Ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο: Η αναφορά στη Γροιλανδία και η φράση κλειδί

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση και είναι έτοιμη να το δεχτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι η Αμερική θα πετύχει αυτό το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας να καθορίσει το μέλλον του. Αν θέλουν, θα τους δεχτούμε με χαρά στη χώρα μας. Εργαζόμαστε με όλα τα μέρη για να το πετύχουμε αυτό», είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκπρόσωποι της Ουάσιγκτον βλέπουν τη Γροιλανδία ως ένα στρατηγικά σημαντικό έδαφος και είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην ανάπτυξή της.

«Θα πάρουμε τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», τόνισε.

Ήδη οι ανά τον κόσμο αναλυτές έχουν εστιάσει σε αυτό το σημείο. Η ακριβής αναφορά του Τραμπ είναι η εξής και μιλάει για την "αυτοδιάθεση" των κατοίκων της Γροιλανδίας (υπενθυμίζεται ανήκει στη Δανία): "We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it." "And I think we're going to get it, one way or the other, we're going to get it."

