Colin Burgess: Πέθανε ο πρώτος ντράμερ των AC/DC

AC/DC: Η δήλωση του μουσικού συγκροτήματος για τον θάνατο του πρώην συνεργάτη

Ο ντράμερ των AC/DC, Colin Burgess, πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Η αιτία του θανάτου του παραμένει άγνωστη.

Σε δήλωσή του το συγκρότημα αναφέρει: «Με λύπη μας ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του Colin Burgess. Ήταν ο πρώτος μας ντράμερ και ένας πολύ σεβαστός μουσικός. Ευτυχισμένες αναμνήσεις, ροκ εν ειρήνη Colin.

Τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος ήταν ο τραγουδιστής Dave Evans, ο μπασίστας Larry Van Kriedt, ο ντράμερ Colin, ο lead κιθαρίστας Angus Young και ο κιθαρίστας Malcolm Young.

Το μεγαλύτερο τραγούδι τους παγκοσμίως ήταν το Highway to Hell, το οποίο έφτασε στο νούμερο 17 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο νούμερο 8 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλα επιτυχημένα άλμπουμ περιλαμβάνουν το Back in Black και το For They About to Rock We Salute You.

Ο Colin μπήκε στο συγκρότημα το 1973 αλλά ένα χρόνο αργότερα απολύθηκε επειδή ήταν μεθυσμένος στη σκηνή. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι κάποιος του είχε νοθεύσει το ποτό.

Ο ντράμερ αντικαταστάθηκε από μια διαδοχή ντράμερ προτού ενταχθεί ο Phil Rudd το 1975.

Σε μια ανατροπή της μοίρας, ο Colin ήταν στο The Music Factory στο Λονδίνο τη νύχτα που πέθανε ο Bon Scott τον Φεβρουάριο του 1980 και ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που μίλησαν μαζί του πριν φύγει από το κλαμπ.

Οι AC/DC πούλησαν περισσότερους από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχουν εδραιώσει τη φήμη ενός από τα πιο σημαίνοντα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.