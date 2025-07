Σαδισμός, σεξουαλική κακοποίηση και αυτοτραυματισμός: Οι διαδικτυακές «συμμορίες του τρόμου»

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η Τζο δεν γνώριζε ότι η κόρη της, η Mαίρη, ήταν θύμα του Com (συντομογραφία του Community) - ενός σαδιστικού δικτύου συμμοριών στο διαδίκτυο που στοχεύουν νεαρά αγόρια και κορίτσια, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Sky News. Η Μαίρη χειραγωγήθηκε ώστε να στέλνει περιεχόμενο αυτοτραυματισμού και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σύμφωνα με τη μητέρα της, αυτό είχε τρομερό αντίκτυπο στην κόρη της, η οποία σταμάτησε να κοιμάται, απομονώθηκε από τους φίλους της και έχασε βάρος. Το σώμα της ήταν επίσης καλυμμένο με ουλές.

Η Τζο θέλει και άλλοι γονείς να κατανοήσουν τους κινδύνους του Com, το οποίο η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος περιγράφει ως μια «άνευ προηγουμένου» απειλή. Η συμβουλή της είναι να «καθυστερήσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους γονικούς ελέγχους». «[Το Com] εκμεταλλεύεται ευάλωτα παιδιά που είναι πιο εύκολο να χειραγωγηθούν... και στη συνέχεια αρχίζει να τα απειλεί και απαιτεί πιο ακραίο περιεχόμενο», προσθέτει.

Η Μαίρη έλεγε στη μητέρα της ότι παρακολουθούσε YouTube στη μέση της νύχτας όταν επικοινωνούσε με μέλη της «Κοινότητας». Αν η Τζο της έπαιρνε τις συσκευές, στενοχωριόταν και «απειλούσε με αυτοκτονία». «Φοβόμουν τόσο πολύ τον θάνατό της που τις περισσότερες φορές επέλεγα να την πιστέψω», λέει η Τζο.

Η κακοποίηση, η οποία περιελάμβανε απειλές προς την οικογένειά τους, έχει πλέον σταματήσει και η αστυνομία διεξάγει έρευνα, αλλά η Τζο εξακολουθεί να φοβάται. «Εξακολουθώ να φοβάμαι όταν η πόρτα της είναι κλειστή ή όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, αναρωτώμενη αν θα ξαναβγει».

Δεν υπάρχει ένας μόνο ηγέτης

Οι μονάδες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του κυβερνοεγκλήματος και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών συμμετέχουν όλες στην αντιμετώπιση της απειλής που θέτει η «Κοινότητα»

Ο Τζέιμς Μπάμπατζ, γενικός διευθυντής απειλών στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA), περιγράφει την Com ως μια «σειρά διαφορετικών αλληλεπικαλυπτόμενων δικτύων» χωρίς έναν μόνο ηγέτη ή ιδεολογική προσωπικότητα στο τιμόνι.

Τα μέλη της Com είναι «κυρίως έφηβοι που μοιράζονται σαδιστικό, μηδενιστικό ή μισογυνιστικό υλικό», λέει ο Μπάμπατζ. Επίσης, ασχολούνται με κυβερνοεγκλήματα, όπως επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και ransomware, καθώς και απάτες.

Η NCA λέει ότι έχει διαπιστώσει εξαπλάσια αύξηση στις αναφορές εγκλημάτων που σχετίζονται με την Com τα τελευταία δύο χρόνια. «Το σημαντικό είναι το πόσο έχει αναπτυχθεί», λέει ο James Babbage. «Έχουμε δει χιλιάδες χρήστες να ανταλλάσσουν εκατομμύρια μηνύματα σχετικά με τη σωματική και σεξουαλική κακοποίηση στο διαδίκτυο».

O Τζέιμς Μπάμπατζ

Τώρα, η NCA καλεί γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου. «Είναι ένας κόσμος που αλλάζει γρήγορα», λέει ο James Babbage. «Αλλά μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις με τα παιδιά στη ζωή μας για το πώς βιώνουν τον διαδικτυακό κόσμο».

Η κόρη της Σάλι ήταν ένα άλλο ύποπτο θύμα του δικτύου Com «Δεν υπήρξε αυτοτραυματισμός στην αρχή», λέει, περιγράφοντας τα μηνύματα που ανακάλυψε στο τηλέφωνο της 12χρονης κόρης της. Για περισσότερο από ένα χρόνο, η κόρη της αντάλλασσε κρυφά μηνύματα με ένα αγόρι. «Ήταν σαν να ζούσαν μια φανταστική ζωή μέσα από τη συζήτηση».

Αλλά σταδιακά, τα μηνύματα έγιναν πιο σκοτεινά. Αρχικά, συζήτησαν για την ψυχική υγεία και στη συνέχεια η κόρη της ενθαρρύνθηκε να μοιραστεί φωτογραφίες αυτοτραυματισμού. «Το τελευταίο πράγμα που ζήτησε ήταν γυμνές φωτογραφίες». Όταν η Σάλι τελικά ανακάλυψε τα μηνύματα, τρομοκρατήθηκε. Η κόρη της εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μιλήσει για το τι συνέβη και η Σάλι πιστεύει ότι εξακολουθεί να «υποφέρει από κάποιο επίπεδο τραύματος και πολλή ντροπή».

