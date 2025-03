Εξορκιστής αποκαλύπτει ανατριχιαστικές ιστορίες που «αποδεικνύουν» ότι ο Διάβολος είναι αληθινός

Ένας καθολικός ιερέας που πέρασε 20 χρόνια εξορκίζοντας δαίμονες αποκάλυψε ανατριχιαστικές ιστορίες που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι ο Διάβολος είναι αληθινός.

Ο πάτερ Carlos Martins έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο σε μια αποστολή να σώσει ψυχές ανθρώπων από δαίμονες που τους ταλαιπωρούν.

Είπε ότι ο εξορκισμός μιας μεσήλικης γυναίκας ήταν αυτός που τον διαβεβαίωσε ότι ο «Πρίγκιπας του Σκότους» είναι αληθινός, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Την ώρα που ξεκινούσε τη διαδικασία, η γυναίκα άρπαξε «έναν άνδρα ο οποίος την συγκρατούσε και τον πέταξε σαν να ήταν μια πάνινη κούκλα».

Ο άνδρας ήταν πάνω από 1,80 μ. ύψος και ζύγιζε πάνω από 130 κιλά, γεγονός που καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για μια μέση γυναίκα να τον πετάξει στην άλλη άκρη του δωματίου.

«Η γυναίκα στη συνέχεια έδειξε με το δάχτυλό της τον πλησιέστερο διακόπτη φωτισμού στον τοίχο, περίπου 3.5 μέτρα μακριά. Μία από τις βίδες που συγκρατούσαν την πλάκα κάλυψης του διακόπτη ξεβιδώθηκε και πετάχτηκε στο ανοιχτό δεξί της χέρι», είπε ο πάτερ Martins.

«Την κάρφωσε στο αριστερό της μπράτσο. Αργότερα, στην ίδια συνεδρία, με χτύπησε στο πρόσωπο με τέτοια δύναμη που χρειάστηκα δύο χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκαταστήσω τη ζημιά που υπέστη το κρανίο μου. Ο Διάβολος είναι αληθινός».

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ενώ ο πάτερ Martins ισχυρίζεται ότι έχει πραγματοποιήσει πολλούς εξορκισμούς, οι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι τέτοια άτομα παρουσιάζουν ψυχολογικές διαταραχές.

«Ορισμένοι ασθενείς που θεωρήθηκαν κυριευμένοι από δαίμονες και έλαβαν στη συνέχεια θεραπεία με νευροληπτικά παρουσίασαν βελτίωση, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή υποστήριξη για μια βιοχημική θεωρία», δήλωσε ο Dr. Amin Muhammad Gadit, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Memorial του Newfoundland στον Καναδά.

Άλλες έρευνες έχουν προτείνει ότι το σύνδρομο δαιμονισμού ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικών παραγόντων, όπως σοβαρή ψυχική ασθένεια, τραύμα, μαζική υστερία ή πολιτισμικές πεποιθήσεις.

Αλλά αυτές οι προτάσεις δεν σταμάτησαν τον πάτερ Martins από τη «μάχη του κατά του κακού».

Ο πάτερ Martins Daily Mail

Πώς κυριεύεται κάποιος από δαίμονα

Είπε ότι οι δαίμονες προσκολλώνται πρώτα σε έναν ξενιστή.

«Οι δαίμονες χρειάζονται μια «πόρτα», μια είσοδο μέσω της οποίας λαμβάνουν το δικαίωμα να δαιμονοποιούν, να παρενοχλούν και να καταπιέζουν. Δεν προσκολλώνται στους ανθρώπους αυθαίρετα. Πρέπει είτε να τους αφήσουν να μπουν είτε να τους στείλουν μέσα», δήλωσε ο πάτερ Martins.

Στη συνέχεια, είπε, ο δαίμονας αποκτά πρόσβαση στις πληγές του ξενιστή του, «εκμεταλλευόμενος και χειραγωγώντας τα τραύματα, τις πληγές, τις ασθένειες ή τις δυσλειτουργίες του θύματός του».

«Αν οι άνθρωποι γνώριζαν μόνο τον πόνο και την οδύνη που μπορεί να προκαλέσει ένας δαίμονας, κανείς δεν θα άνοιγε ποτέ ξανά την πόρτα σε αυτόν», πρόσθεσε.

Στο νέο του βιβλίο, «The Exorcist Files: True Stories About the Reality of Evil and How to Defeat It» (Αληθινές ιστορίες για την πραγματικότητα του κακού και πώς να το νικήσετε), ο πάτερ Martins αποκαλύπτει μερικές από τις ανατριχιαστικές υποθέσεις που έχει αντιμετωπίσει προσωπικά και οι οποίες δείχνουν την πραγματικότητα του Διαβόλου και των ακόλουθών του.

