεσης που αφορά μια δυναστεία βίαιων, χειριστικών, αδίστακτων ανδρών παρουσιάζεται σε ένα ντοκιμαντέρ στο Discovery+ με τίτλο «House of Hammer».

Το ντοκιμαντέρ δεν μένει μόνο στη δράση του Άρμι Χάμερ. Ανατρέχει πίσω στον προπάππο του Αρμάντ –ιδιοκτήτη της Occidental Petroleum–, τον παππού του Τζούλιαν και τον πατέρα του Μάικλ, ξεδιπλώνοντας την άθλια ιστορία της πλούσιας οικογένειάς του. Έναν χρόνο μετά τις πρώτες αποκαλύψεις και έπειτα από την εμφάνιση πολλών γυναικών με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον ηθοποιό, η σειρά καταγράφει ανατριχιαστικά το μοτίβο με το οποίο δρούσε ο λαμπερός κι άλλο τόσο σκοτεινός σταρ.

Πέρα από τις πικάντικες λεπτομέρειες και τα μηνύματα που έστελνε ο, εξαιρετικά απρόσεκτος τελικά, Χάμερ, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει και μια ακόμα πτυχή: τα πρόσωπα που εμφανίζονται τα επέλεγε και επειδή δεν είχαν καμία σχέση ή εμπειρία με το BDSM, κάτι που τελικά τον ερέθιζε περισσότερο, να μην ακολουθεί τους κανόνες, να τις τρομάζει για να νιώθουν έρμαια στα χέρια του και να μοιράζεται μαζί τους φαντασιώσεις κανιβαλισμού.