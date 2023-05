Eurovision: Τη στήριξη της Ελλάδας με μήνυμα στα ελληνικά ζητά η η εκρηκτική σταρ του Ισραήλ

Με το μήνυμα «Γεια σας καλησπέρα, #Greece??» η Ισραηλινή σταρ Νόα Κίρελ μας δίνει ραντεβού στον τελικό διαγωνισμό της Eurovision αύριο το βράδυ ??! ? #23

With a personalised message, Israeli star @noakirel sends warm greetings to her Greek ??fans in light of the @Eurovision… pic.twitter.com/E42bSjsML9