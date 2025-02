Οι ΗΠΑ συμφώνησαν με την Ουκρανία για τα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες

Επήλθε συμφωνία, και μάλλον ευκολότερα από ότι αναμενόταν, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, σχετικά με την εκμετάλλευση των ορυκτών και των σπάνιων γαιών της ευρωπαϊκής χώρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ΗΠΑ απέσυραν τις απαιτήσεις τους για έσοδα ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Κίεβο συμφώνησε με την Ουάσινγκτον για τα ορυκτά, κι όπως ελπίζουν Ουκρανοί αξιωματούχοι, αυτό θα βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και θα ανοίξει το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια, .

Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Κίεβο είναι πλέον έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη των ορυκτών πόρων του, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αφού οι ΗΠΑ απέσυραν την απαίτησή τους για μερίδιο 500 δισ. δολαρίων από την εκμετάλλευση αυτών των πόρων.

Παρόλο που το κείμενο στερείται μέχρι στιγμής ρητών εγγυήσεων ασφαλείας, οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι διαπραγματεύτηκαν πολύ ευνοϊκότερους όρους και παρουσίασαν τη συμφωνία ως έναν τρόπο διεύρυνσης της σχέσης με τις ΗΠΑ για να στηρίξουν τις προοπτικές της Ουκρανίας μετά από τρία χρόνια πολέμου.

Η τελική έκδοση του κειμένου της συμφωνίας, που φέρει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στα χέρια των Financial Times, προβλέπει τη δημιουργία ενός ταμείου στο οποίο το Κίεβο θα καταβάλει το 50% των εσόδων από τη μελλοντική εμπορευματική εκμετάλλευση των κρατικών ορυκτών πόρων, μεταξύ των οποίων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των σχετικών υπηρεσιών logistics. Το εν λόγω ταμείο θα επενδύσει σε έργα εντός της Ουκρανίας, ενώ εξαιρούνται οι πόροι που ήδη συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα, όπως οι δραστηριότητες της Naftogaz και της Ukrnafta.

Να σημειωθεί ότι οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η συμφωνία είχε εγκριθεί από τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Εξωτερικών και διατύπωσαν την προοπτική να ταξιδέψει ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τις επόμενες εβδομάδες για μια τελετή υπογραφής με τον Τραμπ. «Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον πρόεδρο να συζητήσει ποια είναι η ευρύτερη εικόνα. Και στη συνέχεια, μετά από αυτό, θα μπορέσουμε να σκεφτούμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η αντιπρόεδρος και υπουργός Δικαιοσύνης Όλγα Στεφανίσινα είπε στους FT ότι «η συμφωνία για τα ορυκτά αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του ευρύτερου σχεδίου», υπονοώντας ότι η συμφωνία εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, κατά τη συνέντευξή Τύπου με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο με κύριο ζήτημα τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά «αυτή ή την άλλη εβδομάδα».

Τι είναι τα στοιχεία σπάνιων γαιών;

Τα στοιχεία σπάνιων γαιών είναι ένα σύνολο 17 στοιχείων που είναι απαραίτητα για πολλά τεχνολογικά είδη απαραίτητα στην καθημερινή ζωή όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι σκληροί δίσκοι και τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ αναζητά συγκεκριμένα στοιχεία στην Ουκρανία, η οποία έχει επίσης να προσφέρει άλλα ορυκτά.

Ukraine's rare earth minerals: Future mining potential draws environmental concerns

«Μπορεί να είναι λίθιο. Μπορεί να είναι τιτάνιο, ουράνιο, πολλά άλλα», είπε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Αντρέι Γερμάκ. Η Κίνα, ο κύριος γεωπολιτικός αντίπαλος του Τραμπ, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στοιχείων σπάνιων γαιών στον κόσμο. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη προσπάθησαν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το Πεκίνο.

Για την Ουκρανία, μια τέτοια συμφωνία θα διασφάλιζε ότι ο μεγαλύτερος και πιο συνεπής σύμμαχός της δεν θα «παγώσει» τη στρατιωτική του υποστήριξη. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη χώρα, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο για σχεδόν τρία χρόνια μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Η συμφωνία έρχεται επίσης σε μια εποχή που η αξιόπιστη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά είναι όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθεί παγκοσμίως.

