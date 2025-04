«Κράτα καρδιά μου»: Ο ομηρικός στίχος σε ανάρτηση του Βρετανικού Μουσείου με τον Οδυσσέα Ρέιφ Φάινς

Στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου βρέθηκε ο διεθνούς φήμης ηθοποιός Ρέιφ Φάινς (Ralph Fiennes) με αφορμή την ειδική προβολή της ταινίας «Η επιστροφή» (The return), μία διασκευή της ομηρικής Οδύσσειας.

Ο Ρέιφ Φάινς περιηγήθηκε στο Βρετανικό Μουσείο και κοντοστάθηκε για μία φωτογραφία δίπλα στην προτομή του αρχαίου ποιητή Ομήρου. Την εν λόγω φωτογραφία κοινοποίησε στα social media το μουσείο, ενώ στη λεζάντα συμπεριέλαβε στα αγγλικά έναν στίχο απ’ την Οδύσσεια.

“Be patient, my heart: for you have endured things worse than this before”, ήταν η ανάρτηση. Πρόκειται για τον στίχο: «Τέτλαθι δη, κραδίη και κύντερον άλλο ποτ’ έτλης», από τη ραψωδία υ της Οδύσσειας που σημαίνει: «Κράτα καρδιά μου, πολύ σκληρότερο έχεις βαστάξει πόνο».

Δείτε την ανάρτηση του Βρετανικού Μουσείου με τον ομηρικό στίχο

Να σημειωθεί πως ο Ρέιφ Φάινς υποδύθηκε τον Οδυσσέα στην ταινία «Η επιστροφή» (παραγωγή 2024), η οποία αναδεικνύει την επική ιστορία της επιστροφής του στην Ιθάκη.

