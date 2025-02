Σαράντα Ελέφαντες: H ιστορική συμμορία γυναικών που τρομοκρατούσε το Λονδίνο για δεκαετίες

Οι αποκλειστικά θηλυκές «Σαράντα Ελέφαντες» ζούσαν σύμφωνα με τον δικό τους κώδικα για τις κλοπές και τις πορτοφολάδες. Τώρα μια νέα σειρά της Disney+ από τον δημιουργό του Peaky Blinders αφηγείται την άγρια αληθινή ιστορία της συμμορίας και της «βασίλισσάς» της, Mary Carr.

Μια συμμορία του οργανωμένου εγκλήματος που δρα σε μια πρωτεύουσα δεν είναι καθόλου ασυνήθιστη. Η Μαφία, η Γιακούζα και οι Τριάδες, για να αναφέρουμε μόνο μερικές, έχουν βρει πλούσια λεία σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνει τους Σαράντα Ελέφαντες διαφορετικούς, εκτός από το παράξενο όνομά τους, είναι το γεγονός ότι ήταν ένα συνδικάτο που λειτουργούσε μόνο με γυναίκες. Και ηγούνταν από μια βασίλισσα.

Η ιστορία της πρώτης από τις αρχηγούς τους δραματοποιείται σε μια νέα πλούσια σειρά έξι επεισοδίων της Disney+ από τον δημιουργό του Peaky Blinders, Steven Knight. Το A Thousand Blows περιστρέφεται γύρω από τη Mary Carr, την οποία υποδύεται η Erin Doherty, γνωστή μέχρι τώρα από τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Anne στο The Crown , και μια άλλη πραγματική ιστορική προσωπικότητα, τον ένδοξο Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), έναν Τζαμαϊκανό που ήρθε στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα.

Η Knight προσεγγίστηκε αρχικά από την εταιρεία παραγωγής που είχε συστήσει το αντρόγυνο Stephen Graham και Hannah Walters (οι οποίοι εμφανίζονται και οι δύο στη σειρά) με την ιδέα να γράψει ένα δράμα για τον Μόσχο. «Μια ιστορία για ένα πραγματικό πρόσωπο που ήρθε από την Τζαμάικα με τη φιλοδοξία να γίνει θηριοδαμαστής και έγινε ένας πραγματικά διάσημος πυγμάχος; Αυτό είναι λίγο πολύ ακαταμάχητο», λέει ο Knight στο BBC. «Και όταν έψαξα και έμαθα για αυτό το πρόσωπο και τις εμπειρίες του, ήταν πολύ συναρπαστικό. Πριν από αυτό, για πολύ καιρό, ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία των σαράντα ελεφάντων. Και οι δύο αυτές αληθινές ιστορίες είναι καταπληκτικές και το γεγονός είναι ότι συνέβαιναν και οι δύο την ίδια στιγμή και στο ίδιο μέρος. Σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να φανταστώ τι θα είχε συμβεί αν η Μαρία και ο Εζεκίας είχαν συναντηθεί - και αυτό είναι το θέμα αυτής της παράστασης».

Το «Χίλια χτυπήματα» ξεκινά με τον Μόσχο και τον φίλο του, που μόλις έφτασαν στη βρετανική πρωτεύουσα, να γίνονται μάρτυρες της Καρ και των Ελεφάντων της που έκαναν μια απάτη με πορτοφολάδες κοντά στις αποβάθρες. Σύντομα μαθαίνουμε ότι η Καρ έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες και σχεδιάζει μια τολμηρή ληστεία. «Ο καθένας μπορεί να κλέψει από τον πάτο», λέει στους υπαρχηγούς της. «Ήρθε η ώρα να κλέψουμε από την κορυφή». Διασταυρώνεται με τη Μόσχα στο Blue Coat Boy, μια παμπ που ανήκει στον Χένρι «Sugar» Γκούντσον (Γκράχαμ) - έναν μαχητή και άλλη μια πραγματική ιστορική προσωπικότητα - και συστήνεται ως «η βασίλισσα των σαράντα ελεφάντων, της μεγαλύτερης, ταχύτερης και πιο ανεξάρτητης συμμορίας γυναικών κλεφτών σε ολόκληρο το Λονδίνο».

