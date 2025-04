Τζιν Χάκμαν: Το πρώτο ανατριχιαστικό βίντεο μέσα από το σπίτι που βρέθηκε νεκρός

Ένα σπαρακτικό βίντεο από το σπίτι του Τζιν Χάκμαν και της Mπέτσι Αρακάουα στη Σάντα Φε δείχνει τον συντετριμμένο σκύλο τους να παρακολουθεί το άψυχο σώμα της πιανίστριας, καθώς οι αστυνομικοί έψαχναν το ακατάστατο σπίτι του μοναχικού ζευγαριού. Το 11λεπτο βίντεο από κάμερα ασφαλείας της αστυνομίας που δημοσίευσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Φε την Τρίτη δείχνει τους αστυνομικούς να περπατούν στο μπάνιο όπου βρέθηκε το σώμα της. Μόλις πέντε μέτρα μακριά καθόταν ο γερμανικός ποιμενικός του ζευγαριού που κοίταζε με αγωνία το άψυχο σώμα της.

«Ο καημένος, είναι λυπημένος», είπε ένας από τους ερευνητές για τον σκύλο. Οι αξιωματούχοι θόλωσαν το άψυχο σώμα της Αρακάουα αλλά το βίντεο δείχνει καθαρά μπουκάλια φαρμάκων και άλλα είδη προσωπικής υγιεινής στον πάγκο του μπάνιου. Μέσα σε μια μεγάλη ντουλάπα υπήρχε ένα κλουβί κατοικίδιων ζώων όπου βρέθηκε νεκρός ένας άλλος σκύλος, ένα 12χρονο αυστραλιανό Kέλπι.

Σωροί από ρούχα, έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα αντικείμενα ήταν σκορπισμένα σε διάφορα δωμάτια μέσα στην έπαυλη των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι αστυνομικοί περπατούσαν προς την άλλη πλευρά του σπιτιού όπου βρέθηκε το σώμα του Χάκμαν. «Φαίνεται σαν να προσπαθούσε να βγει έξω», είπε ένας άλλος αστυνομικός του Χάκμαν, του οποίου το σώμα βρέθηκε στην περιοχή με το λασπωμένο δωμάτιο.

«Παρατήρησα ότι τα άκρα του άνδρα είχαν κόκκινο και μοβ χρώμα, φαινόταν άκαμπτος και το στόμα του ήταν ανοιχτό», έγραψε ένας ερευνητής σε μια έκθεση. «Παρατήρησα επίσης ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου στα αριστερά του που ήταν στο έδαφος. «Στα δεξιά του παρατήρησα ένα μαύρο μπαστούνι για περπάτημα. Φαινόταν σαν ο άνδρας να κατέρρευσε ξαφνικά».

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 26 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό, όπου το προσωπικό ασφαλείας είδε τα σώματά τους μέσα από ένα παράθυρο και ειδοποίησε τις αρχές. Στο βίντεο, οι αστυνομικοί φαίνονται να ανοίγουν πόρτες και παράθυρα για να αερίσουν το σπίτι.

«Μυρίζει αέριο», είπε ένας από τους αστυνομικούς. Η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα θεωρήθηκε αρχικά ως πρώιμη αιτία θανάτου, αλλά αργότερα αποκλείστηκε από τους ερευνητές. Οι ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Αρακάουα πέθανε από πνευμονικό σύνδρομο από τον ιό hantavirus γύρω στις 12 Φεβρουαρίου, μια σπάνια πάθηση που μεταδίδεται μέσω των περιττωμάτων και των ούρων των τρωκτικών.

Φωτογραφίες από το μπάνιο όπου βρέθηκε νεκρή η Αρακάουα

Ο Xάκμαν πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Φεβρουαρίου, από σοβαρή καρδιακή νόσο, η οποία επιδεινώθηκε από τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη νεφρική νόσο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Χάκμαν μπορεί να μην γνώριζε ότι η Αρακάουα είναι νεκρή, δεδομένης της σοβαρής κατάστασης της υγείας του κατά τη στιγμή του θανάτου της.

