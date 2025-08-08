OpenAI: Το νέο μοντέλο GPT-5 υπόσχεται επανάσταση στην ΑΙ

Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI παρουσίασε την πολυαναμενόμενη τελευταία έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης (AI), GPT-5, λέγοντας ότι μπορεί να παρέχει εξειδίκευση σε επίπεδο διδακτορικού. Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν επαίνεσε το νέο μοντέλο της εταιρείας ως την έναρξη μιας νέας εποχής για το ChatGPT καθώς όπως είπε είναι «πιο έξυπνο, γρηγορότερο και πιο χρήσιμο».

«Νομίζω ότι η ύπαρξη ενός εργαλείου σαν το GPT-5 θα ήταν σχεδόν αδιανόητη σε οποιαδήποτε προηγούμενη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία», δήλωσε. Η κυκλοφορία του GPT-5 και οι ισχυρισμοί για τις ικανότητές του σε «επίπεδο διδακτορικού» σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η γραφή έρχονται καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για να έχουν το πιο προηγμένο chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλον Μασκ έκανε πρόσφατα παρόμοιους ισχυρισμούς για το δικό του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, Grok, το οποίο έχει συνδεθεί στο X (πρώην Twitter). Κατά την κυκλοφορία της τελευταίας έκδοσης του Grok τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι ήταν «καλύτερη από το επίπεδο διδακτορικού σε όλα» και την αποκάλεσε την «πιο έξυπνη Τεχνητή Νοημοσύνη» στον κόσμο.

Ο Άλτμαν εν τω μεταξύ δήλωσε ότι το νέο μοντέλο της OpenAI θα υποφέρει από λιγότερες παραισθήσεις - το φαινόμενο όπου μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επινούν απαντήσεις - και θα είναι λιγότερο παραπλανητικό. Η OpenAI προτείνει επίσης το GPT-5 στους προγραμματιστές ως έναν ικανό βοηθό, ακολουθώντας μια τάση μεταξύ των μεγάλων Αμερικανών προγραμματιστών Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της Anthropic, της οποίας το Claude Code στοχεύει στην ίδια αγορά.

Τι μπορεί να κάνει το GPT-5;

Η OpenAI έχει επισημάνει την ικανότητα του GPT-5 να δημιουργεί λογισμικό στο σύνολό του και να επιδεικνύει καλύτερες ικανότητες συλλογισμού - με απαντήσεις που δείχνουν λειτουργία, λογική και συμπερασματολογία. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει εκπαιδευτεί να είναι πιο ειλικρινές, να παρέχει στους χρήστες πιο ακριβείς απαντήσεις και λέει ότι, συνολικά, δίνει μια πιο ανθρώπινη αίσθηση.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το μοντέλο είναι «σημαντικά καλύτερο» από τους προκατόχους του. «Το GPT-3 ήταν σαν να μιλάς σε έναν μαθητή λυκείου... το 4 σαν να μιλάς σε έναν φοιτητή», είπε σε μια ενημέρωση πριν από την κυκλοφορία της Πέμπτης. «Το GPT-5 είναι η πρώτη φορά που πραγματικά νιώθεις σαν να μιλάς σε έναν ειδικό σε οποιοδήποτε θέμα, όπως έναν ειδικό σε επίπεδο διδακτορικού».

Για την καθηγήτρια Καρίσα Βέλιζ του Ινστιτούτου Δεοντολογίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο, η κυκλοφορία του GPT-5 μπορεί να μην είναι τόσο σημαντική όσο υποδηλώνει το μάρκετινγκ του. «Αυτά τα συστήματα, όσο εντυπωσιακά κι αν είναι, δεν μπόρεσαν να είναι πραγματικά κερδοφόρα», είπε, σημειώνοντας επίσης ότι μπορούν μόνο να μιμηθούν τις ανθρώπινες ικανότητες συλλογισμού.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να το τονίζουμε, αλλιώς η φούσκα μπορεί να σκάσει, και έτσι μπορεί να είναι κυρίως μάρκετινγκ». Ένας ειδικός σε θέματα ηθικής είπε ότι η κυκλοφορία του GPT-5 ενίσχυσε το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ικανότητάς μας να τη διαχειριζόμαστε με τον τρόπο που αναμένει το κοινό.

«Καθώς αυτά τα μοντέλα γίνονται πιο ικανά, η ανάγκη για ολοκληρωμένη ρύθμιση γίνεται ακόμη πιο επείγουσα», δήλωσε η Γαία Μάρκους, διευθύντρια του Ινστιτούτου Ada Lovelace.