Οι αξιόπιστες πληροφορίες για την πραγματική Mary Carr είναι ελάχιστες. Γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε το 1862 στο Χόλμπορν του Λονδίνου και ότι το 1881 ήταν τρόφιμος ενός γυναικείου σωφρονιστικού ιδρύματος στο Κεντ, μιας αυστηρής εγκατάστασης για «έκπτωτες γυναίκες» που διοικούσε η Εκκλησία της Αγγλίας. Ο ακριβής λόγος για την εισαγωγή της Carr δεν είναι σαφής, αλλά είχε καταδικαστεί για κλοπή σε κατάστημα σε ηλικία 14 ετών. Η μητέρα της είχε πεθάνει τότε και ο πατέρας της, κλέφτης και απατεώνας, θα μπορούσε να ήταν στη φυλακή ή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Brian McDonald «Alice Diamond and the Forty Elephants», η Carr είχε εντυπωσιακή εμφάνιση και εργαζόταν ως πωλήτρια λουλουδιών στο Covent Garden του Λονδίνου. Ήταν επίσης μοντέλο καλλιτέχνη για την Dorothy Tennant, η οποία εξέδωσε ένα εικονογραφημένο βιβλίο με τίτλο London Street Arabs, και για τον Frederic Leighton, του οποίου το πιο γνωστό έργο είναι το Flaming June . Κάποια στιγμή γύρω στο 1890, εξελέγη «βασίλισσα» των Σαράντα Ελεφάντων, μιας οργάνωσης περίπου 40 γυναικών, η προέλευση της οποίας καλύπτεται από μυστήριο.

Ο κώδικας των ελεφάντων

Η ιστορικός και συγγραφέας Hallie Rubenhold, η οποία έχει γράψει πολλά βιβλία για τις γυναίκες και το έγκλημα, είναι ιστορικός σύμβουλος για το A Thousand Blows. «Είχα ακούσει για τους σαράντα ελέφαντες, αλλά μέχρι [την ένταξή μου στη σειρά] δεν είχα κάνει πραγματική έρευνα γι' αυτούς», λέει. «Είναι συναρπαστικοί αλλά πολύ αινιγματικοί χαρακτήρες. Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι υπήρχαν ήδη από τον 18ο αιώνα, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει αυστηρή επιστημονική έρευνα που να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Φυσικά, υπήρχαν πολλές γυναίκες που ήταν κλέφτρες και πορτοφολάδες εκείνη την περίοδο, όπως δείχνουν τα αρχεία των δικών, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχε σύνδεση με τους Σαράντα Ελέφαντες. Πρώτη φορά ακούμε γι' αυτές μόνο τη δεκαετία του 1870».

Η συμμορία του Carr είχε έδρα γύρω από την περιοχή Elephant and Castle του νότιου Λονδίνου και πολλά από τα μέλη της ήταν φίλες ή συγγενείς ανδρών μιας συμμορίας κλεφτών που ονομαζόταν Elephant Boys. Η ίδια η περιοχή πήρε το όνομά της από μια σκληρή παμπ στην περιοχή. Οι κύριες εγκληματικές δραστηριότητες των Forty Elephants ήταν οι πορτοφολάδες και οι κλοπές καταστημάτων, με στόχο συχνά τα πολυτελή καταστήματα του Λονδίνου. Ο Carr και οι συνεργάτες του εμφανίζονται ξανά και ξανά στα αστυνομικά αρχεία και στα πρακτικά των δικών και, περιστασιακά, στις ιστορίες των εφημερίδων, συνήθως κατηγορούμενοι για κλοπή και χειρισμό κλεμμένων αγαθών.

