Βασιλιάς Κάρολος: Νέα αποκάλυψη για την ημέρα της στέψης - Ο εκνευρισμός με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ

Ουίλιαμ και Κέιτ άργησαν ενάμιση λεπτό την ημέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου

Στις 6 Μαΐου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την στέψη του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος παράλληλα με τα δύσκολα καθήκοντά του δίνει και μάχη με τον καρκίνο. Από την ημέρα της στέψης έρχεται μια νέα αποκάλυψη από το βιβλίο «The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy».

Ο βασιλικός βιογράφος Robert Hardman αναφέρει μέσα στο βιβλίο του ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν κατά λάθος πιο νωρίς στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

Από την άλλη ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ μαζί με τα δύο μικρότερα παιδιά τους έφτασαν ενάμιση λεπτό ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται οκτώ λεπτά πριν από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν όχι μόνο δεν ήταν πιο νωρίς αλλά έφτασαν και αργότερα από τους ίδιους.

Μέχρι να φτάσει ο βασιλιάς στο Αββαείο υπήρχε μια αμηχανία…

«Αν και όσοι βρίσκονταν μέσα στο Aββαείο δεν το γνώριζαν, υπήρξε μια αμήχανη σκηνή έξω από τον ναό ενώ ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα βρίσκονταν στο όχημα που τους μετέφερε. Αυτό ήταν ένα πρόσθετο άγχος που το βασιλικό ζεύγος δεν ήθελε σε μια τέτοια μέρα»

Μάλιστα ο Κάρολος φαίνεται να έκανε και παράπονο λέγοντας: «Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε στην ώρα μας… Πάντα υπάρχει κάτι… Αυτό είναι βαρετό».

«Είναι ασυνήθιστο για τις δύο πιο σημαντικές αφίξεις σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός και σε μια τόσο πεπατημένη διαδρομή, να είναι τόσο απρόβλεπτες… Δεν υπήρχε χρόνος για τους Γουίλιαμ και Κείτ και τα δύο μικρότερα παιδιά τους να μπουν μπροστά από τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Έτσι έπρεπε να τον ακολουθήσουν» έγραψε σε άλλο σημείο ο βασιλικός βιογράφος για την είσοδο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.