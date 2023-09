Νέα βιογραφία για τον Μπάιντεν: «Οξύθυμος, ανυπόφορος και βιαστικός στις κρίσεις του»

Μια εκρηκτική νέα βιογραφία για τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αποκαλύπτει μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία ενός ευερέθιστου ηλικιωμένου άνδρα που έχει εξάρσεις θυμού και του αρέσει να επικρίνει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Μπάιντεν, 80 ετών, ήθελε να ξεχωρίσει πάση θυσία από τον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώην προϊστάμενό του και προκάτοχό του στο Λευκο Οίκο, τον οποίο επέκρινε συχνά, σύμφωνα με το βιβλίο «The Last Politician» του Φράνκλιν Φοέρ που κυκλοφόρησε την Τρίτη (5/9)

Ο συγγραφέας, ο οποίος λέει ότι είχε «απαράμιλλη πρόσβαση στον στενό στενό κύκλο των συμβούλων που περιέβαλλαν τον Μπάιντεν για δεκαετίες» περιγράφει τον Αμερικανό πρόεδρο ως ανυπόφορο και βιαστικό στις κρίσεις του, ακόμη και ενάντια στις συμβουλές των κορυφαίων βοηθών του και των ειδικών. Το βιβλίο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Fast and Furious»

Ο πρόεδρος ήταν έτοιμος να αθετήσει τις υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του 2020 να ανοίξει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ σε χιλιάδες ακόμη μετανάστες, μόλις δύο μήνες μετά την κυβέρνησή του. Από την αρχή της προεδρίας του, οι «εξάρσεις θυμού του Μπάιντεν προκάλεσαν άβολες συναντήσεις» σχετικά με τη συνοριακή κρίση, γράφει ο Φόερ.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, ο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί «να δεσμευτεί για μια συνολική ανατροπή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ» για να κερδίσει τις εκλογές. Αλλά ιδιωτικά «μισούσε να βλέπει πώς οι προτάσεις του για την εκστρατεία μεταφράζονται σε πολιτική». Για παράδειγμα, ο Τραμπ έθεσε ένα ιστορικό ανώτατο όριο για να επιτρέψει μόλις 15.000 πρόσφυγες να εισέρχονται στη χώρα ετησίως και ο Μπάιντεν - παρά τους ισχυρισμούς της προεκλογικής του εκστρατείας - δίσταζε να το αλλάξει.

«Ο Μπάιντεν δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πήγαιναν τόσο μακριά», γράφει ο Φόερ. «Όταν έμαθε ότι [οι πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ] μπορεί να σταματήσουν να στοχεύουν εμπόρους φαιντανύλης, σεξουαλικούς παραβάτες και άλλους εγκληματίες, εξερράγη από θυμό».

Στις 12 Φεβρουαρίου, η κυβέρνησή του είπε στο Κογκρέσο ότι ο Μπάιντεν δεν θα ακυρώσει το ανώτατο όριο του Τραμπ και θα το αυξήσει από 15.000 σε 62.500 πρόσφυγες. Τώρα το μόνο που έπρεπε να κάνει ο Μπάιντεν ήταν να εγκρίνει τη χρηματοδότησή του, «αλλά με την τρελή διάθεσή του, αμφέβαλλε αν έπρεπε», λέει ο Φόερ.

«Θέλουν να αυξήσω τον αριθμό των ανθρώπων στη χώρα, αλλά αυτό είναι κάπως τρελό», είπε ο Μπάιντεν στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με το βιβλίο. Ο Μπλίνκεν, «ένας παθιασμένος υπέρμαχος της αύξησης του ανώτατου ορίου», αντιτάχθηκε στην ντρίμπλα του Μπάιντεν, εξοργίζοντας τον πρόεδρο τόσο πολύ που «η εμμονή του [να αυξήσει τα ανώτατα όρια μετανάστευσης] απέτρεψε βοηθούς που διαφορετικά θα τον είχαν αμφισβητήσει, από φόβο μήπως σπαταλήσει πολύτιμο κεφάλαιο σε ένα απελπιστικό αγώνα», γράφει ο Φόερ.

Στις 16 Απριλίου του 2021, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν θα διατηρήσει το ανώτατο όριο του Τραμπ για τους πρόσφυγες για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους, αλλά «οι κραυγές της προδοσίας ήταν στιγμιαίες» από την αριστερά, λέει ο Φόερ. Ο Μπάιντεν συνέχισε να «θίγει το θέμα ο ίδιος . . . συνήθως με άκρο επιθετικότητας.

«Ούρλιαζε: Μπορείς να πιστέψεις ότι θέλουν να επιστρέψω σε αυτούς τους υψηλούς αριθμούς;» γράφει ο Φόερ, συγγραφέας στο The Atlantic και πρώην συντάκτης του The New Republic. Μετά από μήνες πάλης με τους προοδευτικούς συμβούλους του, ο Μπάιντεν συμφώνησε τελικά να χρηματοδοτήσει την ετήσια επανεγκατάσταση έως και 125.000 μεταναστών στις ΗΠΑ.