Στο βιβλίο του London Labour and the London Poor, που δημοσιεύτηκε το 1851, ο δημοσιογράφος και αγωνιστής Henry Mayhew αναγνώρισε το Elephant and Castle ως εστία εγκληματικότητας και περιέγραψε επίσης το είδος των μεθόδων κλοπής καταστημάτων που συχνά χρησιμοποιούσαν ο Carr και οι Elephants. Δύο ή τρεις γυναίκες έμπαιναν σε ένα κατάστημα όταν αυτό ήταν απασχολημένο και ζητούσαν να δουν κάποια από τα εμπορεύματά του: «Πιθανότατα θα ζητήσουν να δουν και κάποια άλλα εμπορεύματα και θα συνεχίσουν να κοιτάζουν τα διάφορα είδη μέχρι να βρουν μια ποσότητα στον πάγκο. Όταν ο καταστηματάρχης είναι απασχολημένος με το να παίρνει κάποια φρέσκα εμπορεύματα από τη βιτρίνα ή από τα ράφια, μία από αυτές συνήθως καταφέρνει να βάλει κάτι κάτω από τον μανδύα ή το σάλι της, ενώ η άλλη καταφέρνει να κρατήσει την προσοχή του αφηρημένη».

Φορούσαν ρούχα ειδικά προσαρμοσμένα για να διευκολύνουν την κλοπή. «Συχνά βρίσκουμε τη φούστα του φορέματός τους επενδεδυμένη από την τσέπη προς τα κάτω, σχηματίζοντας μια μεγάλη αποθήκη γύρω από το φόρεμα, με ένα άνοιγμα μπροστά, όπου μπορούν να εισάγουν ένα μικρό αντικείμενο, το οποίο δεν παρατηρείται στο πλούσιο κρινολίνο», έγραψε ο Mayhew.

«Οι άνθρωποι συχνά περίμεναν ότι οι γυναίκες θα ήταν πιο τίμιες και νομοταγείς, γεγονός που θα έδινε πλεονέκτημα στους Ελεφάντες όταν πήγαιναν σε μια από τις επιδρομές τους», λέει ο Rubenhold. «Η επιχείρησή τους φαίνεται ότι ήταν πιο εξελιγμένη και οργανωμένη από μια απλή ευκαιριακή κλοπή».

Οι Elephants έγιναν επίσης ειδικοί σε μια μορφή εκβιασμού. Η Μαίρη ή κάποιος από τη συμμορία της παρέσυρε έναν ηλικιωμένο κύριο σε ένα σοκάκι και στη συνέχεια τον κατηγορούσε ότι της επιτέθηκε και απειλούσε ότι θα πάει στην αστυνομία. Άλλα μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν και ισχυρίζονταν ότι ήταν μάρτυρες της «επίθεσης». Το θύμα συνήθως αποχωριζόταν τα τιμαλφή του προκειμένου να αποφύγει την αμηχανία.

Ένα άλλο στοιχείο που ξεχώριζε τους Elephants από τους άλλους εγκληματίες ήταν το γεγονός ότι προφανώς είχαν ένα σύνολο κανόνων, γνωστό ως «κώδικας του hoister» - «hoist» ήταν ο όρος τους για την κλοπή καταστημάτων. Όλα τα μέλη των Ελεφάντων έπρεπε να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Σύμφωνα με τον McDonald, καταγράφηκαν από έναν άνδρα συνεργάτη μιας οικογένειας που συνδεόταν με τους Elephants με σκοπό να τους πουλήσει στον Τύπο, αλλά δεν δημοσιεύθηκαν ποτέ. Οι κανόνες περιελάμβαναν:

«Απαγορεύεται το ποτό πριν από μια επιδρομή και ο ύπνος πρέπει να γίνεται νωρίς».

«Τα έσοδα από μια δουλειά μοιράζονται εξίσου στα μέλη της ομάδας που εμπλέκονται, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους».

«Τα μέλη δεν πρέπει να κλέβουν το ένα από το άλλο (τα χρήματά τους ή τους φίλους τους)».

«Το '40 ήταν ένα είδος συνεταιρισμού», έγραψε ο ΜακΝτόναλντ. «Η βασίλισσα μπορεί να ήταν η ξεκάθαρη ηγέτιδα, αλλά το ίσο μερίδιο της λείας και τα κοινοτικά κεφάλαια που ήταν διαθέσιμα σε όσους συνελήφθησαν βοήθησαν να καλλιεργηθεί το αίσθημα της ισότητας και να δέσει το συνδικάτο. Η αυστηρότητα να μην κλέβει η μία τα αγόρια της άλλης - που δεν τηρούνταν πάντα - είχε ομοίως σχεδιαστεί για να διατηρήσει την ομαδική αρμονία».

