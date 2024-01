Λας Βέγκας: Πέθανε στα 45 της γνωστή ηθοποιός και μοντέλο του Playboy

Το μοντέλο και ηθοποιός του Playboy και του Maxim. Μασουίμι Μαξ βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λας Βέγκας. Ήταν 45 ετών.

Συγκίνηση για το 45χρονο μοντέλο και ηθοποιό που βρέθηκε νεκρή χθες Πέμπτη (25/1) στο σπίτι της στο Λας Βέγκας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, αν και θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.Η Μασούιμι ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο το 2000 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία γρήγορα, κλείνοντας θέσεις εργασίας σε πολλές εκδόσεις όπως τα περιοδικά Playboy, Maxim, Alt και Bizarre.



Ως ηθοποιός, εμφανίστηκε στην ταινία δράσης «XXX: State of the Union» του 2005 που σκηνοθέτησε ο Lee Tamahori δίπλα στους Σάμιουελ Τζάκσον, Ουίλιαμ Νταφόε, Σκοτ Σπίντμαν, Ice Cube, και XZibit. Η νεαρή στάρλετ επρόκειτο να εμφανιστεί στην επετειακή εκδήλωση «Vegas Chaos» στις 27 Ιανουαρίου στο The Dive Bar στο Λας Βέγκας.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που βρεθήκαμε ξανά, σε ευχαριστώ που με καθοδηγήσατε όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά σε αυτόν τον κλάδο και μου έδωσες ευκαιρίες που δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό», έγραψε η φίλη της, Aσλίτα Μποσάμπ στο αφιέρωμα στη σελίδα της στο Instagram.

«Ξεκουράσου στον παράδεισο!», έγραψε ένας άλλος θαυμαστής. «Πάντα πίστευα ότι ήσουν τόσο ροκ σταρ. Είμαι πολύ λυπημένος που άκουσα για τον θάνατό σου. Θα μας λείψεις» «Θα σε αγαπώ για πάντα σκοτεινή pin up βασίλισσα», πρόσθεσε η συνάδελφος του μοντέλου Marilyn Barrios. Τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν κυρίως με το εναλλακτικό μόντελινγκ κάνοντας σόου τρόμου σε καμπαρέ και κοινοποιώντας σχετικά βίντεο για τους θαυμαστές της στο YouTube.