«Το μωρό του Οβάλ Γραφείου»

Παρά την ιδιότητά του ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία του έθνους , ο Μπάιντεν αισθάνεται οτι το προσωπικό τον αντιμετωπίζει συχνά σαν «μωρό», συχνά εκτονώνοντας τη διαβόητη ιρλανδική ιδιοσυγκρασία του. Το επιτελείο του προέδρου προσπαθεί τακτικά να διορθώσει τις γκάφες που κάνει ο Μπάιντεν με σχόλια εκτός σεναρίου, αλλά οι προσπάθειες δεν εκτιμώνται πάντα, λέει ο Φόερ.

Αυτή η ένταση κορυφώθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όταν ο Μπάιντεν, από ενθουσιασμό κατέστρεψε μια ομιλία που θα ήταν θρίαμβος και υποστήριζε το Κίεβο. Αντί να τελειώσει την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί, ο Μπάιντεν την ολοκλήρωσε με μια δήλωση που ακουγόταν σαν να ζητούσε την ανατροπή του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν: «Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία».

Η δήλωση ανησύχησε τους Αμερικανούς και τους διεθνείς συμμάχους που ανησυχούσαν ότι θα πυροδοτήσει αντίποινα και κλιμάκωση από τον Πούτιν και το οπλοστάσιό του με πυρηνικά όπλα. Φεύγοντας από τη σκηνή, «ο Μπάιντεν κατάλαβε αμέσως ότι ο Λευκός Οίκος θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει το λάθος του», σύμφωνα με τον Φόερ.

Το προσωπικό του Μπάιντεν εξήγησε γρήγορα την αμφιλεγόμενη δήλωση — αλλά χωρίς να τον συμβουλευτεί. Αυτό προκάλεσε την οργή και την αγανάκτησή του. «Την ώρα που [είχε] φθάσει στην αυτοκινητοπομπή αφήνοντας [την ομιλία], οι βοηθοί του είχαν εκδώσει μια δήλωση με την οποία αποσύρθηκε η δήλωσή του», γράφει ο Φόερ.

«Ξαφνικά, ο Τύπος δεν θαύμαζε τη ρητορική του ή τους διπλωματικούς του θριάμβους, τον περιέγραφε ως ένα βαρίδι που δεν είχε αυτοέλεγχο». Η κάλυψη εξόργισε τον Μπάιντεν – που λέει ο Φόερ, «όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. . . είναι ένας αδηφάγος καταναλωτής της τηλεόρασης» — και «έφυγε για το σπίτι, τελειώνοντας τη θριαμβευτική περιοδεία του, λυπούμενος τον εαυτό του».

Βαθιά μέσα του, «ήξερε ότι είχε κάνει λάθος» κάνοντας το σχόλιο εξαρχής. Όμως, αντί να αναλάβει την ευθύνη, «αγανάκτησε με τους βοηθούς του που δημιούργησαν την εντύπωση ότι είχαν καθαρίσει το χάος του». «Αντί να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας του, μίλησε στους φίλους του για το πώς του φέρθηκαν σαν μικρό παιδί», γράφει ο Φόερ. «Έγινε ποτέ ο Τζον Κένεντι έτσι;»

Ο «αντιπρόεδρος» Φάουτσι

Στον Μπάιντεν άρεσε να αστειεύεται κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας ότι ο αμφιλεγόμενος πρώην τσάρος της COVID-19 Άντονι Φάουτσι θα μπορούσε να αντικαταστήσει την Καμάλα Χάρις ως το Νο. 2 του. Καθώς η ομάδα του Μπάιντεν προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την πανδημία το 2021, ο πρόεδρος κορόιδευε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ότι ο τότε επικεφαλής ιατρικός σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο έπρεπε να καθίσει στην καρέκλα του αντιπροέδρου.

«Όταν ο πρόεδρος συγκέντρωνε την ομάδα του για τον κορονοϊό, αστειευόμενος κατεύθυνε τον Άντονι Φάουτσι να καθίσει στην καρέκλα του αντιπροέδρου», γράφει ο Φόερ. Από την πλευρά του, ο Φάουτσι «πάλευε να συγκρατήσει την πληθωρικότητα του» συνεργαζόμενος με τον Μπάιντεν.

Μια νέα κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τον τερματισμό της πανδημίας και τον άκουγε, σε αντίθεση με αυτή του Τραμπ. Ο Φάουτσι είχε «τραυματιστεί» από τις ομιλίες του Τραμπ, ο οποίος είχε ρωτήσει τους επιστήμονες εάν υπήρχε τρόπος να γίνει ένεση απολυμαντικού σε ανθρώπους για να νικηθεί ο κορωνοϊός. Ο Τραμπ αργότερα ισχυρίστηκε ότι το σχόλιο ήταν «σαρκαστικό».

«Όταν ο Φάουτσι έφτασε στο βήμα στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου για πρώτη φορά μετά την ορκωμοσία [Μπάιντεν], ένιωσε ένα κύμα τραυματικών αναμνήσεων να τον κατακλύζουν», γράφει ο Φόερ. «Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, δεν βρισκόταν πλέον στη δύσκολη θέση να πρέπει να διορθώσει τη διοίκηση που υπηρέτησε».

