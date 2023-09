Κίνα: Φουντώνουν οι φήμες για την τύχη του αγνοούμενου υπουργού Άμυνας - Πληθαίνουν οι «εξαφανίσεις»

Κίνα: Αυξάνονται οι εικασίες για την τύχη του αγνοούμενου υπουργού Άμυνας της χώρας, Λι Σανγκφού

Ο υπουργός Άμυνας της Κίνας δεν έχει εμφανιστεί εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, γεγονός που ενισχύει τις εικασίες ότι βρίσκεται υπό έρευνα,στην πιο πρόσφατη περίπτωση ενός ανώτερου στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος που εξαφανίστηκε από την κοινή θέα.

Ο στρατηγός Λι Σανγκφού εθεάθη για τελευταία φορά στις 29 Αυγούστου όταν εκφώνησε μια ομιλία στο φόρουμ ειρήνης και ασφάλειας Κίνας-Αφρικής. Το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στη Μόσχα και στο Μινσκ στα μέσα Αυγούστου, όπου συνάντησε Ρώσους αξιωματούχους στο περιθώριο μιας διάσκεψης για την ασφάλεια, όπως και τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο Λι έχει τεθεί υπό έρευνα, ανέφεραν την Παρασκευή οι Financial Times, επικαλούμενοι ανώτερους αξιωματούχους. Το Reuters ανέφερε ότι ο Λι ακύρωσε μια συνάντηση με αξιωματούχους της άμυνας του Βιετνάμ την τελευταία στιγμή την περασμένη εβδομάδα. Δύο Βιετναμέζοι αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων ότι το Πεκίνο ανέβαλε την ετήσια συνάντηση.

Ο Ραμ Εμάνουελ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, έχει μιλήσει ανοικτά το μυστήριο, παρομοιάζοντας το υπουργικό συμβούλιο του Σι Τζινπίνγκ με το μυθιστόρημα της Agatha Christie «And then There Were None.»

Την Παρασκευή, έκανε ανάρτηση στο X/Twitter ισχυριζόμενος ότι ο Λι δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αρχηγό του ναυτικού της Σιγκαπούρης επειδή «τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό». Δεν παρείχε πηγή για τους ισχυρισμούς.

Το γραφείο του Eμάνουελ και το ναυτικό της Σιγκαπούρης έχουν έρθει σε επαφή για σχόλια. Η εξαφάνιση του Λι ακολουθεί την αιφνιδιαστική απομάκρυνση από τη θέση του τον Ιούλιο του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών, Qin Gang, επίσης μετά από εξαφάνιση εβδομάδων. Έκτοτε δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ή σημάδια για αυτόν.

Ο Σι αντικατέστησε επίσης δύο κορυφαίους στρατηγούς της Rocket Force στις αρχές Αυγούστου, σε μια σημαντική ανατροπή της ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας. Ο πρώην διοικητής Li Yuchao δεν είχε εμφανιστεί δημόσια για εβδομάδες πριν, και δεν υπήρξε καμία εξήγηση για την απομάκρυνσή του.

Από τότε που ανέβηκε στην εξουσία το 2013, ο Σι διεξήγαγε μια εκτεταμένη και αδυσώπητη προσπάθεια κατά της διαφθοράς που σύμφωνα με τους αναλυτές είχε στόχο και πολιτικούς αντιπάλους. Υπήρξε μια ιδιαίτερη καταστολή της διαφθοράς στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA).

Αλλά περισσότερο από μια δεκαετία από την κυριαρχία του, και μετά τη μεγαλύτερη εδραίωση της εξουσίας γύρω από Κινέζο ηγέτη μετά τον Μάο Τσε Τουνγκ, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό σύμμαχοί του.

Στο πολιτικό σύστημα της Κίνας, οι υπουργοί δεν κατέχουν την υψηλότερη θέση σε ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Ως υπουργός Άμυνας, ο Λι αναφέρεται σε δύο αντιπροέδρους της κεντρικής στρατιωτικής επιτροπής, οι οποίοι στη συνέχεια αναφέρονται στον ίδιο τον Σι. Ωστόσο, είναι επίσης ένας από τους πέντε πολιτειακούς συμβούλους, που κατατάσσονται υψηλότερα από έναν τακτικό υπουργό.