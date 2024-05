«Βόμβα» στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ; Τα σύννεφα στον γάμο τους

Φουντώνουν οι φήμες διαζυγίου για ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, τη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη για μία ακόμη φορά μόνη, χωρίς τον Μπεν Άφλεκ στο πλευρό της, εβδομάδες μετά την τελευταία τους δημόσια εμφάνιση, κατά την οποία και οι δύο ήταν κακόκεφοι. Η 54χρονη σταρ επισκέφθηκε ένα στούντιο χορού στο Λος Άντζελες, ενώ φουντώνουν οι φήμες οτι το ζεύγος «Μπένιφερ» οδεύει προς τον χωρισμό

Το διάσημο ζεύγος, εθεάθη για τελευταία φορά μαζί πριν απο επτά εβδομάδες στο τέλος Μαρτίου, ενώ έτρωγαν μεσημεριανό γεύμα στη Νέα Υόρκη.Φήμες λένε πλέον οτι «δεν τα πάνε καλά» και ετοιμάζονται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, μετά από λιγότερο από δύο χρόνια γάμου. Μια πηγή που μίλησε με το In Touch ισχυρίστηκε ότι ο Άφλεκ έχει ήδη μετακομίσει από το συζυγικό τους σπίτι.

«Είναι πλέον προφανές, τελείωσε», δήλωσε ο μυημένος, προσθέτοντας, «Προχωρούν σε διαζύγιο και για μια φορά δεν φταίει ο [Μπεν]!». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο ηθοποιός έχει μετακομίσει από την έπαυλη αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων που στέγαζε τον έρωτά του με τη Λόπεζ.

Η μητέρα δύο παιδιών φαίνεται οτι έχει ήδη αρχίζει να ψάχνει σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς χωρίς τον Μπεν. «Εστιάζει στη δουλειά και στα παιδιά της τώρα. Ο Μπεν έχει ήδη μετακομίσει και πιθανότατα θα πρέπει να πουλήσουν το σπίτι των ονείρων που πέρασαν δύο χρόνια ψάχνοντας», είπε πηγή κοντά στο ζεύγος. «Δεν θα πάψουν ποτέ να αγαπούν ο ένας τον άλλον, αλλά εκείνη δεν μπορεί να τον ελέγξει και αυτός δεν μπορεί να την αλλάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να κρατήσει».

Η απόφαση της JLo να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ της Amazon Prime με τίτλο «The Greatest Love Story Never Told», τον Φεβρουάριο, το οποίο εξιστόρησε την ιστορία του έρωτά της με τον...πιο εσωστρεφή Μπεν, φαίνεται ότι άσκησε πίεση στον γάμο του ζευγαριού. Ήταν το τρίτο μέρος του πολύ δημόσιου αφιερώματος 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον Μπεν, το οποίο περιελάμβανε επίσης το «This Is Me… Now: A Love Story», μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία δράσης.

Η πηγή είπε: «Ο Μπεν δεν θα προσπαθούσε ποτέ να καταπνίξει τα όνειρα της [Τζένιφερ] ή να της πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι που προάγει την καριέρα της, παρόλο που μπορεί να τον ελέγχει αρκετά»

Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που οι «Μπένιφερ» αγόρασαν το σπίτι των 60,85 εκατομμυρίων δολαρίων, 46.000 τετραγωνικών ποδιών που έχουν αυτή τη στιγμή.Το «κτήμα Wallingford» - βρίσκεται σε ένα ακρωτήριο πέντε στρεμμάτων και διαθέτει 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια.

Οι θαυμαστές τους πάντως έχουν προσέξει εδώ και καιρό ότι το ζευγάρι περνούσε πολύ χρόνο χωριστά και παρακολουθούσαν εκδηλώσεις ο ένας χωρίς τον άλλον. Η Λόπεζ εμφανίστηκε μόνη στο λαμπερό Met Gala στη Νέα Υόρκη στις 6 Μαΐου, με πολλούς να εκπλήσσονται που ο Άφλεκ παρέλειψε την εκδήλωση.

Επισήμως ο Άφλεκ που πήγε επίσης μόνος στο The Roast of Tom Brady στις 5 Μαΐου. εργάζεται εντατικά για το The Accountant 2, αλλά οι οικείοι του λένε οτι μάλλον «αποφάσισε να τα παρατήσει» στον γάμο του με την τραγουδίστρια. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους κοινής εξόδου άλλωστε οι δυό τους εμφανίστηκαν στενοχωρημένοι και σε ένταση, χωρίς κανένας από τα δύο να χαμογελάει καθώς γευμάτιζαν στο Cecconi's.

Οι εντάσεις φαινομενικά άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Λόπεζ, όπου ο Άφλεκ παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε άνετα με μια σχέση μπροστά στους προβολείς της δημοσιότητας «Άκου, ένα από τα πράγματα που δεν θέλω είναι μια σχέση στα social media» είχε πει μεταξύ άλλων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του σόου ξεκαθάριζε ότι δεν του αρέσουν τα φώτα στην ερωτική του ζωή, αποκαλεί τις προσωπικές τους στιγμές «ιερές» και σοκάρεται όταν θυμάται την Jennifer να μοιράζεται όλες τις παλιές τους σημειώσεις αγάπης με τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκίνησε το 2002 όταν έβγαιναν ραντεβού στα γυρίσματα της ταινίας Jersey Girl. Αρραβωνιάστηκαν τον επόμενο χρόνο, αλλά χώρισαν το 2004. Στη συνέχεια αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους την άνοιξη του 2021. Παντρεύτηκαν σε μια τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και ακολούθησε ένας πλούσιος γάμος στο κτήμα του σταρ στη Τζόρτζια τον Αύγουστο του 2022.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι θαυμαστές κάνουν εικασίες ότι υπάρχει πρόβλημα στον παράδεισο στον γάμο του ζευγαριού. Τον Μάιο του περασμένου έτους ο Μπεν εμφανίστηκε να χτυπά την πόρτα του αυτοκινήτου ενώ η Τζένιφερ ήταν στη θέση του συνοδηγού, προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές στα social media. Τον ίδιο μήνα συνελήφθησαν να έχουν άλλη μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων δημόσια.

Ο πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της JLo, Rob Shuter, είπε πρόσφατα στη New York Post ότι το λάθος της ήταν ότι πίστευε πως οι άνθρωποι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την ιστορία αγάπης της με τον Αφλεκ. «Η Τζένιφερ ήταν πάντα μια ιδιοφυΐα του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων, αλλά το μεγαλύτερο λάθος της πλέον είναι που πιστεύει ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ιστορία αγάπης τους. Κανείς δεν νοιάζεται πια για τον Μπένιφερ. Ο κόσμος έχει προχωρήσει ».