Η γυναίκα χωρίς παιδιά

Μια από τις πιο οδυνηρές συναντήσεις του ιερέα Martin ήταν με το νεαρό ζευγάρι Cheryl και Mark. Όλα τα ονόματα στα βιβλία του έχουν αλλάξει για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Το ζευγάρι δεν μπορούσε να μείνει έγκυος, με αποτέλεσμα η Cheryl να πάθει κατάθλιψη και να γεμίσει το «κενό» της με βρεφικά ρούχα, πάνες, βρεφικά παιχνίδια και μια κούνια.

Αλλά τα πράγματα πήραν μια τροπή προς το χειρότερο όταν άρχισε να συλλέγει νεκρά έντομα, όπως γρύλους, ακρίδες, σφήκες, σκώρους και πεταλούδες, και να τα βάζει δίπλα στην άδεια κούνια.

«Κάποιος μου είπε ότι θα με βοηθούσαν να μείνω έγκυος», είπε η Cheryl στον Mark.

«Όταν πεθαίνουν, τα πνεύματά τους τριγυρίζουν γύρω από τα σώματά τους αναζητώντας ένα μέρος για να δημιουργήσουν νέα ζωή. Ο θάνατος απελευθερώνει ενέργεια ζωής. Θέλω αυτή η ενέργεια να δημιουργήσει ένα μωρό μέσα στη μήτρα μου».

Οι κούνιες άρχισαν τότε να γεμίζουν με νεκρούς σκίουρους και πουλιά, αυξάνοντας τις ανησυχίες του Mark για τη σύζυγό του, η οποία είχε επίσης πληρώσει χιλιάδες δολάρια σε ένα μέντιουμ που της είπε να χρησιμοποιήσει τη ζωτική ενέργεια των νεκρών ζώων για να μείνει έγκυος.

Τελικά, ο Mark ακολούθησε τη Cheryl σε ένα κατάστημα κατοικίδιων και επέστρεψε στο σπίτι αντικρίζοντας μια σκηνή αφάνταστης φρίκης.

Η Cheryl στεκόταν πάνω από αρκετούς νεκρούς αρουραίους, ένας από τους οποίους ακόμα κουνιόταν, και όταν ο Mark την αντιμετώπισε, εκείνη είπε με μια εξαιρετικά βαθιά φωνή: «Μείνε μακριά από τους γ*** αρουραίους».

Ο Mark ζήτησε βοήθεια από έναν ιερέα, ο οποίος είπε: «Πρέπει να πας στους καθολικούς για βοήθεια. Είναι οι μόνοι που ξέρουν να χειρίζονται τέτοιου είδους πράγματα».

Ο πάτερ Martins έφτασε στο σπίτι τους για να μιλήσει με τη Cheryl, η οποία γύρισε και είπε: «Γιατί έφερες αυτόν τον ιερέα εδώ!»

«Ποιος είσαι εσύ;», ρώτησε ο πατέρας Martins.

«Ξέρεις ποιος είμαι», απάντησε η Cheryl.

Μετά από οκτώ συνεδρίες, ο δαίμονας εξορίστηκε.

Ο πάτερ Martins έγραψε: «Στο τέλος, χρειάστηκε ο πόνος, η ταπείνωση και η αδυναμία της δαιμονικής κατοχής για να πείσει τη Cheryl να αναζητήσει νόημα στο Θεό -και όχι στη μητρότητα».

Ο δαιμονισμένος πυροσβέστης

Ο Jeremy, ένας πυροσβέστης στα τέλη της δεκαετίας του 20, πήγε στην εκκλησία του πάτερ Martins ζητώντας βοήθεια για την παράξενη συμπεριφορά του, τις πολυήμερες λιποθυμίες και τους ανεξήγητους τραυματισμούς του.

«Όταν συστήθηκε, διαπίστωσα ότι ο Jeremy ήταν ευγενικός, γλυκομίλητος και καλός - η επιτομή ενός τζέντλεμαν», μοιράζεται ο πάτερ Martins στο βιβλίο του.

«Από τη συμπεριφορά του, κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του».

Ο πάτερ Martins εκτέλεσε μια τελετή εξορκισμού της Καθολικής Εκκλησίας για να βεβαιωθεί ότι ο νεαρός άνδρας ήταν πράγματι δαιμονισμένος. Η τελετή του εξορκισμού περιλαμβάνει μια ποικιλία προσευχών, με τον ιερέα να χρησιμοποιεί αγιασμό και έναν σταυρό.

«Το τελετουργικό απαιτεί ηθική βεβαιότητα ότι ένα άτομο είναι δαιμονισμένο, προτού ο εξορκιστής μπορεί να το εκτελέσει», αναφέρεται στο βιβλίο. «Ηθική βεβαιότητα» ορίζεται ως το συμπέρασμα στο οποίο θα κατέληγε κάθε νοήμων και λογικός άνθρωπος με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.