Διαμαντένια δαχτυλίδια και Alice Diamond

Η επιρροή της Carr στη συμμορία φαίνεται ότι μειώθηκε μετά από μια υπόθεση το 1896, στην οποία κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για την απαγωγή ενός εξάχρονου αγοριού, του Michael Magee, από τους αγώνες του Epsom. Σύμφωνα με τον McDonald, η Carr εμφανίστηκε στο δικαστήριο «με έναν υπέροχο μαύρο βελούδινο μανδύα, στολισμένο με γούνα, πάνω από ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα, ενώ το κεφάλι της κοσμούσε ένα πλατύγυρο καπέλο Rembrandt με πέντε φτερά στρουθοκαμήλου. Στα δάχτυλά της έλαμπαν επτά διαμαντένια δαχτυλίδια, τα οποία ένας δημοσιογράφος εκτιμούσε σε περισσότερες από 300 λίρες, σε μια εποχή που ο μισθός ενός εργαζόμενου ήταν λιγότερο από 2 λίρες την εβδομάδα». Ο McDonald υποθέτει ότι το παιδί πουλήθηκε από τη μητέρα του σε έναν γκάνγκστερ που το έθεσε υπό τη φροντίδα του Carr με σκοπό να το πουλήσει σε ένα άτεκνο ζευγάρι. Ο μικρός βρέθηκε στο σπίτι του Carr 10 μήνες μετά την εξαφάνισή του, μετά από ανώνυμη πληροφορία στην αστυνομία. Ο Carr κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών. Η μητέρα του Μάικλ προφανώς δεν ήθελε το αγόρι πίσω και το πήρε σε ίδρυμα.

Μετά την αποφυλάκιση της Mary, συνελήφθη ξανά το 1900 για αποδοχή κλοπιμαίων και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια. Από εκεί και πέρα, η πορεία της ήταν καθοδική. Ο McDonald αναφέρει ότι ενεπλάκη στη ληστεία ενός κοσμηματοπωλείου στο Ludgate Circus του Λονδίνου το 1909, αλλά δεν καταδικάστηκε. Αργότερα, πιστεύεται ότι «δούλευε» στην περιοχή του Μάντσεστερ, όπου, παριστάνοντας την κοσμική κυρία Mary Carr, προσκαλούνταν σε εκδηλώσεις του είδους όπου μια έμπειρη κλέφτρα και απατεώνισσα θα μπορούσε να περάσει επικερδώς μερικές ώρες. Πιστεύεται ότι πέθανε το 1924 - αλλά οι σαράντα ελέφαντες δεν πέθαναν μαζί της.

Μία από τις διαδόχους της Carr στη θέση της βασίλισσας της συμμορίας ήταν η Alice Diamond, η οποία εμφανίζεται επίσης ως χαρακτήρας στο The Thousand Blows, έχοντας ο Knight χρησιμοποιήσει λίγη καλλιτεχνική άδεια με τα χρονοδιαγράμματα. Η Diamond γεννήθηκε το 1886 από εγκληματίες γονείς στο εργαστήριο του Lambeth. Σε ηλικία 17 ετών καταδικάστηκε για κλοπή από ένα κατάστημα καπέλων στην Oxford Street, ενώ στην ηλικία των 20 ετών φορούσε ένα σετ από διαμαντένια δαχτυλίδια που λειτουργούσε και ως γόνατα. Οι «Ελέφαντες» είχαν μεγαλύτερη τάση για βία υπό την εξουσία της, οπότε υπάρχουν πολλά περιθώρια για το A Thousand Blows να είναι ένα δράμα που επιστρέφει, όπως το Peaky Blinders.

«Η δεύτερη σεζόν έχει ήδη γυριστεί, και είμαι πολύ πρόθυμος να συνεχίσω να αφηγούμαι την ιστορία, επειδή υπάρχουν πολλά ακόμα να ειπωθούν», λέει ο Knight. «Υπήρχαν ακόμα άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονταν ως Forty Elephants στη δεκαετία του 1950. Η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από οτιδήποτε μπορείς να επινοήσεις».