Η ουκρανική βιομηχανία ορυκτών

Τα στοιχεία σπάνιων γαιών της Ουκρανίας είναι σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα λόγω του πολέμου και λόγω των κρατικών πολιτικών που ρυθμίζουν τη βιομηχανία ορυκτών. Η χώρα δεν διαθέτει επίσης καλές πληροφορίες για την καθοδήγηση της ανάπτυξης της εξόρυξης σπάνιων γαιών.

Τα γεωλογικά δεδομένα είναι ελάχιστα επειδή τα ορυκτά αποθέματα είναι διάσπαρτα σε όλη την Ουκρανία και οι υπάρχουσες μελέτες θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς. Οι πραγματικές δυνατότητες του κλάδου είναι θολές λόγω της ανεπαρκούς έρευνας, σύμφωνα με επιχειρηματίες και αναλυτές.

Σε γενικές γραμμές, οι προοπτικές για τους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας είναι ελπιδοφόρες. Τα αποθέματα τιτανίου της χώρας, βασικό συστατικό για την αεροδιαστημική, την ιατρική και την αυτοκινητοβιομηχανία, πιστεύεται ότι είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Η Ουκρανία διαθέτει επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα λιθίου της Ευρώπης, τα οποία απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών, κεραμικών και γυαλιού.

Το 2021, η ουκρανική μεταλλευτική βιομηχανία αντιπροσώπευε το 6,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας και το 30% των εξαγωγών. Υπολογίζεται ότι το 40% των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας είναι απρόσιτα λόγω της ρωσικής κατοχής, σύμφωνα με στοιχεία της We Build Ukraine, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα το Κίεβο. Η Ουκρανία έχει υποστηρίξει ότι είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να αναπτύξει το υπόλοιπο προτού οι Ρώσοι κατακτήσουν περισσότερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την Ουκρανία ως πιθανό προμηθευτή για περισσότερες από 20 κρίσιμες πρώτες ύλες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν η χώρα ενταχθεί στην ΕΕ, θα μπορούσε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ορυκτών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Κίεβο αντιστάθηκε στις αρχικές προτάσεις για την έλλειψη συγκεκριμένων διαβεβαιώσεων για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ukraine’s $26 Trillion Mineral Riches: Who Will Seize the Treasure and How It Affects Putin

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πίεσαν τον Ζελένσκι να αποδεχθεί μια συμφωνία βάσει της οποίας η Ουκρανία θα διοχέτευε κέρδη 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα εκμεταλλευόμενα ορυκτά στην Ουάσιγκτον ως αποζημίωση για την υποστήριξή της εν καιρώ πολέμου.

Ωστόσο, ο Zελένσκι απέρριψε την προσφορά, λέγοντας ότι ενώ το Κίεβο καλωσορίζει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά, δεν θα υπογράψει μια συμφωνία «που θα πληρωθεί από δέκα γενιές Ουκρανών». Σε ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία προχωρούν, ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή σε φόρουμ στο Κίεβο για την επέτειο των τριών ετών από την εισβολή της Ρωσίας ότι το αίτημα των ΗΠΑ για 500 δισεκατομμύρια δολάρια είχε «απομακρυνθεί από το τραπέζι».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN την ίδια μέρα ότι αναμένει μια συμφωνία που θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας αυτή την εβδομάδα.

Ενώ οι αμερικανικές εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συνεργασία με την Ουκρανία για τα ορυκτά, η σύναψη μιας επίσημης συμφωνίας πιθανότατα θα απαιτήσει νέα νομοθεσία, γεωλογικές έρευνες και βαθύτερες διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένους όρους.

Δεν είναι σαφές τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα απαιτούσαν οι εταιρείες για να διακινδυνεύσουν να εργαστούν στην Ουκρανία, ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Και κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι είδους συμφωνίες χρηματοδότησης θα βασίζονταν στις συμβάσεις μεταξύ της Ουκρανίας και των αμερικανικών εταιρειών.