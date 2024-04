Σάλος στο Χόλιγουντ: Μήνυση κατά του νεότερου γιου του Diddy για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα

Νέο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον μικρότερο γιο του διάσημου ράπερ Diddy

Σε δεινή θέση φαίνεται ότι βρίσκεται η οικογένεια του διάσημου ράπερ Sean «Diddy» Combs αφού ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τη σεξουαλική διακίνηση που κατηγορείται ο ίδιος, ο νεότερος γιος του αντιμετωπίζει με τη σειρά του μήνυση για σεξουαλική επίθεση.





Ο λόγος για τον 25χρονο Christian «King» Combs ο οποίος μηνύθηκε για σεξουαλική επίθεση κατά της Grace O'Marcaigh, μιας γυναίκας που εργαζόταν σε ένα γιοτ που είχε ναυλώσει ο πατέρας του το καλοκαίρι του 2022.





Σύμφωνα με το TMZ, η O'Marcaigh ισχυρίζεται ότι ο King προσπάθησε να τη φιλήσει και να την πιάσει αφού της έδωσε ένα σφηνάκι που υποπτεύεται ότι είχε μέσα ναρκωτικά.

Επίσης, ο King φέρεται να προσπάθησε να αναγκάσει την O'Marcaigh να του κάνει στοματικό έρωτα.

Ο Puff Diddy πλήρωνε για ερωτικές επαφές την πρώην του 50 Cent

Η πρώην σύντροφος του 50 Cent και μητέρα ενός από τα παιδιά του κατονομάστηκε ως η «εργαζόμενη του σεξ» στη μήνυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που ασκήθηκε εναντίον του διάσημου ράπερ Diddy από έναν μουσικό παραγωγό.

Όταν κυκλοφόρησε η είδηση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για επιδρομή «στρατιωτικού επιπέδου» που σχετίζεται με έρευνα για σεξουαλική διακίνηση στα σπίτια του Diddy, ο «ανταγωνιστής» του 50 Cent, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέρτις Τζάκσον ήταν η μόνη σημαντική μουσική φιγούρα που μίλησε ανοιχτά για τη συγκλονιστική εξέλιξη.

Ο Diddy, γνωστός και ως Σον Λοβ Κομπς, υπόκειται σε πολλαπλές αγωγές για σεξουαλική επίθεση, μεταξύ των οποίων μια από τον παραγωγό Rodney 'Lil Rod' Jones. Σε αυτή, ο τελευταίος κατονομάζει τη Daphne Joy, η οποία έβγαινε με το 50 Cent από το 2010 έως το 2013 ότι πληρωνόταν τακτικά για σεξ από τον Diddy.

Το 2012, η Joy, γνωστό μοντέλο του OnlyFans, έφερε στον κόσμο τον γιο του 50 Cent, Sire που είναι σήμερα 11 ετών. Όταν το ζευγάρι χώρισε, η Joy τον κατηγόρησε για σωματική κακοποίηση, κάτι που o ίδιος ο καλλιτέχνης αρνήθηκε. Από τότε, ο 50 Cent σχολίαζε τακτικά την υποτιθέμενη σχέση μεταξύ Diddy και Joy.

Ο σταρ του «Get Rich or Die Tryin'» έχει επίσης σχολιάσει με ειλικρίνεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κύμα αγωγών που απειλεί να καταστρέψει την αυτοκρατορία του Diddy. «Τώρα δεν το έκανε ο Diddy το είχε κάνει ο Diddy δεν κάνουν έρευνα αν δεν έχουν υπόθεση», έγραψε στο Twitter ο 50 Cent στα social media αυτή την εβδομάδα. Ο τραγουδιστής του «In Da Club» υποσχέθηκε επίσης να χρηματοδοτήσει ένα ντοκιμαντέρ για τους ισχυρισμούς.

Οι κατηγορίες περιέχονται στη μήνυση 73 σελίδων που κατέθεσε ο Rodney Jones, ένας από τους πρώην παραγωγούς δίσκων του Κομπς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τον υπέβαλε σε ένα ανάρμοστα αγγίγματα. Είπε επίσης οτι του είχε δοθεί εντολή να στρατολογήσει ιερόδουλες και να κάνει σεξ μαζί τους για την ευχαρίστηση του σταρ και έχει εκατοντάδες ώρες βίντεο που καταγράφει τη «σοβαρή παράνομη δραστηριότητα» του Κομπς, μεταξύ 2022 και 2023.

Ισχυρίζεται ότι ανήλικα κορίτσια και εργαζόμενες του σεξ ήταν καλεσμένες στα πάρτι του και ότι είδε τον ράπερ να βάζει ουσίες στα ποτά τους. Καταγγέλλει ότι και ο ίδιος είχε ναρκωθεί τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους πριν ξυπνήσει γυμνός, ζαλισμένος και μπερδεμένος στο κρεβάτι με τον Κομπος και δύο ιερόδουλες, φοβούμενος ότι μπορεί να τον είχαν βιάσει.