Μέσα στο σκοτεινό κόσμο της«Com»

Η Com είναι διεθνής, αλλά έχει μέλη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιανουάριο, ο έφηβος Κάμερον Φίνιγκαν από το Δυτικό Σάσεξ φυλακίστηκε για έξι χρόνια για αδικήματα που σχετίζονται με την «Κοινότητα». Κρίθηκε ένοχος για κατοχή εγχειριδίου τρομοκρατίας, άσεμνες εικόνες παιδιού και ενθάρρυνση αυτοκτονίας.

Το Sky News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση στις έρευνες της NCA για το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων οπτικών στοιχείων από διαδικτυακές συνομιλίες που παρακολουθούνται από την υπηρεσία.

Η Kίλι είναι ερευνήτρια κυβερνοεγκλημάτων, η οποία συμμετείχε στην υπόθεση μιας 14χρονης που καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονται με την «Κοινότητα». Οι φρικτές εικόνες που είδε κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας εξακολουθούν να στοιχειώνουν τα όνειρά της. «Για μένα, ήταν χειρότερο να διαβάζω συνομιλίες επειδή μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει παρά να βλέπεις».

Άλλες τακτικές που χρησιμοποιεί το δικτυο για να εκφοβίσει τα θύματά του περιλαμβάνουν το doxxing, όπου συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες για ένα θύμα, και το swatting - που χρησιμοποιείται κυρίως για να στοχεύσει θύματα από τις ΗΠΑ - όπου καλούνται ψεύτικες απειλές στην αστυνομία, προκαλώντας την αποστολή ένοπλων μονάδων αντίδρασης στα σπίτια τους.

Δέκα από αυτές τις ομάδες έχουν διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί από τους συντονιστές του Telegram. Τέσσερις ήταν ακόμα προσβάσιμες. Τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτές τις ομάδες περιελάμβαναν αυτοτραυματισμό, κακοποίηση ζώων και βία. Το Sky News εξέτασε επίσης περισσότερες συνδεδεμένες συνομιλίες και κανάλια στο Telegram.

Αυτές οι ομάδες στο Telegram περιείχαν συζητήσεις για την σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση μέσω grooming, καθώς και την κοινοποίηση φρικτών εικόνων ατόμων που φαινόταν να είναι θύματα.

Τα μέλη φάνηκαν επίσης να ενδιαφέρονται για την κακοποίηση των ζώων, δημοσιεύοντας μεταξύ άλλων μια εικόνα ενός σταυρωμένου αρουραίου δίπλα στο όνομα μιας υποομάδας του Com γραμμένο με αίμα. Από τον αριθμό των διαγραμμένων ομάδων Com που ανακάλυψε το Sky News, είναι σαφές ότι τα μέλη προσαρμόζονται για να αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες των διαχειριστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το Sky News μπόρεσε να δει μηνύματα που στάλθηκαν από μέλη σε μια άλλη ομάδα Com στο Discord που είχε 2.114 μέλη. Διέθετε συγκεκριμένα κανάλια για άνδρες και γυναίκες μέλη για να δημοσιεύουν φωτογραφίες του εαυτού τους.

Ένα μέλος Com προσπαθεί να πείσει ένα άλλο μέλος να συμμετάσχει σε διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα. Στην κύρια αίθουσα συνομιλίας, οι χρήστες ενθάρρυναν άλλους να στείλουν προσωπικές εικόνες. Ο βιασμός και ο αυτοτραυματισμός ήταν συχνά αστεία.

Τι λένε οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης

Οι εταιρείες Telegram, Discord και Roblox δήλωσαν στο Sky News ότι έλαβαν προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο του επιβλαβούς περιεχομένου στις πλατφόρμες τους. Η Telegram αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην απειλή που θέτει το The Com, λέγοντας στο Sky News ότι «αφαίρεσε όλες τις ομάδες και τα κανάλια που συνδέονται με το Com όταν ανακαλύφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2024».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί συνεχώς τον τελευταίο χρόνο για να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες που συνδέονται με το Com δεν μπορούν να επανεμφανιστούν, με αποτέλεσμα την αφαίρεση εκατοντάδων ομάδων».

«Μπορείτε εύκολα να χάσετε το παιδί σας», λέει η Σάλι. Αυτό που χρειάζεται, λέει, είναι μια «συνεργατική προσπάθεια» στην οποία θα συμμετέχουν εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, σχολεία και γονείς «για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή». «Προσπαθήστε να κάνετε ουσιαστικές συζητήσεις με τα παιδιά σας», λέει ο James Babbage. «Ο κίνδυνος είναι ότι θεωρούμε τον χρόνο που περνάμε στο διαδίκτυο ως ασφαλή χρόνο. Είναι μέσα στο σπίτι - πώς μπορούν να υπάρχουν κίνδυνοι εκεί έξω; Αλλά δεν είναι καθόλου ασφαλές».