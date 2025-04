Priscilla Pointer: Πέθανε η ηθοποιός των θρυλικών Ντάλας και Κάρι σε ηλικία 101 ετών

Η Πρισίλα Πόιντερ, ηθοποιός του Ντάλας και της Κάρι, πέθανε «ειρηνικά στον ύπνο της» σε ηλικία 100 ετών, στον οίκο ευγηρίας όπου βρισκόταν στο Ρίτζφιλντ του Κονέκτικατ, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Έγινε γνωστή για τον ρόλο της μητέρας της πραγματικής κόρης της Amy Irving στην ταινία Carrie του 1976 και για την εμφάνισή της στη θρυλική σαπουνόπερα Dallas της δεκαετίας του 1980.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη το 1924 από γονείς που ήταν καλλιτέχνες, η Πόιντερ ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1940, εμφανιζόμενη για πρώτη φορά σε θεατρικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Μπρόντγουεϊ όπως το A Streetcar Named Desire.

Πρωταγωνίστησε ως μητέρα της Amy Irving στην ταινία τρόμου του Brian De Palma, Carrie.

Άλλα αξιοσημείωτα έργα ήταν τα The Onion Field, Mommie Dearest, Twilight Zone: The Movie, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, Blue Velvet και Coyote Moon.

Ήταν μητέρα τριών παιδιών