Σύμφωνα με έκθεση που έλαβε η ιστοσελίδα DailyMail.com, το ακίνητο ήταν μολυσμένο με τρωκτικά. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Νέου Μεξικού επιθεώρησε το σπίτι εβδομάδες μετά την ανακάλυψη των σορών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ακίνητο ήταν «εγκλιματιστικό έδαφος» για τον ιό hantavirus.

Ενώ το κυρίως σπίτι βρέθηκε καθαρό, ανακαλύφθηκαν περιττώματα τρωκτικών στα τρία γκαράζ και στα δύο σπίτια κήπου του ακινήτου. Οι επιθεωρητές δήλωσαν επίσης ότι τα τρία υπόστεγα του ακινήτου είχαν παράσιτα. Βρήκαν επίσης ζωντανά και νεκρά τρωκτικά στο ακίνητο, καθώς και παγίδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μόλυνση ήταν ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα για το μοναχικό ζευγάρι.

Ενώ ο ιός hantavirus είναι σπάνιος στις ΗΠΑ, με λιγότερα από 50 κρούσματα να αναφέρονται ετησίως, έχει σκοτώσει τρία ακόμη άτομα στο Μαμούθ Λέικς της Καλιφόρνια εβδομάδες μετά τους θανάτους του Χάκμαν και της Αρακάουα.

Οι ανοιχτοί σελιδοδείκτες στον υπολογιστή της Αρακάουα στις 8 Φεβρουαρίου και το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου έδειχναν ότι ερευνούσε ιατρικές παθήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 και συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, σύμφωνα με δημοσίευμα που αποκτήθηκε από την DailyMail.com. Οι αναζητήσεις της περιελάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με το αν η COVID θα μπορούσε να προκαλέσει ζάλη ή ρινορραγίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ανησυχούσε για τα συμπτώματά της που οδήγησαν στον θάνατό της.

Είχε επίσης αναφέρει σε email προς τη μασέρ της ότι ο Χάκμαν είχε ξυπνήσει στις 11 Φεβρουαρίου με συμπτώματα γρίπης ή κρυολογήματος, αλλά ότι το τεστ COVID-19 ήταν αρνητικό. Η Arakawa είπε επίσης ότι θα έπρεπε να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού της για την επόμενη μέρα «λόγω υπερβολικής προσοχής».

Μια έκθεση νεκροψίας αποκάλυψε ότι το αγαπημένο 12χρονο Κέλπι, ονόματι Zίνα, πιθανότατα πέθανε από αφυδάτωση και ασιτία, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η DailyMail.com. Η διαθήκη του Χάκμαν του 1995 αναφέρει την Αρακάουα - την οποία παντρεύτηκε το 1991 - ως τη μοναδική κληρονόμο του. Η διαθήκη της ίδιας εν τω μεταξύ αποκάλυψε ότι εάν οι σύζυγοι πέθαιναν εντός 90 ημερών ο ένας από τον άλλον, τα έσοδα από την περιουσία θα διατίθεντο σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ο Χάκμαν, ένα είδωλο του Χόλιγουντ, κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής καριέρας σε ταινίες όπως το The French Connection, το Hoosiers και το Superman από τη δεκαετία του 1960 και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά την ταινία Welcome to Mooseport το 2004 και εμφανιζόταν σπάνια δημόσια κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής του. Το ζευγάρι κηδεύτηκε πρόσφατα στη Σάντα Φε, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Στην ιδιωτική τελετή παρευρέθηκαν τα τρία παιδιά του ηθοποιού - ο γιος του Κρίστοφερ και οι κόρες του Ελίζαμπεθ και Λέσλι, ανέφερε το πρακτορείο. Οι κόρες είπαν στους ερευνητές ότι γνώριζαν ότι ο πατέρας τους είχε «προβλήματα μνήμης» και έπρεπε να του υπενθυμίσουν τρεις φορές ότι ήταν τα γενέθλιά του όταν του μίλησαν πέρυσι.