Ο πάτερ Martins και ο Jeremey μίλησαν ιδιαιτέρως για μια στιγμή, συζητώντας για τις εμπειρίες του πυροσβέστη που συνέβησαν πριν από την εμφάνιση της αλλόκοτης κατάστασης και τότε ήταν που αποκαλύφθηκε η πηγή της δαιμονίας.

Ο Jeremy θυμήθηκε όταν ήταν οκτώ ετών και ο φίλος του αδελφού του έφερε ένα Ouija Board στο σπίτι και τον κάλεσε να συμμετάσχει.

Θυμόταν ότι το επιτραπέζιο κινούνταν ως απάντηση σε διάφορες ερωτήσεις που έθετε η ομάδα και εκείνο το βράδυ όταν ο Jeremy πήγε για ύπνο είδε μια σκοτεινή φιγούρα στο δωμάτιό του.

«Η φιγούρα ήταν τόσο μαύρη που, ακόμη και με σβηστά τα φώτα, μπορούσες να την δεις. Εκτός από το ότι ήταν έντονα μαύρη, η μόνη πρόσθετη λεπτομέρεια που θυμήθηκε ήταν ότι είχε ανθρώπινο σώμα αλλά κεφάλι γάτας», δήλωσε ο πάτερ Martins.

Ο Jeremey είπε ότι η φιγούρα υποσχέθηκε να του δώσει ό,τι ήθελε με αντάλλαγμα την ψυχή του. Και ως νεαρό αγόρι, ονειρευόταν να γίνει πυροσβέστης.

Ο πάτερ Martins έδωσε στον Jeremey ένα βιβλίο με λίγο αγιασμό στο εξώφυλλο και όταν το έπιασε, «πετάχτηκε από την καρέκλα του και έγειρε το πάνω μέρος του σώμα του προς τα πίσω».

«Δαίμονα, ποιος είσαι;« ρώτησα.

«Άντε γ***, ιερέα!» απάντησε. «Είναι δικός μου. Μου παραδόθηκε. Δεν θα τον πάρεις ποτέ!»

«Δαίμονα, θέλω να μιλήσω στον Jeremy», είπα.

Ανταποκρίθηκε με ένα αργό, κοροϊδευτικό γέλιο.

«Στο όνομα του Ιησού, σε διατάζω να φέρεις στην επιφάνεια τον Jeremy», δήλωσα.

Ο πάτερ Martins δήλωσε επανειλημμένα στον Jeremey ότι έπρεπε να αποκηρύξει τον δαίμονα και «να διεκδικήσει τον Ιησού ως Κύριό του».

Το στοιχειωμένο μουσικό κουτί

Μια από τις πρώτες συναντήσεις του πάτερ Martins με τον Διάβολο συνέβη όταν είχε αποσταλεί στο Αφγανιστάν για να διδάξει το Ευαγγέλιο.

Συνάντησε κατά μέτωπο τις υπερφυσικές δυνάμεις του Διαβόλου όταν βοήθησε μια γυναίκα της οποίας το σπίτι είχε καταστραφεί από πυρκαγιά - γι' αυτό και είχε μετακομίσει στο σπίτι του θείου της.

«Σε λίγο καιρό άρχισε να ακούει φωνές που την καλούσαν από τα διπλανά δωμάτια και θορύβους από γρατζουνιές μέσα στους τοίχους», είπε ο πάτερ Martins. «Οι συσκευές άναβαν και έκλειναν μόνες τους και αντικείμενα που βρίσκονταν σε ένα τραπέζι ή έναν πάγκο έπεφταν ξαφνικά στο πάτωμα. Τα φαινόμενα την τρομοκρατούσαν».

Αν και οι κυριεύσεις από δαίμονες ήταν αρκετά καινούργιες γι' αυτόν, είχε έντονη την αίσθηση ότι τον παρακολουθούσε κάτι που δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί.

«Ακόμα και ο αέρας ένιωθα σαν να ήταν εναντίον μου. Τότε η γυναίκα φώναξε: «Αυτό είναι το μουσικό κουτί», είπε ο πάτερ Martins.

Είχε αναφέρει προηγουμένως ένα μουσικό κουτί που ηχούσε τυχαία από το δωμάτιο του θείου της - ακόμη και με το κλειδί κουρδίσματος αφαιρεμένο.

Ο πάτερ Martins ευλόγησε κάθε δωμάτιο με αγιασμό - αλλά ανακάλυψε κάτι συγκλονιστικό μέσα στο μουσικό κουτί.

«Άνοιξα το καπάκι για να κοιτάξω μέσα του. Προς έκπληξη μου, το μουσικό κουτί δεν περιείχε τίποτα. Δεν υπήρχαν εξαρτήματα, ούτε καμπάνες, ούτε μηχανισμός κουρδίσματος, ούτε θέση για μπαταρίες».

«Αφού έριξα στο κουτί αγιασμό, δεν βίωσε ποτέ ξανά διαβολικά φαινόμενα και έζησε ειρηνικά μέσα στο σπίτι του θείου της».