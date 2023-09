Σελένα Γκόμεζ: Το ατύχημα και η εμφάνιση με νάρθηκα στο χέρι - «Μακάρι να είχα σώσει τη ζωή κάποιου»

Νέα φωτογραφία με νάρθηκα στο χέρι «ανέβασε» η Σελένα Γκόμεζ, μετά το ατύχημα που είχε και την οδήγησε στο χειρουργείο

Η 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, Σελένα Γκόμεζ μοιράστηκε δύο ακόμη εικόνες στο Instagram Story της από το νάρθηκα που φοράει τον τελευταίο καιρό καθώς αναρρώνει από ένα σπάσιμο στο χέρι

Με ένα γκρι ρούχο, η Γκόμεζ κάθεται σε έναν γκρι και λευκό υπαίθριο καναπέ στις φωτογραφίες, στη μία από τις οποίες φαίνεται να κοιτάζει μακριά από την κάμερα, ενώ στην άλλη κοιτάζει τον φακό με μία ελαφριά σύγχυση. Ο μαύρος νάρθηκας ήταν ορατός από το ένα χέρι - σε αντίθεση με το γκρι ντύσιμό της και τα έπιπλα εξωτερικού χώρου - ενώ είχε αξεσουάρ με ένα ροζ βραχιόλι στον άλλο καρπό της.

Οι νέες φωτογραφίες έρχονται λίγο αφότου η τραγουδίστρια του "Single Soon" αποκάλυψε στο Ellen K Morning Show την περασμένη εβδομάδα ότι πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι της, καθώς το έσπασε όταν «σκόνταψε» με ένα μακρύ καλοκαιρινό φόρεμα.

«Μακάρι να είχα, για παράδειγμα, μια πολύ ωραία ιστορία ότι έσωσα τη ζωή κάποιου ή κάτι τέτοιο», είπε η Γκόμεζ. «Ήμουν με ένα μακρύ φόρεμα - ήταν ένα καλοκαιρινό φόρεμα ,περπατούσα από το αυτοκίνητό μου στο σπίτι μου και σκόνταψα».

Αφού η Γκόμεζ είπε την ιστορία της, η δημοσιογράφος απάντησε, λέγοντας ότι είναι καλό που η Γκόμεζ «δεν έσπασε» τα δόντια της. «Ναι, αυτό είπε ο γιατρός», πρόσθεσε η σταρ του Only Murders in the Building. «Υποθέτω ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή, αλλά αυτό δεν είναι διασκεδαστικό. Αυτό δεν είναι διασκεδαστικό»

Η Γκόμεζ αποκάλυψε προηγουμένως την είδηση του τραυματισμού της στο Instagram, όπου σχολίασε την ανάρτηση ενός θαυμαστή της στο Instagram που προώθησε το νέο της χορευτικό κομμάτι "Single Soon". «Έσπασα το χέρι μου και έκανα εγχείρηση», έγραψε απαντώντας στους θαυμαστές που προωθούσαν το τραγούδι. «Δεν με νοιάζει να πουλήσω τίποτα. Είμαι απλά χαρούμενη που κάνω μουσική με τους φίλους μου».

Ενώ παραμένει ασαφές πότε ακριβώς η Γκόμεζ έκανε επέμβαση στο χέρι της, δεν της επέτρεψε α καθυστερήσει πολύ την κυκλοφορία του τραγουδιού της. Το κομμάτι — παραγωγή των Benny blanco και Cashmere Cat — σηματοδοτεί την επιστροφή της Γκόμεζ, μετά τη συνεχιζόμενη επιτυχία της συνεργασίας της με τον Rema το 2022 «Calm Down». Το τραγούδι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 6 του αμερικανικού Billboard Hot 100 chart.

«Ευχαριστώ παιδιά για όλη την αγάπη στο «Single Soon»», έγραψε η Γκόμεζ στο Instagram για το νέο κομμάτι την περασμένη εβδομάδα. «Είναι ένας παιχνιδιάρικος ύμνος για το να νιώθεις άνετα στο πετσί σου και να αγαπάς τη δική σου παρέα… και είναι επίσης πολύ διασκεδαστικό να χορεύεις!»

Όπως εξήγησε στην Ellen K, «έρχεται περισσότερη μουσική» και είναι «αρκετά ευτυχισμένη» με την ισορροπία στη ζωή της - μεταξύ της οικογένειας και της μουσικής της καριέρας. «Έχω υπέροχους ανθρώπους γύρω μου και νιώθω πολύ καλά», είπε ο Γκόμεζ.