Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 6 βαθμών στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Νέας Βρετανίας, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουινέα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κόκοπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0: Χωρίς φάσεις, κακό βράδυ, στο χέρι του η πρόκριση
22:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live ΠΑΟΚ - Βολφσμπέργκερ 0-0 (Τελικό): Όλα «μηδέν» στην Τούμπα
22:08 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Υπέγραψε κι έρχεται Αθήνα ο Ρισόν Χολμς!
21:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