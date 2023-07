Κοκό Λι: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η τραγουδίστρια που έδωσε τη φωνή της στη «Μουλάν»

Την τραγουδίστρια βρήκαν σε κώμα στο σπίτι της οι αδερφές της μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 48 ετών άφησε η τραγουδίστρια και σταρ της Disney, Κοκό Λι.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, η Λι έπασχε για χρόνια από κατάθλιψη.

Την τραγουδίστρια βρήκαν σε κώμα στο σπίτι της οι αδερφές της μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, η 48χρονη δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι Κοκό Λι προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της την Κυριακή.

Coco Lee, Disney ‘Mulan’ Star, Dies at 48 https://t.co/ZCpHYc72v8 — The Hollywood Reporter (@THR) July 5, 2023

Η Κοκό Λι ήταν Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων, χορεύτρια και ηθοποιός, γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ.

Η καριέρα της ξεκίνησε στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Ταϊβάν. Το single της, "Do You Want My Love" μπήκε επίσης στα μουσικά charts των ΗΠΑ.

Αφού κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «Mandarin», έδωσε τη φωνή της στην ηρωίδα της Disney, «Μουλάν» στην ομώνυμη ταινία, ενώ ερμήνευσε και το soundtrack του «Hidden Dragon» το 2001.

Η Μουλάν είναι αμερικανική μουσική ταινία περιπέτειας κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 1998 σε παραγωγή Walt Disney Feature Animation για την Walt Disney Pictures.

Βασίζεται στον Κινεζικό θρύλο της Χουά Μουλάν και αποτελεί την 36η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney.

Η Μουλάν κυκλοφόρησε κατά την περίοδο της Αναγέννησης της Disney και ήταν η πρώτη από τις τρεις ταινίες μεγάλου μήκους που η παραγωγή τους έγινε κυρίως στα Disney-MGM Studios στο Ορλάντο στη Φλόριντα.

Η ανάπτυξη της ταινίας ξεκίνησε το 1994, όταν μια ομάδα επικεφαλής καλλιτεχνών στάλθηκε στην Κίνα για να λάβουν καλλιτεχνική και πολιτιστική έμπνευση. Η ταινία έλαβε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό, συνολικά έσοδα $304 εκατομμύρια, υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ, ενώ κέρδισε αρκετά βραβεία Annie, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

Μια συνέχεια με τον τίτλο Μουλάν 2 κυκλοφόρησε απευθείας σε βίντεο το 2004, ενώ μια live προσαρμογή της ταινίας με σκηνοθέτη τη Νίκη Κάρο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2020.