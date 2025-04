Ρίγη συγκίνησης για την παγκόσμια κοινότητα στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

Η Ρώμη φορά τα πιο πένθιμα της χρώματα σήμερα.

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου έχει κατακλυστεί από ένα βουβό πλήθος με την παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που ήρθαν να αποχαιρετήσουν έναν Πάπα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Το φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου έχει ήδη σφραγιστεί και η Καθολική Εκκλησία παραμένει σε περίοδο Sede Vacante, μια περίοδο χωρίς Ποντίφικα, μέχρι την εκλογή του διαδόχου του. Από σήμερα, η ιστορία γράφεται ξανά στο Βατικανό.

Μετά την κοινοποίηση του θανάτου του από τον καρδινάλιο Φαρέλ, η Αγία Έδρα ακολουθεί διπλή πορεία: την τελετή αποχαιρετισμού του Ποντίφικα και την προετοιμασία για το κονκλάβιο. Η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου τελείται σήμερα το πρωί, παρουσία 300.000 ανθρώπων και 200 ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, μπροστά από τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Μία από τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις του Πάπα Φραγκίσκου, που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2024, αφορά ακριβώς αυτό: την τελετή της ίδιας του της κηδείας. Ο ίδιος είχε ζητήσει η τελετή να είναι «εξορθολογισμένη», χωρίς επιδείξεις μεγαλείου, «όπως αρμόζει σε κάθε χριστιανό».

Ποιοι θα κάθονται στις πρώτες γραμμές

Τιμής ένεκεν, οι πρώτες σειρές έχουν κρατηθεί για τους προέδρους της Ιταλίας και της Αργεντινής – Σέρτζιο Ματαρέλα και Χαβιέρ Μιλέι αντίστοιχα – καθώς ο Φραγκίσκος ήταν Πάπας των Ρωμαίων αλλά γιος της Αργεντινής. Ακολουθούν οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, των Κοινοβουλίων και των Συνταγματικών Δικαστηρίων των δύο χωρών.

Το «μπλοκ» αυτό συνεχίζεται με βασιλείς και ηγέτες των καθολικών χωρών: ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του Λετίσια, ο Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος της Μάλτας και στη συνέχεια ηγέτες μη καθολικών χωρών όπως της Νορβηγίας, Σουηδίας, Ολλανδίας και Βελγίου.

Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ – ως διάδοχος – αναμένεται να καθίσει στην τρίτη σειρά, όπως είχε συμβεί και με τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία του Ιωάννη Παύλου Β’.

Οι υπόλοιπες θέσεις έχουν οργανωθεί με βάση τη γαλλική αλφάβητο, τη «γλώσσα της διπλωματίας». Έτσι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια θα καθίσουν πιθανότατα πριν από τον Εμανουέλ Μακρόν, αφού το États-Unis προηγείται της France.

Η διαδρομή της νεκρώσιμης ακολουθίας

Η νεκρώσιμη πομπή που θα μεταφέρει τη σορό του Πάπα Φραγκίσκου στη Santa Maria Maggiore θα διασχίσει το κέντρο της Ρώμης σε διαδρομή περίπου 6 χιλιομέτρων.

Το σώμα του ποντίφικα θα βγει από την πλατεία μέσω της εισόδου του Περουτζίνο, όπου βρίσκεται η Casa Santa Marta, και από εκεί, περνώντας από τη Via della Stazione Vaticana, θα εισέλθει, όπως είπε ο Giannini, στο Galleria Pasa. Σε εκείνο το σημείο, θα διασχίσει τη γέφυρα Principe Amedeo Savoia Aosta, θα προχωρήσει κατά μήκος της Via Acciaioli και θα εισέλθει στην Corso Vittorio Emanuele. Στη συνέχεια, περνώντας από την Piazza del Gesù, θα εισέλθει στη Via del Plebiscito για να φτάσει στην Piazza Venezia. Κατόπιν θα συνεχίσει προς τα Αυτοκρατορικά Φόρουμ , περνώντας από το Κολοσσαίο και θα ανηφορίσει τη Via Labicana μέχρι τη διασταύρωση με τη Via Merulana. Εκεί θα στρίψει αριστερά και μετά θα φτάσει στη Santa Maria Maggiore όπου θα γίνει η ταφή η οποία δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

