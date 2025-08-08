Βρετανία: Λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 4χρονο αγόρι μπροστά από νοσοκομείο

Ο 4χρονος Zaahir Jan παρασύρθηκε από λεωφορείο μπροστά από νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με λεωφορείο έξω από νοσοκομείο στη Βρετανία.

Ο Zaahir Jan είχε πάει να επισκεφτεί τη γιαγιά του στο νοσοκομείο Queen Elizabeth, Queen Mother στο Margate του Κεντ, όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (07/08).

Η αστυνομία του Κεντ ανέφερε ότι το λεωφορείο κινούνταν κοντά στην είσοδο του τμήματος επειγόντων περιστατικών όταν ο Zaahir έφυγε από το νοσοκομείο με τα πόδια και χτυπήθηκε.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε λίγο αργότερα.

Η μητέρα του, Azaria Green, περιέγραψε τον γιο της ως «γλυκό, αστείο αγόρι με χαριτωμένο χαμόγελο» σε μια σελίδα του GoFundMe.

«Όλοι είναι συντετριμμένοι, αλλά αυτή η λέξη δεν αρκεί για να περιγράψει το πώς νιώθουμε όλοι», έγραψε.

«Το γλυκό, αστείο αγόρι μας με το χαριτωμένο χαμόγελο που μπορούσε να γεμίσει την καρδιά του καθενός. Το χαμόγελο που δεν θα ξαναδούμε.

Δεν πρόλαβα καν να σου πω πόσο πολύ σ' αγαπώ».

Οι ερευνητές της Μονάδας Διερεύνησης Σοβαρών Τροχαίων Ατυχημάτων της Αστυνομίας του Κεντ καλούν όσους διαθέτουν σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Οι μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών του λεωφορείου που δεν έχουν ακόμη μιλήσει στην αστυνομία, καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

