Lady Gaga: Η εκστρατεία του μπαμπά της κατά των μεταναστών «Έφεραν το χάος στη γειτονιά μας»

Ο μπαμπάς της Lady Gaga συσπειρώνει τους γείτονες στη Νέα Υόρκη για να διαχειριστούν το χάος που έχουν προκαλέσει οι μετανάστες στην πόλη τους, γράφει η New York Post. O Tζο Τζερμανότα ηγείται της εκστρατείας κατά των απείθαρχων μεταναστών που ζουν κοντά στο σπίτι και το εστιατόριό του στο Upper West Side

Ο μπαμπάς της Lady Gaga συσπειρώνει τους γείτονές του στη Νέα Υόρκη σε έναν αγώνα με σκοπό να «διαχειριστούν» τους απείθαρχους μετανάστες κοντά στο σπίτι και το εστιατόριό του.

«Αν ήταν έτσι όταν τα κορίτσια μου μεγάλωναν, δεν θα ζούσα στη Νέα Υόρκη», λέει ο 66χρονος Τζο Τζερμανότα, ο οποίος συντάσσει έναν κατάλογο με τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για να τις μεταφέρει στους νομοθέτες, το αστυνομικό τμήμα και τις υπηρεσίες αστέγων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Oι γονείς της ποπ σταρ ΑΡ

Ο Τζερμανότα ζει στο κτήριο The Pythian στη West 70th Street για 35 χρόνια - εκεί μεγάλωσε τις δύο κόρες του, συμπεριλαμβανομένης της τραγουδίστριας του "Born This Way". Άνοιξε επίσης ένα εστιατόριο στην κοινότητα το 2012.

Πριν από περίπου έξι εβδομάδες, η πόλη άλλαξε αθόρυβα και γρήγορα το Stratford Arms Hotel - μια αίθουσα της Αμερικανικής Μουσικής και Δραματικής Ακαδημίας (AMDA) κάτω από το σπίτι του Τζερμανότα έγινε καταφύγιο για εκατοντάδες μετανάστες.

«Ήταν μια αστραπιαία επιχείρηση. Τους πήγαιναν με λεωφορείο στη μέση της νύχτας, όπως όταν τους πέταξαν στο Westchester, δεν ήθελαν κανείς να μάθει τι συνέβαινε», είπε ο ίδιος στο The Post από το εστιατόριο Joanne Trattoria στη West 68th Street. «Έγιναν όλα πολύ γρήγορα».

Μετά την άφιξη των μεταναστών, ο εστιάτορας είπε ότι η ποιότητα ζωής στην περιοχή έχει υποβαθμιστεί με αυτοσχέδια πάρτι έξω από το ξενοδοχείο που διαρκούν μέχρι νωρίς το πρωί, περιστατικά πορνείας και σκούτερ που προκαλούν όλεθρο στους μονόδρομους.

«Τώρα ζουν 500 μετανάστες σε αυτόν τον κοιτώνα. Τότε ξεκίνησε όλο το χάος», λέει ο Τζερμανότα. Οι κάτοικοι του κτηρίου του Germanotta - με τον ίδιο να είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου - και τρεις γειτονικές διευθύνσεις έχουν σχηματίσει έκτοτε το West 70th Street Association για να ασκήσουν πιέσεις στο Δημαρχείο για περισσότερη αστυνόμευση και καλύτερη επίβλεψη των μεταναστών.

Ο Τζερμανότα ισχυρίζεται ότι το χάος έχει υποτιμήσει τις τοπικές αξίες ιδιοκτησίας και είπε ότι προκαλεί απροσδόκητες αλλαγές στον ιστό μιας ήσυχης γειτονιάς «Τα πρωινά, βλέπεις ιερόδουλες να βγαίνουν από το κτήριο», λέει. Και προσθέτει: «Το χειρότερο είναι τη νύχτα. Υπάρχει θόρυβος. Ξεκινά περίπου στις 10 το πρωί και διαρκεόι μέχρι τις 4 το πρωί. Παίζουν μουσική και κάνουν αγώνες μοτοκρός και μοτοσικλέτες πάνω-κάτω στους δρόμους».