Αλλά ο Μπάιντεν θα παρενοχλούσε τον Φάουτσι κατά τον πρώτο του μήνα ως πρόεδρος με μια «προκλητική ερώτηση», σύμφωνα με το βιβλίο: «Πότε θα επιστρέψει το έθνος στην κανονικότητα;»

Ο πρόεδρος βασιζόταν βαθιά στις συμβουλές και τη βοήθεια της αμφιλεγόμενης φιγούρας, τόσο πολύ που όταν άλλοι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας προσπαθούσαν να συντάξουν μια απάντηση, «ο Μπάιντεν τους αγνόησε και ζητούσε να μιλήσει με τον Φάουτσι», λέει ο συγγραφέας.

«Άντε γ...σου»

Ως αντιπρόεδρος, ο Μπάιντεν παρατήρησε ότι ο τότε Πρόεδρος Ομπάμα δεν μπορούσε καν να πει σωστά, «F-k you» επειδή ήταν τόσο κουμπωμένος. Ενώ το ζευγάρι ήταν σε συγχρονισμό σε πολλά πράγματα, υπήρχε μια υποκείμενη «χροιά ταξικού ανταγωνισμού στους κόλπους τους».

Ο Φόερ περιγράφει το ζευγάρι ως ένα δίδυμο «που ταλαιπωρούσε συχνά ο ένας τον άλλον». «Ο Μπάιντεν είπε σε έναν φίλο του ότι ο Ομπάμα δεν ήξερε πώς να πει «f-k you» σωστά, με τη σωστή επιμήκυνση των φωνηέντων και την απαραίτητη σκληρότητα των συμφώνων του», γράφει ο Φόερ. «Ήταν σαν να πρέπει να βρίζουν με το σεις και με το σας». Ο Μπάιντεν ανησυχούσε ότι ο Ομπάμα, δεν ήταν αρκετά σκληρός, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν και άκουγε πάρα πολύ τους συμβούλους του χωρίς να πιέζει.

Είχε συμβουλεύσει τον Ομπάμα να επιπλήξει τη συμβουλή των στρατηγών του σχετικά με την αύξηση των στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, ψιθυρίζοντας στο αφεντικό του αμέσως μετά την κατάληψη του ζεύγους στον Λευκό Οίκο: «Αυτοί οι στρατηγοί προσπαθούν να αλλάξουν τον νέο πρόεδρο» και «Μην τους αφήσεις να σε μπλοκάρουν», σύμφωνα με το βιβλίο.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα ανέπτυξαν έναν «μυστικό κώδικα» για το πότε ο αντιπρόεδρος χρειαζόταν να παίζει τον «κακό αστυνομικό» κατά τη διάρκεια συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Υπερβολική αντίδραση

Μόλις ο Μπάιντεν ανέλαβε τον Λευκό Οίκο ήθελε να ταρακουνήσει γρήγορα τα πράγματα, από την οικονομία μέχρι το τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν. «Εάν ο Ομπάμα έκανε λάθος στην πλευρά της διστακτικότητας, ο Μπάιντεν θα έκανε λάθος στην πλευρά της υπερβολικής αντίδρασης», λέει ο Φόερ.

Η ύβρις του Μπάιντεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στις ενέργειές του - και στις αδράνειές του - κατά την αποχώρηση και την εκκένωση από την Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Ο Μπάιντεν υπερεκτίμησε τις ικανότητές του στις εξωτερικές υποθέσεις ενόψει της πτώσης του Αφγανιστάν στους Ταλιμπάν, κάνοντας άχρηστες και μη πρακτικές υποδείξεις, ενώ επεδείκνυε μια «υπερβολική πίστη στον εαυτό του». Άφησε τη διοίκησή του απροετοίμαστη για το καταστροφικό χάος της εκκένωσης της Καμπούλ.

«Ο Μπάιντεν είχε αναπτύξει μια θεωρία για το πώς θα πετύχαινε εκεί που ο Ομπάμα απέτυχε. Δεν επρόκειτο να αφήσει κανέναν να τον μπλοκάρει», λέει ο Φόερ. «Με την εμπειρία της ζωής του, είχε ένα σχέδιο να αντισταθεί στις πιέσεις να μείνει.

«Η Αμερική δεν ήξερε πώς να κερδίσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, αλλά ο Μπάιντεν ήξερε πώς να κερδίσει το γραφειοκρατικό επιχείρημα».

Βασιζόμενος στις πέντε δεκαετίες του στην πολιτική, ο Μπάιντεν απέρριπτε τις συμβουλές και θεωρούσε τους έμπειρους διπλωμάτες ελάχιστα ριψοκίνδυνους που βαρύνουν τους θεσμούς [και] τεμπέληδες στη σκέψη τους».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ άρχισε να λειτουργεί με βάση την λανθασμένη πρόβλεψη της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι θα διατηρήσει πρεσβεία στην Καμπούλ μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων. Αυτή η υπόθεση θα οδηγούσε σε σοβαρά και θανατηφόρα προβλήματα κατά τους τελευταίους μήνες και τα επακόλουθα της απόσυρσης.