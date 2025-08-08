Mega deal Ισραήλ - Αιγύπτου στον τομέα της ενέργειας από το κοίτασμα Λεβιάθαν

Η New Med, ένα εκ των εταίρων διαχείρισης του κοιτάσματος, ανέφερε ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη στρατηγικά συμφωνία εξαγωγής που έχει υπογραφεί ποτέ στην ανατολική Μεσόγειο 

Το Ισραήλ θα πουλήσει φυσικό αέριο αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο από το κοίτασμα Λεβιάθαν 

Από το 2017 ακούμε ότι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ιταλία προωθούν τους σχεδιασμούς τους για δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού από το κοίτασμα Λεβιάθαν που βρίσκεται στην ΑΟΖ του Ισραήλ μέχρι το Μπρίντεζι της Ιταλίας.

Εσχάτως έχουμε φτάσει στο 2025 και η ενεργειακή τράπουλα έχει ανακατευτεί πολύ.

Πέρυσι τέτοια εποχή οι εταίροι, που αξιοποιούν το μεγάλο ισραηλινό κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν ανακοίνωσαν ότι θα επενδύσουν 429 εκατ. δολάρια για να επεκτείνουν την ετήσια παραγωγή φυσικού αερίου, αλλά και τις εξαγωγές. Η....ρότα έδειχνε προς Αίγυπτο και Ιορδανία και δεν υπήρχε καμία αναφορά σε ενδεχόμενη πώληση φυσικού αερίου από το Λεβιάθαν στην Κύπρο.

Τι ανακοινώθηκε χθες

Χθες, ήρθε μια ακόμη σοβαρή εξέλιξη. Το κοίτασμα φυσικού αερίου Λεβιάθαν του Ισραήλ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής στην ιστορία της χώρας, μια συμφωνία αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την NewMed, έναν από τους εταίρους διαχείρισης του κοιτάσματος.

«Πρόκειται για τη σημαντικότερη στρατηγικά συμφωνία εξαγωγής που έχει υπογραφεί ποτέ στην ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη θέση της Αιγύπτου ως του σημαντικότερου κόμβου στην περιοχή», δήλωσε ο Yossi Abu, Διευθύνων Σύμβουλος της NewMed. «Η συμφωνία αυτή, που κατέστη δυνατή χάρη στις ισχυρές περιφερειακές συνεργασίες μας, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες εξαγωγής στην περιοχή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι το φυσικό αέριο και ο ευρύτερος ενεργειακός κλάδος μπορούν να αποτελέσουν άξονα συνεργασίας».

Το mega deal

Οι εταίροι στο έργο του κοιτάσματος φυσικού αερίου Λεβιάθαν υπέγραψαν τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής στην ιστορία της χώρας. Η Αίγυπτος θα αγοράσει 130 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το Ισραήλ για περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία καλύπτει το 22% των αποθεμάτων του κοιτάσματος και το 13% των συνολικών αποθεμάτων φυσικού αερίου του Ισραήλ.

Η προμήθεια φυσικού αερίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

-πρώτα, 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από το 2026 και

-στη συνέχεια, μετά την επέκταση της παραγωγής, άλλα 110 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το φυσικό αέριο θα πωλείται στην Αίγυπτο μέσω της Blue Ocean Energy. Η συμφωνία αποτελεί επέκταση της συμφωνίας του 2019, βάσει της οποίας πωλήθηκαν 19 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην Αίγυπτο. Έτσι, οι όγκοι προμήθειας έχουν τριπλασιαστεί.

Η συμφωνία θα χρηματοδοτήσει επίσης δύο μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής:
– κατασκευή αγωγού από το πεδίο μέχρι την πλατφόρμα παραγωγής, η οποία θα αυξήσει την παραγωγή από 12 σε περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως·
– σύνδεση του αγωγού Ασκελόν-Ασντόντ για την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας της διαδρομής προς την Αίγυπτο κατά 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως.

Μέχρι το 2035, το 60% του φυσικού αερίου από το κοίτασμα προβλέπεται να εξαχθεί και το 40% για τις ανάγκες της ισραηλινής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο. Το 2024, στο Λεβιάθαν παρήχθησαν 11 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, εκ των οποίων τα μισά πήγαν στην Αίγυπτο και τα υπόλοιπα στο Ισραήλ και την Ιορδανία.

Μακροπρόθεσμα, η NewMed αναφέρει ότι το Λεβιάθαν θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο τη δεκαετία του 2040, μέχρι το τέλος της ζωής του κοιτάσματος.

Η δυναμική του κοιτάσματος Λεβιάθαν

Το Λεβιάθαν, που βρίσκεται στα ανοικτά των μεσογειακών ακτών του Ισραήλ, διαθέτει αποθέματα περίπου 600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) και θα προμηθεύει περίπου 130 bcm στην Αίγυπτο έως το 2040, ή έως ότου παραδοθεί πλήρως ο συμβατικός όγκος.

Από το 2020, το Λεβιάθαν έχει ήδη εξάγει 23,5 bcm φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, σημείωσε η NewMed.