Ποια είναι η 37χρονη «πέτρα του σκανδάλου»

Τέσσερις υπάλληλοι του ράπερ είχαν επιφορτιστεί να πληρώνουν τις περισσότερες ιερόδουλες σε μετρητά, αλλά σε ένα εκρηκτικό απόσπασμα ο πρώην παραγωγός ισχυρίζεται ότι οι «Yung Miami, Jade και η Daphne Joy λάμβαναν μηνιαία αμοιβή για να εργαστούν ως εργάτριες του σεξ του Κομπς, μέσω τραπεζικού εμβάσματος»

Η γεννημένη στις Φιλιππίνες Joy 37 ετών, έγινε γνωστή από τους ρόλους της στο Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, το Setup και την τηλεοπτική ταινία Venice Heat. Άρχισε να βγαίνει με τον 50 Cent το 2011 και ο γιος τους γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, κερδίζοντας ένα συμβόλαιο 700.000 δολαρίων για να είναι το πρόσωπο της εταιρείας παιδικών ακουστικών Kidz Safe, ενώ ήταν ακόμη μικρός.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο ράπερ επιδεινώθηκαν από τότε που η Joy κατονομάστηκε στη μήνυση, το ζευγάρι όμως είχε επανειλημμένα επιτεθεί ο ένας τον άλλον από τότε που ο Τζάκσον κυκλοφόρησε ένα κομμάτι το 2006 ισχυριζόμενος ότι ο Κομπς ήξερε ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον πρωτοπόρο της ραπ The Notorious BIG το 1997.

Το 2010 ο Κομπς περιέγραψε τον Τζάκσον ως «μισό γάιδαρο» και τον περασμένο Δεκέμβριο ο Τζάκσον είπε ότι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του αντιπάλου του. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το άνευ τίτλου ντοκιμαντέρ για τον Diddy βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της G-Unit Film and Television με τον Curtis '50 Cent' Jackson να είναι Εκτελεστικός Παραγωγός», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ράπερ.

«Τα έσοδα από αυτό το ντοκιμαντέρ που λαμβάνει η G-Unit Film & Television θα διατεθούν σε θύματα σεξουαλικής επίθεσης και βιασμού»

Οι έρευνες στα σπίτια του Puff Diddy

Ένοπλοι πράκτορες εισέβαλλαν πρόσφατα στα σπίτια του ράπερ, μεταφέροντας δεκάδες τσάντες και κουτιά με αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός «αριθμού» ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο Κομπς δεν βρισκόταν σε κανένα από τα σπίτια του εκείνη την εποχή, αλλά ήταν δύο από τους γιους του, οι Justin και King Combs. Η Tanika Ray, η οποία στο παρελθόν ήταν χορεύτρια για τον Diddy, ισχυρίστηκε ότι είχε βιώσει ένα «φρικτό» περιστατικό ενώ εργαζόταν για εκείνον στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε μια ανάρτηση στο Instagram από την Τετάρτη.

«Ξέρεις, όλοι έχουμε ιστορίες», είπε ενώ βιντεοσκοπούσε τον εαυτό της σε κοντινό πλάνο. «Σοβαρά, όλοι έχουμε ιστορίες». «Η δική μου είναι φρικτή και μόνο πέντε άνθρωποι την ξέρουν, και μάλλον δεν θα το πω ποτέ», συνέχισε. «Αλλά από τότε, λέω «Ναι», πρόσθεσε.

Ο Κομπς δεν έχει καταδικαστεί για κανένα αδίκημα και τον Νοέμβριο διευθέτησε μια μήνυση για βιασμό που είχε υποβάλει η τραγουδίστρια R&B, η Cassie, αφού τον κατηγόρησε ότι την υπέβαλε σε άγριους ξυλοδαρμούς, όργια σε ξενοδοχεία και βιασμό. Τον Φεβρουάριο αναγκάστηκε να αρνηθεί τον ομαδικό βιασμό μιας 17χρονης κοπέλας στο στούντιο ηχογράφησης του Μανχάταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υποστηρίζοντας ότι μια φωτογραφία της να κάθεται στην αγκαλιά του «δεν είναι ακριβής».

Η Joi Dickerson-Neal ισχυρίστηκε ότι ο ράπερ τη ναρκωτικά και την κακοποίησε σεξουαλικά ενώ ήταν φοιτήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών τον Ιανουάριο του 1991 - ισχυριζόμενος ότι κινηματογράφησε επίσης την επίθεση. Και η Liza Gardner υπέβαλε μια δεύτερη αγωγή ισχυριζόμενη ότι ο Combs και ο τραγουδιστής R&B Aaron Hall της επιτέθηκε σεξουαλικά στο διαμέρισμα του Hall το 1990 ή το 1991.

Ο Combs έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του, λέγοντας «φτάνει πια». Ο δικηγόρος του Shawn Holley, απέρριψε τις κατηγορίες του "Lil Rod" ως «τίποτα περισσότερο από ψέματα» με στόχο τα χρήματα.

«Η απερίσκεπτη μαρτυρία του για γεγονότα που είναι καθαρά μυθοπλασία και απλά δεν συνέβησαν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαφανής προσπάθεια να συγκεντρώσει πρωτοσέλιδα», πρόσθεσε. «Έχουμε συντριπτικές, αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι ισχυρισμοί του είναι εντελώς ψέματα. Θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους παράξενους ισχυρισμούς στο δικαστήριο και θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα εναντίον εκείνων που τις διατυπώνουν».