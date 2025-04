Michelle Trachtenberg: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της γνωστής ηθοποιού

Associated Press

Η αιτία θανάτου της Michelle Trachtenberg έχει επιβεβαιωθεί ότι οφείλεται σε επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη.

Η είδηση προκαλεί σοκ, καθώς προηγουμένως θεωρούνταν ότι ο θάνατος της ηθοποιού, σε ηλικία μόλις 39 ετών, θα παρέμενε μυστήριο.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οικογένεια της Trachtenberg είχε απορρίψει τη διενέργεια νεκροψίας για ιατρικούς λόγους.

Καθώς ο θάνατός της θεωρήθηκε ότι επήλθε από φυσικά αίτια, η απόφαση αυτή δεν ανατράπηκε από τον ιατροδικαστή, ο οποίος αντίθετα πραγματοποίησε εξωτερική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις.

Σήμερα, πάντως, επιβεβαιώθηκε στο ABC News και στο περιοδικό People ότι ο θάνατος της Trachtenberg οφείλεται σε διαβήτη.

Αυτό επιβεβαιώθηκε λόγω των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο θάνατος της Trachtenberg προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε ένα κύμα αγάπης και θλίψης από τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Η ηθοποιός, γνωστή από τους ρόλους της στις σειρές Buffy the Vampire Slayer και Gossip Girl έγινε γνωστή για πρώτη φορά από το ρόλο της στην εκπομπή του Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete σε ηλικία μόλις εννέα ετών.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε μέσω των εκπροσώπων της, οι οποίοι έδωσαν μια δήλωση στο The Hollywood Reporter.