Ακόμη και κορίτσια ηλικίας 14 ετών δέχονται επιθέσεις, ενώ πολλοί κάτοικι κακοποιούνται λεκτικά. Πολλοί δεν περπατάνε καν στους δρόμους, ούτε βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους σε περιοχές με μετανάστες. «Δεν με πειράζει να είναι εκεί. Θα μείνουν εκεί για τρία χρόνια. Αυτό ήταν το συμβόλαιο, καταλαβαίνω. Αλλά τουλάχιστον να το διαχειριστούμε. Να υπάρχει κατάλληλη ασφάλεια, αστυνομική παρουσία και κώδικες συμπεριφοράς», είπε ο πατέρας της ποπ σταρ.

«Είναι καλεσμένοι στη γειτονιά μας και βασικά την έχουν κατακτήσει». Τα πεζοδρόμια που ήταν συνήθως καθαρά είναι τώρα γεμάτα σκουπίδια, είπε, ενώ δηλώνει ιδιαίτερα προβληματισμένος καθώς έχει αρχίσει να βλέπει σύριγγες στους δρόμους.

Θέλει να συναντήσει όπως λέει τους υπεύθυνους και η ομάδα του ευελπιστεί να λάβει ένα γραπτό σχέδιο - με στόχους, ημερομηνίες και δεσμεύσεις- για το πώς θα αποκατασταθεί η τάξη στην εύπορη γειτονιά. «Οι περισσότεροι άνθρωποι στο κτήριο (μου) είναι ιδιοκτήτες. Νιώθουν ότι αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει τις ιδιοκτησίες τους. Δώστε μας κάτι πίσω. Δώστε μας έκπτωση φόρου. Ξοδεύουν όλα αυτά τα χρήματα, εντάξει, δώσε μου λίγα».

Αν η γειτονιά ήταν σε τέτοια κατάσταση όταν η νεαρή Lady Gaga μεγάλωνε, ο πατέρας της λέει είπε ότι θα είχε μετακομίσει μαζί με την οικογένειά του. «Οι φοιτητές του κοιτώνα του σχολείου, της Αμερικανικής Ακαδημίας Μουσικής και Χορού, έλαβαν προειδοποίηση δύο εβδομάδων ότι έπρεπε να φύγουν, ενώ κανένας από τους κατοίκους της γειτονιάς δεν έλαβε καμία ειδοποίηση για το καταφύγιο μεταναστών», είπε.

Είπε ότι υπάρχουν περίπου 500 μετανάστες σε 400 δωμάτια αρκετά μεγάλα για ένα κρεβάτι και ψυγείο. Μοιράζονται κοινόχρηστο μπάνιο. «Νομίζω ότι, ως επί το πλείστον, οι 500 που είναι εκεί μέσα είναι καλοί άνθρωποι», πρόσθεσε «Και νομίζω ότι είναι κλειδωμένοι σε πολύ μικρά δωμάτια και όταν βγαίνουν έξω, βγαίνουν το βράδυ και κάνουν πάρτι».

Ο εστιάτορας χαρακτηρίζει την απάντηση του δημάρχου Έρικ Άνταμς στη μεταναστευτική κρίση «αστεία». «Γιατί δεν παίρνει ένα από τα κρουαζιερόπλοια; Τα κρουαζιερόπλοια χωρούν περισσότερους ανθρώπους και είναι ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον», συνέχισε. «Η πόλη ξοδεύει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που θα μπορούσε να δαπανηθεί για την οικοδόμηση προσιτών κατοικιών.

«Το πραγματικά λυπηρό είναι ότι στη γειτονιά, εξακολουθούμε να έχουμε το μερίδιό μας από βετεράνους και άστεγους - αλλά δεν φροντίζουμε τους δικούς μας. Δεν παίρνουν φαγητό κάθε μέρα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Τους νιώθω».

Τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, 66.117 μετανάστες πέρασαν στις ΗΠΑ και κατέγραψαν ως προορισμό τους τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) Ο δήμαρχος είπε ότι η πόλη έχει δεχτεί πάνω από 90.000 μετανάστες συνολικά από την άνοιξη του 2022. Το γραφείο του λέει ότι 57.200 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται σε 194 καταφύγια που έχει δημιουργήσει η πόλη από αυτήν την εβδομάδα.