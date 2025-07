Ινδία: Έτοιμη να κυριαρχήσει ως δύναμη στην κατασκευή ημιαγωγών

Η Ινδία θα φτάσει σύντομα σε ένα ορόσημο στην τεχνολογική πρόοδο με την επικείμενη μαζική ανάπτυξη του πρώτου εγχώρια κατασκευασμένου τσιπ ημιαγωγών, με ισχυρή κρατική υποστήριξη και κίνητρα από την κυβέρνηση του Νέου Δελχί.

Ανακοινώνοντας την ανάπτυξη φέτος του πρώτου ημιαγωγού "Made in India" 28-90 nm chip στο Madhya Pradesh Global Investor Summit 2025 στο Bhopal, Union IT and Electronics, δήλωσε ο υπουργός πληροφορικής της Ένωσης Ashwini Vaishnaw: Βλέπουμε την προοπτική η Ινδία να είναι μια παγκόσμια δύναμη κατασκευής ημιαγωγών το 2025".

Και πρόσθεσε: "Στοχεύσαμε ένα συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει το 60% του όγκου της αγοράς, χρησιμοποιώντας μια στοχευμένη προσέγγιση. Σήμερα, έχουμε έξι μονάδες υπό κατασκευή. Το πρώτο chip made-in-in-India των 28-90 nm θα κυκλοφορήσει φέτος.

Αυτή η ανακάλυψη είναι το αποκορύφωμα τριών ετών ταχείας τεχνολογίας ημιαγωγών για την ταχεία πρόοδο της Ινδίας. Τον Φεβρουάριο του 2022, ο όμιλος Tata, σε συνεργασία με την Powerchip Semiconductor Manufactor Manufacturing Corp (PSMC) της Ταϊβάν, εξασφάλισε έγκριση για την ίδρυση του πρώτου fab ημιαγωγών της Ινδίας. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ίδρυσαν την πρώτη μονάδα παραγωγής ημιαγωγών της Ινδίας με παραγωγή 50 000 γκοφρέτες το μήνα που προορίζονταν για τομείς που κυμαίνονται από την αυτοκινητοβιομηχανία, τους υπολογιστές, την αποθήκευση δεδομένων, έως τις ασύρματες επικοινωνίες.

Υπήρχε εκπληκτικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, και μέχρι το 2024, η χρηματοδότηση για νεοσύστατες επιχειρήσεις ημιαγωγών αυξήθηκε σε πάνω από 28 εκατομμύρια δολάρια (R506 εκατομμύρια) από 5 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Ο ενθουσιασμός των επενδυτών αποδίδεται στις προσπάθειες της ινδικής κυβέρνησης προς την αυτάρκεια σε ημιαγωγούς και στη συμμετοχή ομίλων όπως η Larsen & Toubro και ο όμιλος Adani, προσθέτοντας ώθηση στην ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης ημιαγωγών της Ινδίας.

Σημαντικός παίκτης που βοήθησε το Νέο Δελχί να φτάσει σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης στον τομέα των ημιαγωγών είναι η Αποστολή Ημιαγωγών της Ινδίας (ISM), η οποία ιδρύθηκε για να τοποθετήσει τη χώρα ως παγκόσμιο κόμβο ηλεκτρονικών ειδών και να μειώσει την εξάρτηση της Ινδίας από τα εισαγόμενα τσιπ ημιαγωγών με τη δημιουργία ενός αυτοδύναμης κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών στη χώρα. Το ISM εμπίπτει στο πρόγραμμα «Atmanirbhar Bharat» της Ινδίας για την ανάπτυξη της εγχώριας μεταποίησης και της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς της χώρας.

Με τη δεύτερη φάση του ISM να παρέχει υποστήριξη για αέρια και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την παραγωγή ημιαγωγών, έχει καταστεί δυνατό για την Ινδία να αρχίσει να κατασκευάζει το τσιπ 28-90 nm που χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, την τηλεπικοινωνία, την ισχύ και τα τρένα.

Μια κυβερνητική πρωτοβουλία για την κατάρτιση 85 000 μηχανικών στην προηγμένη κατασκευή ημιαγωγών και ηλεκτρονικών ειδών έδωσε περαιτέρω ώθηση στην Ινδία φτάνοντας στο ορόσημο των ημιαγωγών.

Η κατασκευή τσιπ ημιαγωγών αναμένεται να δημιουργήσει μια έκρηξη απασχόλησης, με ορισμένους να προβλέπουν τη δημιουργία έως και ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας. Οι Economic Times επικαλέστηκαν έκθεση της εταιρείας λύσεων ταλέντων NLB Services, προβάλλοντας 300 000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή ημιαγωγών τσιπ και περίπου 200 000 θέσεις στο ATMP (Assembly, Testing, Marking και Packaging) έως το 2026. Αυτό είναι επιπλέον των ρόλων στον σχεδιασμό τσιπ, στην ανάπτυξη λογισμικού, στα κυκλώματα συστημάτων και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατασκευής.

Η εισβολή της Ινδίας στον χώρο κατασκευής ημιαγωγών έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης ζήτησης για ταχύτερα και πιο αποδοτικά τσιπ και σύμφωνα με έκθεση της Ince42, της κορυφαίας πλατφόρμας εκκίνησης και πληροφοριών της Ινδίας, η αγορά ημιαγωγών της χώρας προβλέπεται να γίνει ευκαιρία ύψους 150 δισ. δολαρίων έως το 2030.

Η βιομηχανία ημιαγωγών θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια της Ινδίας. Απαιτούνται ημιαγωγοί για στρατιωτικές επιχειρήσεις, τηλεπικοινωνίες και υγειονομική περίθαλψη. Με τη μείωση των εισαγωγών, η Ινδία θα μειώσει την ευπάθειά της σε παγκόσμιες ελλείψεις και γεωπολιτικούς αντίθετους ανέμους. Θα συμβάλει επίσης στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας με τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και θα ήταν δυνητικά επωφελής τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ινδία δημιουργώντας εναλλακτικές πηγές για κρίσιμα συστατικά και μειώνοντας την ευπάθεια στις διαταραχές του εμπορίου.

Το Νέο Δελχί βλέπει επίσης την ανάπτυξη ενός εγχώριου τομέα κατασκευής ημιαγωγών ως επιβεβαίωση της δέσμευσής του προς την τεχνολογική ηγεσία, την καινοτομία και την ανεξαρτησία.