Οι ειδικοί που το δοκίμασαν είπαν ότι εκτός από μικρές αισθητικές διαφορές, η εμπειρία ήταν παρόμοια με τη χρήση του παλαιότερου chatbot: μπορεί κανείς να του αναθέσει εργασίες ή να του κάνει ερωτήσεις πληκτρολογώντας μια προτροπή κειμένου. Τώρα υποστηρίζεται από αυτό που ονομάζεται μοντέλο συλλογισμού, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι σκέφτεται για την επίλυση προβλημάτων, αλλά αυτό μοιάζει περισσότερο με εξέλιξη παρά με επανάσταση για την τεχνολογία.

Η κυκλοφορία του GPT-5 έχει επίσης επιπτώσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις που ανησυχούν για τη χρήση του περιεχομένου τους. «Καθώς το περιεχόμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης γίνεται πιο πειστικό, πρέπει να αναρωτηθούμε - προστατεύουμε τους ανθρώπους και τη δημιουργικότητα πίσω από αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα;», δήλωσε ο Γκραντ Φάραλ, επικεφαλής προϊόντων στο Getty Images. «Η αυθεντικότητα έχει σημασία - αλλά δεν παρέχεται δωρεάν».

Έίναι σημαντικό όπως είπε να ελεγχθεί επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και να διασφαλιστεί ότι οι δημιουργοί αποζημιώνονται εάν χρησιμοποιείται το έργο τους. Η εταιρεία θα διαθέσει το μοντέλο σε όλους τους χρήστες από σήμερα (8/8) και τις επόμενες ημέρες θα γίνει πολύ πιο σαφές εάν είναι πραγματικά τόσο καλό όσο ισχυρίζεται ο Σαμ Άλτμαν.

Ψυχολογικά φίλτρα στο ChatGPT

Τη Δευτέρα, η OpenAI αποκάλυψε ότι έκανε αλλαγές για να προωθήσει μια πιο υγιή σχέση μεταξύ των χρηστών και του ChatGPT, τονίζοντας πως δεν θα δίνει πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν αποφάσεις προσωπικού χαρακτήρα με υψηλό συναισθηματικό φορτίο.

Σε μια ανάρτηση, ανέφερε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να φαίνεται πιο ευαίσθητη και προσωποποιημένη από τις προηγούμενες τεχνολογίες, ειδικά για ευάλωτα άτομα που βιώνουν ψυχική ή συναισθηματική δυσφορία». Όπως ανέφερε δεν θα έδινε μια οριστική απάντηση σε ερωτήσεις όπως: «Πρέπει να χωρίσω με τον φίλο μου;» Αντίθετα, θα «σας βοηθούσε να το σκεφτείτε - κάνοντας ερωτήσεις, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά», σύμφωνα με την ανάρτηση. Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ηθικών και λειτουργικών αναπροσαρμογών, καθώς η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε προσωπικές ή συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις αυξάνεται διαρκώς.

Τον Μάιο, η OpenAI δημοσίευσε μια ενημέρωση που επικρίθηκε έντονα και έκανε το ChatGPT «υπερβολικά κολακευτικό», σύμφωνα με τον Sam Altman. Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast της OpenAI, ο Άλτμαν είπε ότι σκεφτόταν πώς αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με τα προϊόντα του. «Δεν θα πάνε όλα καλά, θα υπάρχουν ακόμα προβλήματα», είπε.

«Οι άνθρωποι θα αναπτύξουν αυτές τις κάπως προβληματικές, ή ίσως πολύ προβληματικές, παρακοινωνικές σχέσεις [με την Τεχνητή Νοημοσύνη]. Η κοινωνία θα πρέπει να βρει νέα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Αλλά τα θετικά θα είναι τεράστια».

Ο Άλτμαν είναι γνωστός ως θαυμαστής της ταινίας Her του 2013, όπου ένας άντρας αναπτύσσει μια σχέση με μια σύντροφο με τεχνητή νοημοσύνη. Το 2024, η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία χάρισε τη φωνή της στη σύντροφο με τεχνητή νοημοσύνη στην ταινία, δήλωσε ότι έμεινε «σοκαρισμένη» και «θυμωμένη» όταν το OpenAI λάνσαρε ένα chatbot με μια «τρομακτικά παρόμοια» φωνή με τη δική της.

