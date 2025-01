Οι Εβραίοι οδηγούνταν στα κρεματόρια και ένα κουαρτέτο εξαναγκάστηκε να παίξει μουσική

Η τραγική ιστορία πίσω από το «Dance me to the end of Love» του Λέοναρντ Κοέν.