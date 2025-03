Η σειρά του Netflix με σενάριο που θυμίζει την πολύνεκρη τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο στα Σκόπια

Η ασύλληπτη τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στα Σκόπια, με 59 νεκρούς και 155 τραυματίες, λόγω φωτιάς που ξέσπασε μέσα στο κτήριο, έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Οι περίγραφες των επιζώντων και όσων βρέθηκαν στην ντίσκο, τη μοιραία νύχτα του Σαββάτου 15/03 προς Κυριακή, συγκλονίζουν για τις εφιαλτικές στιγμές που εκτιλύχθηκαν στην πόλη Κότσανι στο ανατολικό τμήμα των Σκοπίων.

Tην ώρα που βρίσκονται υπό διερεύνηση τα αίτια για την πολύνεκρη τραγωδία και έχουν γίνει συλλήψεις τεσσάρων προσώπων από τις Αρχές, όσα συνέβησαν στο «κλαμπ Pulse μοιραία θυμίζουν τα γεγονότα γνωστής Πολωνικής σειράς η οποία πολύ πρόσφατα ξεκίνησε να προβάλλεται στο Netflix.

Πρόκειται για τη σειρά «Μια Ματιά Μόνο» (Just One Look), με το σενάριό της να περιστρέφεται γύρω από μια αδιανόητη τραγωδία, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια συναυλίας σε δημοφιλές κλαμπ προκαλώντας δεκάδες θύματα, όλα νέα παιδιά!

Η πρωταγωνίστρια της σειράς των έξι επεισοδίων ονομάζεται Γκρέτα και έπειτα από την ξαφνική εξαφάνιση του συζύγου της αρχίζει να ερευνά το παρελθόν του Γιάτσεκ. Μια φωτογραφία του συζύγους της μαζί με άλλους τέσσερις αγνώστους, η οποία είχε τραβηχτεί πριν από 15 χρόνια από το χρονικό σημείο που ξεκινά η ιστορία, είναι η αφετηρία για συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Παράλληλα, ένας εισαγγελέας συναντά έναν κατάδικο, ο οποίος τον ενημερώνει ότι είχε δολοφονήσει την κόρη του κατόπιν εντολής. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά και εκείνος τη δική του έρευνα για το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα.

Πρόκειται για δύο γεγονότα που φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους, αλλά όπως αποκαλύπτεται στη συνέχεια σχετίζονται με μία φωτιά που είχε ξεσπάσει σε συναυλία στην οποία είχαν σκοτωθεί 28 άτομα και στην οποία βρισκόταν η Γκρέτα που έκτοτε έχει διαγράψει από τη μνήμη της πολλά από τα γεγονότα που τη στοιχειώνουν και προκαλούν νέες τραγωδίες έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια...